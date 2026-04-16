VnShop công bố chiến lược mới - An tâm là trọng tâm phát triển

Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, khi người tiêu dùng không còn bị thuyết phục bởi giá rẻ mà ngày càng quan tâm tới chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và sự an toàn trong giao dịch, yếu tố “an tâm” đang trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định mua sắm.

Song song với đó, thị trường cũng ghi nhận sự dịch chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo hiệu quả. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm số lượng đơn hàng, mà chú trọng nhiều hơn đến chất lượng khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi thực và giá trị lâu dài. Những chuyển dịch này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận mới trong thương mại điện tử, nơi niềm tin và sự an tâm trở thành nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo An tâm tăng trưởng bền vững diễn ra ngày 15/4

Nắm bắt xu hướng, VnShop - nền tảng thương mại điện tử trên ứng dụng ngân hàng do VNPAY phát triển chính thức công bố chiến lược phát triển mới với định vị “Chọn VnShop – Chọn An tâm” tại sự kiện VnShop NEXT 2026 với những tiêu chí như: An tâm chất lượng, An tâm giá cả, An tâm hậu mãi.

Định hướng này tập trung nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng, tạo ra giá trị dài hạn cho các đối tác doanh nghiệp của VnShop. VnShop phát huy sức mạnh của hệ sinh thái tài chính số nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn, tiện lợi và minh bạch cho người tiêu dùng, đồng thời mở ra kênh bán hàng uy tín giúp đối tác tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu. Nền tảng cũng đồng hành cùng ngân hàng, mở rộng hệ sinh thái số, qua đó góp phần nâng cao chuẩn mực thương mại điện tử theo hướng tin cậy và bền vững tại Việt Nam.

Ông Cao Thế Anh - Chủ tịch VnShop (bên phải) chia sẻ tại Hội thảo An tâm tăng trưởng bền vững diễn ra ngày 15/4.

Ông Cao Thế Anh - Chủ tịch VnShop chia sẻ: “Với việc tích hợp trên 19 ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY, chúng tôi có khả năng tiếp cận hơn 62 triệu người dùng tại Việt Nam. Khác biệt lớn nhất của VnShop không nằm ở việc chạy theo giá rẻ, mà nằm ở việc lựa chọn một con đường khó hơn nhưng bền vững hơn: đó là xây dựng niềm tin. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng, đảm bảo 100% sản phẩm chính hãng, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) >650.000 đồng, top đầu thị trường, tỷ lệ hoàn trả thấp <1% và đặc biệt là tỷ lệ thanh toán trước gần như tuyệt đối. Những con số này phản ánh một thực tế, khách hàng đến với VnShop không chỉ để mua hàng, mà chọn mua sự an tâm”.

Niềm tin trở thành động lực tăng trưởng mới

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề “An tâm tăng trưởng bền vững” đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn từ các chuyên gia và nhà cung cấp. Theo các nhà cung cấp, bài toán hiện nay không còn dừng ở việc gia tăng đơn hàng, đốt tiền để tăng trưởng nóng mà cố gắng chuyển sang tối ưu hiệu quả, giảm tỷ lệ hoàn trả và nâng cao chất lượng tệp khách hàng. Trong đó, niềm tin của người tiêu dùng được đánh giá là yếu tố then chốt, tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Ông Niraan De Silva – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPAY chia sẻ tại sự kiện VnShop NEXT 2026.

Ông Trần Minh Tuấn – CEO Metric cho biết, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp buộc phải nhìn lại bài toán tăng trưởng: “Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chọn lọc. Đây không còn là cuộc đua mở rộng quy mô đơn thuần, mà là cuộc chơi của năng lực vận hành, của chiến lược và của khả năng tối ưu hiệu quả. Chỉ những doanh nghiệp thực sự hiểu thị trường, có chiến lược rõ ràng và vận hành bài bản mới có thể duy trì đà tăng trưởng bền vững”.

Một trong những xu hướng nổi bật được nhấn mạnh là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi người dùng ngày càng ưu tiên các yếu tố như nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, trải nghiệm mua sắm minh bạch, thanh toán an toàn và dịch vụ hậu mãi thuận tiện. Trong bối cảnh đó, “an tâm” đang dần trở thành một giá trị cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng, và chiến lược mới của VnShop phù hợp với xu thế tất yếu của thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp.

Ban Lãnh đạo VNPAY và VnShop công bố chiến lược mới của VnShop tại sự kiện VnShop NEXT 2026.

VnShop xác lập kỷ lục “Nền tảng thương mại điện tử được tích hợp trên nhiều ứng dụng ngân hàng nhất tại Việt Nam”

Theo xác nhận từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, VnShop hiện là nền tảng thương mại điện tử được tích hợp trên nhiều ứng dụng ngân hàng nhất tại Việt Nam, cho phép người dùng tiếp cận dịch vụ mua sắm ngay tại các ứng dụng quen thuộc.

VnShop tích hợp trên 19 ứng dụng của các ngân hàng: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, HDBank, Sacombank, Eximbank, Co-opBank, VietBank, BIDC, LPBank, BAOVIET Bank, VBSP, Public Bank, VietABank, IVB, Saigonbank, SCB, Bac A Bank và ứng dụng VNPAY.

Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quy mô phát triển và khả năng kết nối của VnShop trong hệ sinh thái số, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới cho thương mại điện tử tại Việt Nam. Việc tích hợp này không chỉ giúp mở rộng kênh tiếp cận khách hàng cho doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành một trải nghiệm tiêu dùng liền mạch - nơi người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, thanh toán và quản lý chi tiêu trên cùng một nền tảng. Hiện VnShop đang mở rộng các kênh bán thông qua website, mạng xã hội và đang trong quá trình mở rộng hợp tác với các ứng dụng ngân hàng khác để giúp khách hàng mua sắm thuận tiện hơn.

VnShop mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, an toàn với 100% sản phẩm chính hãng, nguồn gốc minh bạch. Giao diện tối ưu, bảo mật thanh toán và ưu đãi hấp dẫn, giúp người dùng mua sắm nhanh chóng, an tâm trong mọi lựa chọn.

Nền tảng này cung cấp đa dạng ngành hàng từ điện tử công nghệ, bách hóa, mẹ & bé, điện gia dụng, sức khoẻ & làm đẹp đến thời trang, thể thao, đến từ các thương hiệu tiêu biểu như: Samsung, Apple, Nestlé, Neptune, Simply, Orion, Meiji, Rohto-Mentholatum Việt Nam, Philips, Ohui, The Whoo, Sunhouse, Tiross, Samsonite, Nike, Adidas, Osez Naturel, Nagakawa, Lock&Lock, Bảo Ngọc… và các thương hiệu mới ký kết hợp tác trong buổi lễ như Canifa, ELISE, Aristino, Yến Sào Khánh Hòa, Shopdunk, Kamito giúp người dùng an tâm mua sắm, đa dạng lựa chọn.