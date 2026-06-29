Khẳng định năng lực phục hồi, nâng cao vị thế Hãng hàng không Quốc gia

Vietnam Airlines vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển năm 2026.

Vietnam Airlines tăng tốc bứt phá, đặt mục tiêu doanh thu gần 139.000 tỷ đồng

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới nhiều yếu tố bất ổn. Tuy nhiên, Vietnam Airlines tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025. Doanh thu hợp nhất đạt 123.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng.

Hãng thực hiện an toàn 156,2 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,65 triệu lượt hành khách và 340,2 nghìn tấn hàng hóa trong năm 2025. Hiệu quả khai thác tiếp tục được cải thiện với số giờ khai thác bình quân đạt 11,8 giờ mỗi ngày trên mỗi tàu bay, tăng 8% so với cùng kỳ.

Mạng đường bay được khôi phục hoàn toàn và tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Vietnam Airlines đã khôi phục và mở mới 14 đường bay quốc tế, nâng tổng số lên 113 đường bay tới 22 điểm nội địa và 39 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia. Hiện Hãng là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á.

Các lĩnh vực trọng yếu như khai thác bay, kỹ thuật, dịch vụ, vận tải hàng hóa và thương mại điện tử đều ghi nhận những kết quả tích cực. Nhiều đơn vị thành viên như VAECO, SKYPEC, VIAGS, NCTS, TCS, NCS, VACS tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái Vietnam Airlines Group, đóng góp quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty.

Năm 2025 cũng ghi nhận những bước tiến đáng chú ý trong việc nâng cao uy tín thương hiệu Vietnam Airlines với 30 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của Vietnam Airlines trong nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới quản trị và theo đuổi chiến lược phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà phát biểu tại đại hội.

Đồng thời, năm 2025 cũng ghi nhận những bước tiến của Vietnam Airlines trong hành trình tái định hình trải nghiệm khách hàng, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn hãng hàng không 5 sao vào năm 2030.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Nổi bật là việc đưa vào khai thác dịch vụ Internet trên máy bay, đồng bộ hoạt động và dịch vụ tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời ứng dụng công nghệ sinh trắc học thông qua VNeID trong quy trình làm thủ tục.

Bên cạnh đó, dự án website thương mại mới cũng là một dự án trọng điểm trong chiến lược chuyển đổi số của hãng. Những bước đi này không chỉ góp phần tối ưu hóa quy trình khai thác mà còn giúp rút ngắn thời gian phục vụ, mang đến trải nghiệm thuận tiện và hiện đại hơn cho hành khách.

Chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường

Năm 2026 là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai giai đoạn phát triển dài hạn 2026-2035 trong bối cảnh môi trường kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là biến động mạnh của giá nhiên liệu do tác động từ các xung đột địa chính trị. Có thời điểm giá nhiên liệu Jet A1 vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu hóa mạng bay trên các thị trường trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu bay. Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, Vietnam Airlines phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập quốc tế.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

Trong nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã mở và công bố nhiều đường bay quốc tế mới tới Amsterdam, Phuket và Colombo; đồng thời tăng tần suất khai thác trên các đường bay đến Singapore (Singapore), Manila (Philippines), Moscow (Nga), Kaohsiung (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne (Úc) và Sydney (Úc) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Hãng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm gia tăng năng lực khai thác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, đầu tư đội tàu bay thế hệ mới tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tiếp tục triển khai dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp và dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032.

Đồng thời, hãng triển khai phương án thuê 20 tàu bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028 và dự kiến khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý III/2026. Hãng cũng tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực khi năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026. Việc tiếp tục thăng hạng trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của hãng trong bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi.

Mới nhất, tổ chức Cirium, đối tác chiến lược của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) xếp hạng Vietnam Airlines vị trí thứ 3 trong top 10 hãng hàng không đúng giờ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 với tỷ lệ chuyến bay đến đúng giờ đạt 87,77%, khẳng định hiệu quả vận hành ổn định trong bối cảnh nhu cầu tiếp tục tăng.

Ban Chủ toạ Đại hội cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển bền vững trong giai đoạn mới

Trong năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trọng tâm của Vietnam Airlines trong lộ trình phát triển bền vững. Hãng đang xây dựng mô hình hãng hàng không số theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ với nền tảng VNA Private Cloud, VNA Data Platform, Customer Data Platform nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu doanh thu và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, chương trình VNA AI 2.0 cùng hệ sinh thái Lotus AI Agent được kỳ vọng tạo bước tiến về năng suất và hiệu quả vận hành.

Song song với chuyển đổi số, Vietnam Airlines đang xây dựng lộ trình phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG với các mục tiêu cụ thể về giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Hãng cũng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại và hoàn thiện năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.

Với định hướng phát triển bền vững, Vietnam Airlines cam kết tiếp tục giữ vững vai trò Hãng hàng không Quốc gia và lực lượng vận tải chủ lực của Việt Nam, cung cấp dịch vụ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối của Việt Nam và khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.