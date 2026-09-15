VOV Tây Nguyên chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn thông tin

Ngày 15/9, Đoàn kiểm tra liên ngành Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, do đồng chí Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Đài Tiếng nói Việt Nam làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước tại Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải Quang chủ trì buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành Đài TNVN, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tại VOV Tây Nguyên.

Thời gian qua, VOV Tây Nguyên đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam về quốc phòng, an ninh, phòng, chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

VOV Tây Nguyên thường xuyên nắm, đánh giá tình hình, chủ động xây dựng, rà soát phương án bảo vệ và xử lý các tình huống, nhất là trong các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị; duy trì phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh làn sóng và an toàn cơ quan.

Đại tá Nguyễn Bá Khương, đại diện Cục Dân quân Tự vệ, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng lực lượng tự vệ, phòng thủ dân sự, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được duy trì. Ban Chỉ huy Quân sự VOV Tây Nguyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Buôn Ma Thuột xây dựng phương án, sơ đồ phòng thủ, tổ chức luyện tập, nâng cao khả năng ứng phó, xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

VOV Tây Nguyên cũng duy trì phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an tỉnh Đắk Lắk trong trao đổi thông tin, bảo vệ nội bộ, bảo vệ mục tiêu và xử lý các tình huống an ninh, trật tự. Nhiều phương án về phòng cháy chữa cháy, bạo động, bạo loạn, đột nhập, phá hoại thiết bị được tổ chức diễn tập, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.

Các đơn vị Quân đội, Công an tại tỉnh Đắk Lắk tham gia buổi làm việc.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, VOV Tây Nguyên xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên rà soát, bảo vệ hệ thống, phòng ngừa truy cập trái phép, rò rỉ, sửa đổi, gián đoạn hoặc phá hoại dữ liệu, bảo đảm an toàn, liên tục cho hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên trong thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn thông tin.

Đồng chí Lê Hải Sơn, Giám đốc VOV Tây Nguyên ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của Đoàn kiểm tra liên ngành.

Đồng chí Vũ Hải Quang nhấn mạnh, khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và có vai trò ngày càng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; là địa bàn rộng, có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác thông tin, tuyên truyền.

Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên là đơn vị trọng yếu của Đài Tiếng nói Việt Nam, có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn. Đồng chí yêu cầu Cơ quan tiếp tục phát huy vai trò thông tin chủ lực, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số; chủ động nắm tình hình, phản ánh sát thực tiễn cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang kết luận buổi làm việc.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các phương án bảo vệ, phòng, chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, phòng thủ dân sự; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chủ động xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.

“Đề nghị đồng chí Lê Hải Sơn - Giám đốc VOV Tây Nguyên cùng với các đồng chí trong đoàn công tác của Đài TNVN ghi nhận, tiếp thu tất cả những ý kiến, đóng góp của các đồng chí trong Đoàn liên ngành. Tất cả những ý kiến đều rất có giá trị. Đặc biệt, cần thường xuyên phối hợp, kết hợp, nhờ các đồng chí ở địa phương để có các cuộc diễn tập. Chúng ta phòng còn hơn chống. Cần đưa ra các kế hoạch, giả định các tình huống xảy như thế nào, sau đó đưa vào thành phương án và đưa ra diễn tập”, đồng chí Vũ Hải Quang yêu cầu.