Vietnam Airlines hai năm liên tiếp vào Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh

Vietnam Airlines được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Logistics và Top 100 ESG Việt Nam Xanh 2026 tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Sáng tạo để Tăng trưởng - Xanh để Bền vững".

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hãng Hàng không Quốc gia góp mặt trong bảng xếp hạng này, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hãng Hàng không Quốc gia góp mặt trong bảng xếp hạng này, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Những năm gần đây, Vietnam Airlines tập trung đầu tư đội tàu bay thế hệ mới, tối ưu hoạt động khai thác và đưa các tiêu chí ESG vào quản trị doanh nghiệp. Cùng với việc nâng cao hiệu quả vận hành, hãng coi phát triển bền vững là một trong những nền tảng để củng cố năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: "Việc tiếp tục được ghi nhận trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh là sự khích lệ đối với những nỗ lực của Vietnam Airlines trên hành trình phát triển bền vững. Chúng tôi xác định ESG không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là động lực quan trọng để tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan".

Vietnam Airlines được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Logistics và Top 100 ESG Việt Nam Xanh 2026 tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Sáng tạo để Tăng trưởng - Xanh để Bền vững".

Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2026 là việc Vietnam Airlines ra mắt "Liên minh Xanh - Phát triển bền vững", kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị theo các chuẩn mực ESG quốc tế. Sáng kiến này tạo thêm nền tảng để các bên chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và thúc đẩy các giải pháp phát triển xanh trong ngành hàng không.

Bên cạnh đó, Hãng hàng không Quốc gia là một trong những doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy giảm phát thải trong ngành hàng không Việt Nam. Từ năm 2024, hãng triển khai các chuyến bay sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) trên cả đường bay quốc tế và nội địa. Đối với các chuyến bay khởi hành từ châu Âu, hãng đã sử dụng nhiên liệu SAF theo quy định của Liên minh châu Âu từ nhiều năm qua.

Vietnam Airlines được vinh danh trong Top 100 ESG Việt Nam Xanh 2026 tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Sáng tạo để Tăng trưởng - Xanh để Bền vững".

Ở khía cạnh xã hội và quản trị, Vietnam Airlines tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm quyền lợi người lao động và triển khai nhiều chương trình hướng tới cộng đồng. Riêng trong năm 2025, hãng đã phủ xanh 95.000 cây trên 150 ha rừng, hỗ trợ 1.845 ca phẫu thuật nụ cười, sàng lọc tim cho hơn 25.300 trẻ em, đồng thời đồng hành thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội.

Song song với đó, hãng mở rộng ứng dụng sinh trắc học, VNeID và các quy trình không giấy tờ trong hành trình phục vụ hành khách. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn giảm lượng giấy sử dụng trong hoạt động khai thác.

Theo chiến lược phát triển đến năm 2030, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục hoàn thiện các chỉ số ESG, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại COP26.