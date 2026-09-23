Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

Căn cứ Quyết định số 1150-QĐ/TNVN ngày 7/8/2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam về phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc;

Căn cứ Quyết định số 36-QĐ/VOV-ĐB ngày 22/9/2026 của Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam về phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá xe ô tô BKS 80A-001.29 của Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

VOV Đông Bắc thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Đông Bắc) thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện việc bán đấu giá như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản:

- Tên đơn vị: Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Địa chỉ: Khu C, Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh.

2. Thông tin tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản công thanh lý là 01 xe ô tô biển số đăng ký 80A-001.29; Nhãn hiệu: CHEVROLET; Loại: SPARK; Loại xe: Ô tô con; Mầu sơn: đỏ; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Năm/Nước sản xuất: 2010/Việt Nam; Năm đưa vào sử dụng: 2011. Tài sản đã qua sử dụng, bán theo nguyên trạng hiện tại.

2.2. Giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá: 37.550.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau: ĐÂY

4. Cách thức lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

Việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được thực hiện trên cơ sở chấm điểm đối với hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nộp hồ sơ theo đúng thời gian ghi tại mục 6 Thông báo này.

Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam căn cứ thông tin trong hồ sơ tham gia lựa chọn của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để đánh giá, chấm điểm theo tại Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tại mục 3 Thông báo này.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

Lưu ý: Việc đánh giá và chấm điểm căn cứ hồ sơ nộp khi tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đã nộp, có kiểm tra đối chiếu với các thông tin trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (http://dgts.moj.gov.vn). Các tiêu chí không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh sẽ không được xem xét, chấm điểm.

5. Hồ sơ nộp tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

- Các giấy tờ, hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ghi tại mục 3 Thông báo này;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ, đóng quyển, được để trong phong bì dán kín, dấu niêm phong của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Hồ sơ nộp muộn so với thời gian quy định không được xem xét, chấm điểm.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (http://dgts.moj.gov.vn).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Địa chỉ: Khu C, Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh.

- Điện thoại liên hệ: 02033 812 883.

* Lưu ý:

- Chỉ nhận hồ sơ trực tiếp, không nhận qua đường bưu điện hoặc các hình thức khác. Người đến nộp hồ sơ trực tiếp phải mang theo bản chính Giấy giới thiệu của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (có dấu đỏ) và bản photo căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu);

- Hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đã nộp không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo để các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được biết và tham gia.