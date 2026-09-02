Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội
Thứ Tư, 08:00, 02/09/2026
VOV.VN - Doanh nghiệp cần được nhìn nhận như thế nào trong quá trình xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa? Chính quyền các cấp cần làm gì để doanh nghiệp không chỉ đến địa phương để kinh doanh, mà thực sự trở thành đối tác cùng phát triển địa phương?
VOV.VN - Lần đầu tiên, mô hình xã, phường XHCN được cụ thể hóa bằng các bộ tiêu chí định lượng và triển khai thí điểm tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, cho thấy tư duy phát triển đang chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
VOV.VN - Lần đầu tiên, mô hình xã, phường XHCN được cụ thể hóa bằng các bộ tiêu chí định lượng và triển khai thí điểm tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, cho thấy tư duy phát triển đang chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
VOV.VN - Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai đang tập trung hoàn hiện bộ tiêu chí, lựa chọn địa bàn thí điểm có tính đại diện thực hiện mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa để có khả năng nhân rộng trong thời gian tới.
VOV.VN - Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai đang tập trung hoàn hiện bộ tiêu chí, lựa chọn địa bàn thí điểm có tính đại diện thực hiện mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa để có khả năng nhân rộng trong thời gian tới.