Viettel hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tại nhà cho người cao tuổi

Ngày 23/5, trước thời điểm các quy định của Thông tư 08 chính thức được siết chặt, Tổng Công ty Viễn thông Viettel triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tại nhà dành cho khách hàng cao tuổi và các trường hợp đặc biệt. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ được Viettel triển khai trong giai đoạn nước rút của chiến dịch xác thực thông tin thuê bao, tiếp nối hàng loạt chính sách khuyến khích và hỗ trợ khách hàng như cộng tiền vào tài khoản, tặng điểm Viettel++ và mở rộng mạng lưới điểm hỗ trợ trên toàn quốc.

Chủ động đến với khách hàng thay vì để khách hàng tự xoay sở

Theo thống kê của Viettel, trong số các khách hàng chưa hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, nhóm khách hàng lớn tuổi hiện chiếm hơn 30%.

Đây cũng là nhóm khách hàng gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện thủ tục xác thực do hạn chế về sức khỏe, khả năng di chuyển, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo các thao tác công nghệ. Nhiều khách hàng vẫn sử dụng điện thoại phổ thông, ít theo dõi tin nhắn hoặc chưa nhận thức đầy đủ về những thay đổi trong quy định quản lý thuê bao.

Nếu không được hỗ trợ kịp thời, một bộ phận khách hàng có nguy cơ bị gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt hằng ngày cũng như khả năng kết nối với người thân, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Xuất phát từ thực tế đó, Viettel quyết định triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tận nhà đối với khách hàng cao tuổi có nhu cầu, với mong muốn giúp khách hàng hoàn tất thủ tục một cách thuận tiện, an toàn và không phải di chuyển.

Khách hàng chỉ cần gọi đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng Viettel 1800 8098 (miễn phí), bấm phím 0 để gặp điện thoại viên và cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, nhân viên Viettel tại địa phương sẽ chủ động liên hệ và đến tận nơi để hỗ trợ hoàn tất thủ tục xác thực.

Giữ kết nối cho cha mẹ, nhận ưu đãi từ Viettel

Bên cạnh việc cử nhân viên hỗ trợ tận nhà, Viettel cũng khuyến khích các thành viên trong gia đình đồng hành cùng cha mẹ, ông bà thực hiện xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng My Viettel.

Chỉ với vài phút thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể hỗ trợ người thân hoàn tất thủ tục xác thực và nhận ngay các ưu đãi từ Viettel: 10.000 điểm Viettel++ dành cho người hỗ trợ và 50.000 đồng dành cho thuê bao được xác thực thành công qua ứng dụng My Viettel.

Đại diện Viettel Telecom cho biết: "Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ nhằm tuân thủ quy định của Nhà nước mà còn góp phần bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ giả mạo, lừa đảo viễn thông và bảo đảm quyền sử dụng dịch vụ lâu dài. Viettel mong muốn mọi khách hàng đều được hỗ trợ để hoàn thành thủ tục đúng thời hạn, đặc biệt là người cao tuổi và các nhóm khách hàng yếu thế. Chúng tôi sẵn sàng đến tận nhà để hỗ trợ khách hàng khi cần thiết, với mục tiêu không để bất kỳ khách hàng nào bị gián đoạn kết nối vì những rào cản về công nghệ hay điều kiện đi lại".

Hiện nay, bên cạnh hình thức tự thực hiện trên ứng dụng My Viettel, khách hàng còn có thể nhận hỗ trợ tại hơn 50.000 điểm phục vụ trên toàn quốc hoặc đăng ký phục vụ tận nhà trong các trường hợp đặc biệt. Với mạng lưới rộng khắp và đội ngũ nhân viên tại địa bàn, Viettel đang nỗ lực tối đa để mọi khách hàng đều có thể hoàn thành xác thực thông tin thuê bao thuận lợi, an toàn và đúng thời hạn.