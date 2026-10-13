Lai Châu thu hút đầu tư khai thác phát triển năng lượng xanh



Lai Châu đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện và điện mặt trời nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo định hướng quy hoạch, Lai Châu phát triển 342 dự án nguồn điện, tổng công suất hơn 24.300 MW. Riêng lĩnh vực điện mặt trời có 99 dự án theo quy hoạch, trong đó, 4 dự án với tổng công suất 720 MW đã được triển khai. Đáng chú ý, Nhà máy điện mặt trời Bản Chát I và Bản Chát II do Tập đoàn Vingroup đầu tư có tổng công suất 550 MW, tổng vốn khoảng 11.650 tỷ đồng. Việc khai thác tiềm năng điện mặt trời trên các khu vực lòng hồ thủy điện được kỳ vọng mở thêm dư địa phát triển năng lượng tái tạo, bổ sung nguồn điện và thu hút đầu tư vào địa phương.

Việc hỗ trợ hệ thống điện mặt trời từng bước giúp người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, cho biết, để các dự án sớm được triển khai, ngành đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, đồng thời rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

"Chúng tôi đã tính toán cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực của ngành; đồng thời phối hợp với các sở, ngành khác và UBND các xã, phường làm đồng thời các nội dung, để giảm thiểu thời gian và các công việc mà các doanh nghiệp phải làm. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh hoàn thiện các bước, từ khâu khởi công cho đến khâu hoàn thành và tạo điều kiện tối đa để các công trình sớm đi vào hoạt động, để tỉnh phát triển kinh tế, xã hội" - ông Mân nói.

Cùng với những dự án quy mô lớn, điện mặt trời mái nhà đang từng bước được ứng dụng trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Công ty Điện lực Lai Châu đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại trụ sở 7 đơn vị trực thuộc, với tổng công suất hơn 106 kWp. Đơn vị đặt mục tiêu mỗi năm có ít nhất 50 cán bộ, công nhân viên lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng điện tại chỗ.

Công nhân thi công điện năng lượng mặt trời trên lòng hồ thuỷ điện Bản Chát, Lai Châu

Tháng 4/2026, HĐND tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết số 09 về chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị điện sau công-tơ. Chính sách hướng tới hơn 1.000 hộ tại 21 xã với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng, trong đó, 180 hộ được hỗ trợ hệ thống điện mặt trời, trị giá 50 triệu đồng mỗi hộ. Từ các dự án năng lượng quy mô lớn, đến những hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và chính sách hỗ trợ người dân vùng khó khăn, tỉnh Lai Châu đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo. Đây là cơ sở để địa phương đa dạng hóa nguồn điện, tạo động lực thu hút đầu tư, cải thiện đời sống nhân dân, hướng tới phát triển kinh tế xanh và bền vững.