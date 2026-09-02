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Vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội

Thứ Tư, 08:00, 02/09/2026
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VOV.VN - Doanh nghiệp cần được nhìn nhận như thế nào trong quá trình xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa? Chính quyền các cấp cần làm gì để doanh nghiệp không chỉ đến địa phương để kinh doanh, mà thực sự trở thành đối tác cùng phát triển địa phương?

Nhóm PV/VOV.VN
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