Tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động

Khi chọn môi trường đào tạo cho con, các gia đình ngày càng quan tâm không chỉ ngành học mà cả cách người trẻ được học, thực hành và làm quen với công việc thực tế. Trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi nhanh cách thức làm việc, yêu cầu về một môi trường học tập có không gian để thực hành, trải nghiệm và triển khai dự án cũng được đặt ra rõ hơn. Đáp ứng kỳ vọng đó, sau thời gian đầu tư xây dựng, FPT Polytechnic đã chính thức khánh thành tòa nhà mới tại Đà Nẵng với tổng diện tích sàn hơn 14.000m², bổ sung không gian phục vụ đào tạo, thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên, thanh niên khu vực miền Trung.

Khi phụ huynh quan tâm con được học như thế nào

Với nhiều gia đình, lựa chọn môi trường đào tạo sau THPT không dừng ở câu hỏi con sẽ học ngành gì. Cách tổ chức việc học, mức độ thực hành và khả năng tiếp cận với công việc thực tế cũng là những yếu tố được cân nhắc khi con bắt đầu một hành trình nghề nghiệp.

Trong giáo dục nghề nghiệp, việc được thực hành thường xuyên giúp người học chuyển kiến thức thành kỹ năng và có cơ hội kiểm chứng lựa chọn của mình trong quá trình học. Một bài tập, dự án hay tình huống thực tế có thể cho người trẻ hình dung rõ hơn về công việc mà mình sẽ theo đuổi sau khi tốt nghiệp.

Tọa lạc tại số 137 Nguyễn Thị Thập, Đà Nẵng, tòa nhà mới của FPT Polytechnic gồm 13 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 14.000m².

Toàn cảnh Tòa nhà FPT Polytechnic 137 Nguyễn Thị Thập, TP. Đà Nẵng

Với sức chứa lớn, công trình có hệ thống phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, studio và các không gian học tập linh hoạt. Những không gian này được sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau, từ học tập, thực hành đến làm việc nhóm và triển khai dự án.

Cách tổ chức đó phù hợp với định hướng “Thực học – Thực nghiệp” mà FPT Polytechnic theo đuổi, trong đó khoảng 70% thời lượng học tập dành cho thực hành. Khi việc học được đặt trong một môi trường có nhiều không gian chuyên biệt, sinh viên có thêm điều kiện dành thời gian cho thao tác, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Từ không gian học tập đến trải nghiệm nghề nghiệp

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy của thị trường lao động là công nghệ ngày càng tham gia sâu vào quá trình làm việc. Với người trẻ, điều này đặt ra yêu cầu không chỉ nắm kiến thức chuyên môn mà còn phải biết sử dụng công cụ, làm việc với công nghệ và thích ứng khi công việc thay đổi.

Tại FPT Polytechnic, AI được đưa vào quá trình học tập cùng với phương pháp học theo dự án. Người học có thể sử dụng các công cụ công nghệ trong quá trình tìm hiểu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Trong môi trường đào tạo mới, hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm, studio và các không gian linh hoạt tạo thêm điều kiện để những hoạt động này diễn ra thường xuyên hơn. Sinh viên có thể làm việc theo nhóm, triển khai bài tập và dự án, đồng thời tiếp cận các công cụ gắn với chuyên môn.

TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT

TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT cho biết: "Lễ khánh thành ngày toà nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng ngày hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Toà nhà mới của FPT Polytechnic Đà Nẵng tuy có thiết kế không quá khác biệt - với hình khối chữ L, nhưng qua ngôn ngữ kiến trúc đã trở nên đặc biệt hơn, giống như các tòa nhà chồng lên nhau. Hạng mục đặc biệt nằm ở tầng 7 bao gồm không gian cả ngoài trời lẫn trong nhà. Hội trường được đầu tư rất tốt, rộng rãi để tổ chức sự kiện không chỉ cho FPL mà còn cho các hoạt động khác. Điều này thể hiện rõ quan điểm chiến lược phát triển của Tổ chức giáo dục FPT và FPT Polytechnic” .

Thêm cơ hội tiếp cận nghề nghiệp cho thanh niên khu vực

Đà Nẵng đang phát triển các lĩnh vực gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và những nhóm ngành dịch vụ đòi hỏi kỹ năng ngày càng cao. Sự thay đổi về cơ cấu việc làm kéo theo nhu cầu về nguồn nhân lực có khả năng làm việc với công nghệ, đồng thời có kỹ năng thực hành và thích ứng với môi trường thực tế.

Trong bối cảnh đó, tòa nhà mới của FPT Polytechnic Đà Nẵng không chỉ phục vụ hoạt động đào tạo thường xuyên của sinh viên. Với quy mô và hệ thống không gian đa dạng, công trình còn có thể được sử dụng cho các chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng và kết nối nghề nghiệp dành cho thanh niên khu vực miền Trung.

Với cơ sở hạ tầng mới, ông Mai Tấn Linh- Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên được học tập, thực hành và trải nghiệm thực tế.

Từ trái qua phải: TS Lê Trường Tùng- Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, bà Nguyễn Kim Phương - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẩng FPT Polytechnic, ông Mai Tấn Linh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng và ông Nguyễn Đình An - Giám đốc FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng

Còn với Nguyễn Thế Hiển- sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung , giá trị của một không gian đào tạo mới nằm ở những trải nghiệm diễn ra bên trong đó. Em cho biết mình “rất mong chờ các không gian thực hành và khu sinh hoạt chung của của cơ sở mới vì chương trình học cùa FPT Polytechnic vốn chú trọng nhiều đến thực hành”.

Nguyễn Thế Hiển - Sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ở góc độ kỳ vọng của phụ huynh, những hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp có thể giúp học sinh tiếp cận nghề nghiệp trực quan hơn, nhất là với những ngành đang thay đổi nhanh dưới tác động của công nghệ. Người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu một lĩnh vực trước khi đưa ra lựa chọn dài hạn.

Việc khánh thành tòa nhà FPT Polytechnic Đà Nẵng thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của Tổ chức Giáo dục FPT trong lĩnh vực giáo dục, hướng tới xây dựng môi trường đào tạo hiện đại, tăng cường thực hành và gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

FPT Polytechnic thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, được triển khai đào tạo và cấp bằng từ năm 2010, hướng tới đào tạo nhân lực gắn với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Nhà trường áp dụng phương pháp học tập qua dự án và đào tạo tích hợp, tăng cường thời lượng thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng gắn kiến thức với kỹ năng nghề, kết hợp với hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong quá trình học tập. Chi tiết, truy cập: https://caodang.fpt.edu.vn/