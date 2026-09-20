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5 cách loại bỏ bọ nhảy trên giường, ngăn tái phát

Chủ Nhật, 06:03, 20/09/2026
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VOV.VN - Bọ nhảy có thể ẩn trong nệm, chăn ga, gây ngứa ngáy, nổi mẩn, nhất là về đêm. Xử lý đúng cách cả giường ngủ và nguồn lây giúp loại bỏ bọ chét, hạn chế tái phát.

Tại sao bọ nhảy xuất hiện trên giường?

Bọ nhảy (bọ chét) thường phát triển trong môi trường ấm, ẩm và được đưa vào nhà qua vật nuôi, quần áo hoặc đồ dùng từ bên ngoài. Chó, mèo nhiễm bọ chét có thể làm rơi trứng, ấu trùng trên chăn ga, nệm, sàn nhà; trong khi chăn ga lâu ngày không giặt, độ ẩm cao, nệm, thảm, sofa cũng tạo điều kiện cho chúng trú ẩn và sinh sôi. Bọ chét trải qua 4 giai đoạn gồm trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành, vì vậy chỉ diệt con trưởng thành mà không xử lý trứng, ấu trùng và nơi trú ẩn có thể khiến chúng nhanh chóng xuất hiện trở lại.

Cách diệt bọ nhảy trên giường

Giặt chăn, ga, vỏ gối bằng nước nóng phù hợp với chất liệu, sau đó sấy ở nhiệt độ cao nếu có thể, giúp loại bỏ bọ chét cùng trứng và ấu trùng. Trong thời gian xử lý, nên duy trì giặt, sấy thường xuyên khoảng 1-2 lần/tuần để hạn chế chúng phát triển trở lại.

Hút bụi và làm sạch nệm

Bọ chét có thể ẩn trong khe nệm, khung giường và góc khuất, vì vậy cần hút bụi kỹ toàn bộ nệm, giường và khu vực xung quanh, đặc biệt các vị trí tiếp giáp. Sau khi hút, cần xử lý túi hoặc hộp chứa bụi ngay để tránh chúng phát triển trở lại; nếu có thể, nên dùng máy hút bụi có bộ lọc HEPA.

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Bọ nhảy thường phát triển trong môi trường ấm, ẩm và được đưa vào nhà qua vật nuôi, quần áo hoặc đồ dùng từ bên ngoài

Sử dụng baking soda

Baking soda có thể hỗ trợ giảm bọ chét trong môi trường sống. Có thể rắc một lớp mỏng lên nệm, để vài giờ hoặc qua đêm rồi hút sạch. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế việc vệ sinh và xử lý nguồn lây.

Dùng tinh dầu thiên nhiên

Một số tinh dầu như sả, oải hương, bạc hà có thể hỗ trợ xua đuổi bọ chét. Nên pha loãng trước khi sử dụng, xịt vừa phải lên bề mặt phù hợp và không bôi trực tiếp lên da. Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế việc vệ sinh và xử lý nguồn lây.

Sử dụng thuốc diệt côn trùng an toàn

Khi bọ chét xuất hiện nhiều, có thể dùng sản phẩm diệt côn trùng chuyên dụng được phép lưu hành, đúng hướng dẫn và liều lượng. Không để người hoặc vật nuôi tiếp xúc với khu vực vừa xử lý khi chưa đủ thời gian an toàn; đặc biệt thận trọng với gia đình có trẻ nhỏ, người nhạy cảm hoặc vật nuôi và không tự ý tăng liều.

Vệ sinh cho thú cưng

Nếu nuôi chó, mèo, cần xử lý cả vật nuôi để kiểm soát bọ chét hiệu quả. Nên vệ sinh thú cưng, dùng sản phẩm phòng trị theo hướng dẫn của bác sĩ thú y, đồng thời giặt và làm sạch nơi chúng thường nằm, ngủ. Kết hợp vệ sinh vật nuôi với chăn ga, nệm và khu vực xung quanh giúp hạn chế bọ chét tái phát.

Bọ nhảy xuất hiện trên giường gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

Bọ nhảy có thể gây ngứa, mẩn đỏ và viêm da tại vị trí bị cắn, đặc biệt ở người có cơ địa nhạy cảm, thậm chí gây phản ứng dị ứng. Gãi nhiều dễ làm trầy xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng. Bọ chét cũng có thể mang một số vi khuẩn gây bệnh, dù nguy cơ lây nhiễm trong gia đình nhìn chung thấp. Tình trạng bị cắn kéo dài còn có thể làm gián đoạn giấc ngủ, ảnh hưởng sinh hoạt. Nếu xuất hiện sốt, vùng da bị cắn sưng viêm nhiều hoặc phát ban lan rộng, nên đi khám.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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