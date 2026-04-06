“Túi y tế thông minh” – khi công nghệ chạm đến từng gia đình

Từ “chữa bệnh” sang “giữ sức khỏe” ngay tại cộng đồng

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và lực lượng y tế cơ sở, đồng thời ghi nhận sự tham gia đồng hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) qua hoạt động trao tặng “Túi y tế thông minh” cho ngành y tế thành phố. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kỹ thuật, mà còn góp phần thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục dựa trên nền tảng số, hướng đến cộng đồng.

Không khí hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân năm nay mang một sắc thái khác. Thay vì những thông điệp quen thuộc, sự chú ý tập trung vào mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” – một cách tổ chức lại vai trò của y tế cơ sở, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với đời sống thường nhật của người dân.

Điểm cốt lõi của mô hình nằm ở sự chuyển dịch tư duy: từ việc người dân chủ động tìm đến bệnh viện khi đã có bệnh, sang việc hệ thống y tế chủ động theo dõi, quản lý sức khỏe ngay từ nơi sinh sống. Mỗi đội chăm sóc được hình thành với đầy đủ thành phần chuyên môn, từ bác sĩ, điều dưỡng đến nhân sự y tế công cộng và cộng tác viên địa bàn.

Không chỉ khám chữa bệnh, các đội còn thực hiện tư vấn, truyền thông, theo dõi sức khỏe định kỳ và hỗ trợ tại nhà khi cần thiết. Một mô hình mang tinh thần y học gia đình, nhưng được đặt trong bối cảnh mới – khi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ không thể thiếu.

Điểm thu hút sự quan tâm tại sự kiện là những “Túi y tế thông minh”. Bên trong mỗi túi là các thiết bị đo lường sức khỏe cơ bản như huyết áp, SpO2, nhiệt độ, chỉ số sinh hóa… nhưng giá trị không nằm ở thiết bị riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối.

Dữ liệu từ các thiết bị này được cập nhật trực tiếp lên hệ thống, tạo thành dòng thông tin liên tục về tình trạng sức khỏe của người dân. Khi một chỉ số bất thường xuất hiện, việc phát hiện và phản ứng không còn phụ thuộc vào một lần thăm khám, mà có thể diễn ra gần như ngay lập tức.

Trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm, cách tiếp cận này cho thấy tính phù hợp rõ rệt. Giai đoạn thí điểm kéo dài 12 tháng tại 20 phường, xã đặt mục tiêu quản lý phần lớn hộ gia đình có người cao tuổi, đồng thời theo dõi liên tục bệnh nhân mạn tính – những nhóm đối tượng cần được chăm sóc dài hạn.

Những con số này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà phản ánh nỗ lực “đi từ gốc” của hệ thống y tế, bắt đầu từ tuyến cơ sở – nơi gần người dân nhất nhưng lâu nay chưa được khai thác hết tiềm năng.

Vai trò của VNPT: Khi công nghệ trở thành nền tảng cho chăm sóc sức khỏe

Trong mô hình này, công nghệ không đứng ngoài mà trở thành trục vận hành. Đây cũng là điểm cho thấy rõ vai trò của VNPT – không chỉ là đơn vị cung cấp thiết bị, mà tham gia vào toàn bộ hệ sinh thái y tế số.

Các “Túi y tế thông minh” được kết nối với nền tảng công nghệ, cho phép dữ liệu được đồng bộ hóa vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Khi thông tin được cập nhật theo thời gian thực, việc theo dõi, tư vấn và điều trị không còn bị chia cắt thành từng lần khám riêng lẻ, mà trở thành một quá trình liên tục.

Đằng sau đó là hệ thống phần mềm, hạ tầng và khả năng kết nối thiết bị IoMT do VNPT phát triển. Không chỉ dừng ở giải pháp kỹ thuật, doanh nghiệp này còn tham gia vào quá trình triển khai thực tế: đào tạo, hướng dẫn đội ngũ y tế sử dụng hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định ngay từ giai đoạn đầu.

Cách tiếp cận này cho thấy một sự thay đổi trong vai trò của doanh nghiệp công nghệ. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết bài toán xã hội, đồng hành cùng cơ quan quản lý trong triển khai thực tế.

Ở góc độ rộng hơn, giá trị của công nghệ trong mô hình không chỉ nằm ở tiện ích, mà ở khả năng tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động. Khi y tế cơ sở được “nâng cấp” bằng dữ liệu và kết nối, người dân có thể được chăm sóc ngay từ đầu, giảm nguy cơ chuyển nặng và hạn chế áp lực cho tuyến trên.

Việc chuẩn hóa công nghệ ngay từ giai đoạn thí điểm cũng mở ra khả năng nhân rộng. Từ một số trạm y tế ban đầu, mô hình được kỳ vọng triển khai trên toàn địa bàn TP.HCM và xa hơn là các địa phương khác, tùy theo điều kiện thực tế.

Sự kiện khép lại nhanh chóng, không phô trương, nhưng để lại một cảm nhận rõ ràng về hướng đi đang hình thành. Những chiếc “túi y tế thông minh” có thể nhỏ gọn về hình thức, nhưng lại gợi mở một cách tiếp cận lớn hơn: đưa việc chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng những công cụ cụ thể, vận hành được trong đời sống.

Trong sự chuyển động đó, công nghệ không còn là yếu tố hỗ trợ phía sau, mà trở thành nền tảng. Và sự tham gia của những doanh nghiệp như VNPT cho thấy một xu hướng đáng chú ý: khi năng lực công nghệ được đặt đúng chỗ, nó có thể góp phần giải những bài toán rất thiết thực của xã hội.