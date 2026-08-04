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Bộ Y tế khuyến nghị người trưởng thành nên vận động 30-60 phút mỗi ngày

Thứ Ba, 16:36, 04/08/2026
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VOV.VN - Gần 1/4 người trưởng thành Việt Nam đang thiếu hoạt động thể lực, Bộ Y tế khuyến nghị người từ 18-59 tuổi nên duy trì 150-300 phút/ tuần (30-60 phút/ngày) hoạt động hiếu khí từ hoặc cường độ mạnh từ 75-150 phút/tuần (15-30 phút/ngày) nhằm ngừa các bệnh không lây nhiễm như bệnh đái tháo đường, tim mạch...

Theo Bộ Y tế, hoạt động thể lực có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Hoạt động thể lực với cường độ thích hợp, đều đặn và thường xuyên sẽ nâng cao sức khỏe thể chất, có tác dụng phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Hoạt động thể lực còn giảm thiểu nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần, cải thiện sức khỏe nhận thức, trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa ở người cao tuổi.

Tuy nhiên hiện nay, lối sống ít vận động trở thành một thách thức lớn đối với sức khỏe con người. Theo kết quả điều tra toàn quốc về các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế (2021), 22,2% người trưởng thành Việt Nam thiếu hoạt động thể lực (trong đó ở nam giới là 16,1%, nữ giới là 28,3%), tỷ lệ thừa cân béo phì là 15,6% (ở thành thị là 21,3%, ở nông thôn là 12,6%).

Những tác động tiêu cực từ lối sống thiếu hoạt động thể lực như tăng tỷ lệ người thừa cân, béo phì, người mắc các bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần đã và đang đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường hoạt động thể lực trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.

bo y te khuyen nghi nguoi truong thanh nen van dong 30-60 phut moi ngay hinh anh 1
Thời lượng vận động mỗi ngày phù hợp cho người từ 18-59 tuổi. (Ảnh: Bộ Y tế)

Từ thực trạng đó, cẩm nang của Bộ Y tế nêu rõ thời gian vận động phù hợp với từng nhóm tuổi. Theo Bộ Y tế, với người từ 18-59 tuổi, hoạt động thể lực giúp giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là tử vong do bệnh tim mạch; giảm nguy cơ mắc tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường tuýp 2, giảm tích lũy mỡ trong cơ thể; giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, tăng cường khả năng nhận thức và chất lượng giấc ngủ. 

Với nhóm tuổi này, Bộ Y tế khuyến nghị nên hoạt động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày/tuần. Cụ thể, người trưởng thành nên hoạt động hiếu khí từ 150-300 phút/ tuần (30-60 phút/ngày) hoặc cường độ mạnh từ 75-150 phút/tuần (15-30 phút/ngày), hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Ngoài ra, mỗi tuần nên có ít nhất 2 buổi tập tăng cường sức mạnh cơ đối với tất cả các nhóm cơ chính. Mỗi người cũng có thể tăng thời gian vận động vượt mức khuyến nghị để đạt hiệu quả tốt hơn, đồng thời hạn chế thời gian tĩnh tại.

Các hình thức vận động được khuyến khích gồm đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, yoga, khiêu vũ, dân vũ thể thao và các hoạt động làm vườn hoặc lao động thể chất phù hợp.

Có thể tăng thời gian hoạt động thể lực hiếu khí cường độ vừa nhiều hơn 300 phút/tuần hoặc hoạt động thể lực cường độ mạnh nhiều hơn 150 phút/tuần hoặc kết hợp giữa hoạt động cường độ vừa với cường độ mạnh để đạt hiệu quả tốt hơn.

Bộ Y tế nêu rõ, ở mọi lứa tuổi, người dân cần giảm thời gian tĩnh tại, thay thế bằng các hoạt động thể lực ở bất kỳ mức cường độ nào. 

Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, khó thở, hoa mắt, chóng mặt hoặc đau ngực, cần dừng tập ngay để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe.

Đối với trẻ nhỏ, các hoạt động vận động phải luôn có  người lớn giám sát và bảo đảm môi trường tập luyện an toàn, sạch sẽ, không có nguy cơ chấn thương hay tai nạn.

Bạn đang duy trì thói quen vận động hàng ngày như thế nào?

Ngày nào cũng tập hoặc vận động ít nhất 30 phút.
60% (3 bình chọn)
Tập 3-4 buổi mỗi tuần.
20% (1 bình chọn)
Chỉ tập 1-2 buổi mỗi tuần hoặc khi có thời gian.
20% (1 bình chọn)
Gần như không tập thể dục, ít vận động.
0% (0 bình chọn)
Tổng bình chọn: 5
Linh Thương/VOV.VN
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