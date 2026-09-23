4 thói quen tưởng tốt nhưng có thể khiến khớp ngày càng đau

Đau, cứng hoặc sưng khớp có thể khiến nhiều người muốn nghỉ ngơi hoàn toàn, uống thuốc giảm đau hoặc tìm đến các loại thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, một số cách xử lý tưởng như giúp khớp dễ chịu hơn lại có thể khiến vấn đề kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa thấp khớp, có 4 thói quen cần đặc biệt lưu ý nếu muốn duy trì sức khỏe khớp.

Ngừng vận động hoàn toàn khi đau khớp

Khi đầu gối sưng hoặc mắt cá chân đau, nghỉ ngơi có vẻ là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, tránh mọi hoạt động thể chất có thể khiến tình trạng khớp trở nên tệ hơn. Theo chuyên gia, ngay cả những bài tập nhẹ và động tác giãn cơ cũng có thể giúp tăng lưu thông máu và duy trì sức khỏe khớp.

Đau khớp khiến nhiều người nghỉ ngơi, uống thuốc hoặc dùng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, 4 thói quen này có thể khiến tình trạng kéo dài (Ảnh: Getty )

Các cơ xung quanh khớp hoạt động giống như bộ phận giảm xóc. Khi ít được sử dụng, cơ có thể nhanh chóng suy yếu, khiến khớp phải chịu nhiều áp lực hơn trong các hoạt động hằng ngày. Từ đó dễ hình thành vòng luẩn quẩn: ít vận động khiến cơ yếu, khớp cứng hơn, đau tăng lên và người bệnh càng ngại vận động.

Một số nghiên cứu cho thấy khoảng 30-60 phút vận động mỗi ngày có thể hỗ trợ phòng ngừa và điều trị thoái hóa khớp. Tuy nhiên, loại hình và cường độ vận động cần được điều chỉnh tùy khả năng chịu đựng của mỗi người.

Phụ thuộc vào thuốc chống viêm giảm đau

Các thuốc chống viêm không steroid (NSAID), chẳng hạn ibuprofen hoặc naproxen, có thể giúp giảm đau và cứng khớp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài có thể làm tăng nguy cơ gặp tác dụng phụ. Theo chuyên gia, sử dụng NSAID kéo dài có thể liên quan đến các vấn đề về dạ dày, gan, chảy máu và tim mạch.

Một vấn đề khác là thuốc có thể giúp kiểm soát triệu chứng nhưng không giải quyết nguyên nhân gây đau khớp. Những yếu tố này có thể liên quan đến tình trạng viêm mạn tính, mất ổn định khớp hoặc các vấn đề thần kinh. Vì vậy, không nên tự ý phụ thuộc vào thuốc giảm đau trong thời gian dài mà cần xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

Bỏ qua tình trạng đau và sưng khớp

Đau hoặc sưng khớp mới xuất hiện đôi khi bị xem là dấu hiệu của tuổi tác hoặc tình trạng tạm thời. Tuy nhiên, trì hoãn việc thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển và gây tổn thương khớp lâu dài.

Theo chuyên gia, khi xuất hiện các triệu chứng như đau, cứng hoặc sưng khớp, việc được đánh giá sớm giúp xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Điều này đặc biệt quan trọng với viêm khớp dạng thấp. Bệnh có thể gây tổn thương khớp không thể đảo ngược nếu không được điều trị kịp thời.

Chỉ trông chờ vào thực phẩm bổ sung

Glucosamine, chondroitin, collagen hay nghệ thường được quảng bá với khả năng hỗ trợ giảm đau hoặc bảo vệ khớp. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học về hiệu quả của các sản phẩm này không đồng nhất. Đối với glucosamine, hướng dẫn của Trường Cao đẳng Thấp khớp Mỹ khuyến nghị không sử dụng sản phẩm này để điều trị thoái hóa khớp.

Theo chuyên gia, các thực phẩm bổ sung không nên thay thế những phương pháp điều trị có bằng chứng rõ ràng hơn. Tùy nguyên nhân gây đau khớp, điều trị có thể bao gồm vận động, tập tăng cường sức mạnh cơ, thuốc được kê đơn hoặc các liệu pháp khác do nhân viên y tế chỉ định.

Làm gì để bảo vệ khớp?

Thay vì chỉ tập trung vào việc giảm đau, các chuyên gia khuyến nghị duy trì vận động phù hợp và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Một chế độ ăn giàu thực phẩm nguyên chất, chất xơ và theo hướng Địa Trung Hải, gồm cá, dầu ô liu, rau củ, các loại đậu, các loại hạt và hạn chế thực phẩm siêu chế biến, có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng viêm và sức khỏe tổng thể.

Bỏ thuốc lá cũng là một yếu tố quan trọng. Hút thuốc được xem là một trong những yếu tố môi trường có liên quan mạnh đến nguy cơ viêm khớp dạng thấp và có thể làm giảm hiệu quả của một số thuốc điều trị.

Theo chuyên gia, tập luyện sức mạnh thường xuyên và duy trì vận động là những biện pháp quan trọng để bảo vệ chức năng khớp. Nếu tình trạng đau, cứng hoặc sưng khớp không cải thiện, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và điều chỉnh phương pháp điều trị khi cần.