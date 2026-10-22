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Từ mái nhà người thợ điện lan tỏa nguồn năng lượng xanh

Thứ Năm, 14:18, 22/10/2026
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VOV.VN - Từ trụ sở công ty đến 101 mái nhà của cán bộ, người lao động, Công ty Điện lực Sơn La lan tỏa xu hướng sử dụng điện mặt trời mái nhà, góp phần tiết kiệm chi phí tiền điện, giảm áp lực cho hệ thống điện và thúc đẩy phát triển năng lượng xanh.

Không chỉ tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng năng lượng sạch, cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Sơn La đang chủ động lắp đặt điện mặt trời mái nhà ngay tại gia đình mình. Từ lãnh đạo Công ty, cán bộ quản lý đến người lao động, mỗi mái nhà sử dụng năng lượng mặt trời đang trở thành một mô hình thực tế, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng điện xanh, tiết kiệm và hiệu quả tới cộng đồng.

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Công ty Điện lực Sơn La tích cực hưởng ứng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công ty và các đơn vị trực thuộc

Tận dụng nắng để tạo ra nguồn điện tại chỗ 

Những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa, làm mát, sản xuất, kinh doanh thường tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, điện mặt trời mái nhà có điều kiện phát huy hiệu quả khi nguồn năng lượng từ ánh nắng được chuyển hóa thành điện năng phục vụ trực tiếp nhu cầu sử dụng.

Ưu điểm của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu là điện được tạo ra ngay tại nơi sử dụng. Ban ngày, khi các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhiều hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện cao cũng là thời điểm hệ thống điện mặt trời có khả năng phát điện tốt. Nguồn điện tạo ra được ưu tiên sử dụng tại chỗ, qua đó giảm lượng điện phải mua từ lưới điện.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế đối với người sử dụng, điện mặt trời mái nhà còn tận dụng được diện tích mái sẵn có, khai thác nguồn năng lượng tái tạo, góp phần giảm phụ tải cho hệ thống điện vào ban ngày và thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng xanh, sạch, bền vững.

Nhận thức rõ những lợi ích đó, Công ty Điện lực Sơn La đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại trụ sở Công ty và Điện lực Tô Hiệu trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tế và khả năng chịu tải của từng công trình. Các hệ thống vừa tạo ra một phần điện năng phục vụ nhu cầu tại chỗ, vừa trở thành mô hình trực quan để cán bộ, người lao động và khách hàng tìm hiểu, đánh giá hiệu quả thực tế của điện mặt trời mái nhà. 

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Điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại trụ sở Điện lực Tô Hiệu, Công ty Điên lực Sơn La

Lãnh đạo tiên phong, người lao động tích cực hưởng ứng 

Điểm đáng chú ý trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Công ty Điện lực Sơn La là sự vào cuộc không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động khách hàng mà được bắt đầu từ chính đội ngũ cán bộ, người lao động trong Công ty.

Với tinh thần muốn tuyên truyền tốt trước hết phải hiểu rõ và có trải nghiệm thực tế, lãnh đạo Công ty đã tiên phong lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại gia đình, từ đó tạo sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động.

Tính đến tháng 8/2026, toàn Công ty đã có 101 CBCNV lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại gia đình, trong đó có 5 cán bộ thuộc Ban Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty; 20 trưởng, phó các phòng và Điện lực; 76 CBCNV. Những con số này không chỉ thể hiện sự hưởng ứng của người lao động đối với chủ trương phát triển nguồn năng lượng sạch mà còn cho thấy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý.

Từ sự chủ động của người đứng đầu, điện mặt trời mái nhà từng bước được lan tỏa tới người lao động, trở thành hành động cụ thể trong thực hành sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.hực tế và thuyết phục hơn, góp phần lan tỏa việc sử dụng năng lượng xanh trong cộng đồng”, bà Hảo chia sẻ.

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Mô hình điện mặt trời mái nhà được lắp đặt các hộ gia đình CBCNV Công ty Điện lực Sơn La

Bà Lê Thị Song Hảo - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho biết, việc khuyến khích cán bộ, người lao động tìm hiểu và lắp đặt điện mặt trời mái nhà khi điều kiện phù hợp không chỉ giúp mỗi gia đình trực tiếp trải nghiệm những lợi ích của nguồn năng lượng tại chỗ mà còn giúp CBCNV ngành Điện có thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế để tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng.

“Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, người lao động trước hết là một người sử dụng điện thông minh, tiết kiệm và hiệu quả. Khi chính CBCNV ngành Điện trực tiếp lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà, những lợi ích, kinh nghiệm và cả những vấn đề cần lưu ý sẽ được hiểu rõ hơn. Từ đó, việc tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng cũng t

Từ trải nghiệm của CBCNV đến câu chuyện với khách hàng 

Anh Tào Văn Đông, Điện lực Mường La, là một trong những CBCNV đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại gia đình. Qua quá trình sử dụng, anh nhận thấy hiệu quả rõ hơn vào mùa hè, khi thời gian nắng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện vào ban ngày tăng cao. Nguồn điện mặt trời tạo ra được sử dụng trực tiếp cho các thiết bị trong gia đình, qua đó giảm lượng điện phải mua từ lưới và giúp gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện.

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Nhân viên Điện lực hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà

Điều quan trọng hơn, trải nghiệm của một người sử dụng đã trở thành kinh nghiệm thực tế phục vụ chính công việc của anh. Khi tư vấn, hỗ trợ khách hàng trên địa bàn, thay vì chỉ giới thiệu những lợi ích chung, anh có thể chia sẻ từ chính quá trình đầu tư và sử dụng của gia đình mình. “Khi bản thân mình đã lắp đặt và sử dụng thì việc tư vấn cho khách hàng cụ thể, gần gũi hơn. Mình có thể chia sẻ từ chính trải nghiệm thực tế để khách hàng hiểu hiệu quả, cân nhắc nhu cầu sử dụng điện và lựa chọn hệ thống phù hợp với điều kiện của gia đình”, anh Đông chia sẻ.

Đó cũng là giá trị lớn từ việc CBCNV ngành Điện đi đầu sử dụng điện mặt trời mái nhà. Mỗi CBCNV đã lắp đặt không chỉ là một khách hàng sử dụng năng lượng sạch mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên từ thực tế, giúp người dân hiểu đúng hơn về hiệu quả, cách thức vận hành, những điều kiện cần thiết và các yêu cầu về an toàn khi đầu tư hệ thống.

Nhân lên những “mái nhà xanh” 

Cùng với việc vận động CBCNV tiên phong sử dụng điện mặt trời mái nhà, Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về các quy định hiện hành, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến đấu nối. Các Điện lực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân để tư vấn khi có nhu cầu đầu tư, bảo đảm hệ thống được lắp đặt, vận hành an toàn, phù hợp với nhu cầu sử dụng điện.

Điện mặt trời mái nhà không phải là giải pháp phù hợp giống nhau cho mọi gia đình. Hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào điều kiện mái nhà, khả năng tiếp nhận ánh nắng, nhu cầu và biểu đồ sử dụng điện ban ngày, quy mô hệ thống cũng như chất lượng thiết bị và thi công. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ nhu cầu thực tế, lựa chọn đơn vị cung cấp, lắp đặt có năng lực và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và quy định hiện hành.

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Nhân viên Điện lực và khách hàng kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà

Tuy nhiên, với những mái nhà có điều kiện phù hợp và nhu cầu sử dụng điện ban ngày lớn, điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu mang lại nhiều lợi ích thiết thực: tạo nguồn điện ngay tại chỗ, giảm lượng điện mua từ lưới, tiết kiệm chi phí sử dụng điện, tận dụng diện tích mái và khai thác nguồn năng lượng sạch sẵn có từ thiên nhiên.

Một mái nhà sử dụng điện mặt trời có thể chỉ tạo ra một phần điện năng cho một gia đình. Nhưng khi ngày càng có nhiều mái nhà cùng tham gia, những lợi ích nhỏ sẽ được cộng hưởng: lượng điện mua từ lưới giảm xuống, phụ tải ban ngày được chia sẻ, nguồn năng lượng tái tạo được khai thác hiệu quả hơn và thói quen sử dụng điện xanh từng bước được hình thành trong cộng đồng. Từ những tấm pin trên mái trụ sở Công ty đến 101 mái nhà của cán bộ, người lao động, Công ty Điện lực Sơn La đang lựa chọn một cách tuyên truyền thiết thực: bắt đầu bằng chính hành động của mình.

Khi lãnh đạo tiên phong, người lao động hưởng ứng và mỗi CBCNV trở thành một người trải nghiệm, một tuyên truyền viên về năng lượng xanh, những “mái nhà xanh” sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi ngành Điện mà có thể tiếp tục được nhân rộng trong cộng đồng.

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Lai Châu thu hút đầu tư khai thác phát triển năng lượng xanh

VOV.VN - Với lợi thế về thủy điện cùng tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió và điện tích năng, Lai Châu đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, phát triển điện mặt trời mái nhà và hỗ trợ người dân vùng khó khăn tiếp cận nguồn điện sạch.

CTV Phương Anh/VOV.VN
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