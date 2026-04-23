  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vietnam Airlines khởi xướng kết nối phát triển bền vững vì tương lai xanh

Thứ Năm, 15:02, 23/04/2026
VOV.VN - Vietnam Airlines ra mắt Liên minh Xanh nhân Ngày Trái Đất, khởi xướng kết nối phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển đổi xanh và cam kết ESG vì tương lai xanh của hàng không Việt Nam.

Nhân dịp Ngày Trái Đất, Vietnam Airlines vừa tổ chức Lễ ra mắt “Liên minh Xanh-Phát triển bền vững” (Liên minh Xanh) vào chiều nay (ngày 22/4), đánh dấu bước chuyển đổi trong cách tiếp cận phát triển bền vững, hướng tới kết nối và điều phối các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn mực quốc tế (ESG).

vietnam airlines khoi xuong ket noi phat trien ben vung vi tuong lai xanh hinh anh 1
Các lãnh đạo thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu, chính thức ra mắt “Liên minh Xanh - Phát triển bền vững”. 

Liên minh Xanh được Vietnam Airlines khởi xướng như một mô hình hợp tác tự nguyện, kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hình thành nền tảng kết nối và điều phối các sáng kiến phát triển bền vững. Với thông điệp “Bay cao khát vọng bền vững”, mô hình này hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa, trong đó tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines nhấn mạnh, Liên minh Xanh không chỉ là một sáng kiến hợp tác, mà là cam kết hành động dài hạn của Vietnam Airlines trong hành trình chuyển đổi xanh.

“Chúng tôi xác định phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ chủ động kết nối và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác để triển khai các chương trình thiết thực, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường”, ông Đặng Ngọc Hòa khẳng định.

vietnam airlines khoi xuong ket noi phat trien ben vung vi tuong lai xanh hinh anh 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức chạm tay vào quả cầu, chính thức ra mắt “Liên minh Xanh - Phát triển bền vững”.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh được triển khai trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị, với các chương trình cụ thể như Thử thách hàng không 2026 của SkyTeam (The Aviation Challenge), phát triển hệ thống “VNA Net Zero”, thúc đẩy tái chế vật liệu trên chuyến bay và mở rộng các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Việc ra mắt Liên minh Xanh góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững của Vietnam Airlines, đồng thời tạo nền tảng để các bên liên quan phối hợp triển khai các sáng kiến theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn. Qua đó, Hãng hàng không Quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò kết nối trong việc thúc đẩy các hoạt động vì môi trường và xã hội, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Tại buổi lễ, Vietnam Airlines đã ký Thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng.

mb8.jpg

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

Phi Long/VOV.VN
Tag: Vietnam Airlines Liên minh Xanh phát triển bền vững ESG chuyển đổi xanh hàng không Việt Nam Net Zero Ngày Trái Đất môi trường tương lai xanh
Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hiện diện tại Trung Quốc
VOV.VN - Vietnam Airlines vừa ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác Trung Quốc, tổng giá trị khoảng 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm mở rộng khai thác hành khách và hàng hóa, qua đó gia tăng hiện diện tại một trong những thị trường quốc tế trọng điểm.

Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức "Chuyến bay màu xanh"
VOV.VN - Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức “Chuyến bay màu xanh – Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới”, hành trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, lan tỏa thông điệp nhân văn và tôn vinh vai trò phụ nữ Việt Nam.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025
VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

