Vietnam Airlines khởi xướng kết nối phát triển bền vững vì tương lai xanh

Nhân dịp Ngày Trái Đất, Vietnam Airlines vừa tổ chức Lễ ra mắt “Liên minh Xanh-Phát triển bền vững” (Liên minh Xanh) vào chiều nay (ngày 22/4), đánh dấu bước chuyển đổi trong cách tiếp cận phát triển bền vững, hướng tới kết nối và điều phối các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn mực quốc tế (ESG).

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu, chính thức ra mắt “Liên minh Xanh - Phát triển bền vững”.

Liên minh Xanh được Vietnam Airlines khởi xướng như một mô hình hợp tác tự nguyện, kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hình thành nền tảng kết nối và điều phối các sáng kiến phát triển bền vững. Với thông điệp “Bay cao khát vọng bền vững”, mô hình này hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa, trong đó tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines nhấn mạnh, Liên minh Xanh không chỉ là một sáng kiến hợp tác, mà là cam kết hành động dài hạn của Vietnam Airlines trong hành trình chuyển đổi xanh.

“Chúng tôi xác định phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ chủ động kết nối và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác để triển khai các chương trình thiết thực, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường”, ông Đặng Ngọc Hòa khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu, chính thức ra mắt “Liên minh Xanh - Phát triển bền vững”.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh được triển khai trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị, với các chương trình cụ thể như Thử thách hàng không 2026 của SkyTeam (The Aviation Challenge), phát triển hệ thống “VNA Net Zero”, thúc đẩy tái chế vật liệu trên chuyến bay và mở rộng các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Việc ra mắt Liên minh Xanh góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững của Vietnam Airlines, đồng thời tạo nền tảng để các bên liên quan phối hợp triển khai các sáng kiến theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn. Qua đó, Hãng hàng không Quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò kết nối trong việc thúc đẩy các hoạt động vì môi trường và xã hội, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Tại buổi lễ, Vietnam Airlines đã ký Thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng.