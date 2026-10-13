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Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM vinh danh 133 doanh nhân tiêu biểu

Thứ Ba, 18:50, 13/10/2026
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VOV.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM vinh danh 133 doanh nhân ở các hạng mục truyền cảm hứng, sẻ chia vì cộng đồng, kiến tạo thương hiệu và gắn bó lâu năm với nghề, lan tỏa những giá trị trách nhiệm, uy tín và phát triển bền vững.

 

Ngày 13/10, Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM tổ chức chương trình Tôn vinh doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ghi nhận những cá nhân không chỉ tạo dựng thành công trong kinh doanh mà còn truyền cảm hứng, đóng góp cho cộng đồng và kiên trì theo đuổi các giá trị bền vững.

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Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM trong ngày 13/10

Tại chương trình, Hội trao các danh hiệu: "Người truyền lửa" cho 22 doanh nhân, "Nét đẹp từ tâm" cho 59 doanh nhân, "Kiến tạo thương hiệu" cho 41 doanh nhân và tuyên dương 11 doanh nhân có từ 20 đến 30 năm gắn bó với nghề.

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Hội vinh danh 22 doanh nhân “Người truyền lửa”, 59 doanh nhân “Nét đẹp từ tâm”, 41 doanh nhân “Kiến tạo thương hiệu” và 11 doanh nhân nhiều năm gắn bó với nghề.

Theo ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn TP.HCM, phía sau mỗi doanh nghiệp là những quyết định, nỗ lực bền bỉ và trách nhiệm của người đứng đầu. Làm doanh nghiệp không chỉ là xây dựng sự nghiệp cho bản thân mà còn phải tạo việc làm, giữ chữ tín với khách hàng, đối tác và đóng góp cho xã hội.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khắt khe, doanh nhân cần chủ động đổi mới, thích ứng với những thay đổi của thị trường, đồng thời giữ vững uy tín và hướng đến phát triển bền vững.

Một cộng đồng doanh nhân mạnh không chỉ được tạo nên từ những doanh nghiệp thành công mà còn cần những người có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đây cũng là những giá trị Hội Doanh nhân Sài Gòn hướng đến trong hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

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Lễ Kỷ niệm diễn ra trong không khí ấm áp và thân tình mang lại nhiều dấu ấn cho cộng đồng doanh nhân thành phố
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Các chi hội doanh nhân trên địa bàn thành phố giao lưu trao đổi thông tin về hoạt động hội

Việc tôn vinh các doanh nhân nhân ngày 13/10 không chỉ ghi nhận những đóng góp đã qua mà còn góp phần lan tỏa tinh thần kinh doanh có trách nhiệm, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của TP.HCM.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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