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Chuyên gia chỉ cách diệt kiến lửa trong sân vườn không cần hóa chất

Thứ Ba, 06:11, 23/06/2026
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VOV.VN - Những ụ kiến lửa xuất hiện trong sân vườn không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị đốt đau rát. Theo các chuyên gia côn trùng học, một số biện pháp tự nhiên như dùng nước sôi hoặc xử lý trực tiếp tổ kiến có thể giúp kiểm soát loài côn trùng này mà không cần lạm dụng hóa chất.

Kiến lửa đỏ là một trong những loài côn trùng xâm lấn gây nhiều phiền toái nhất đối với các gia đình có sân vườn. Không chỉ tạo ra những ụ đất mất mỹ quan, loài kiến này còn có thể tấn công người và vật nuôi bằng những vết đốt đau rát, thậm chí gây phản ứng dị ứng ở một số trường hợp.

Theo các nhà côn trùng học, dù nhiều người tìm đến dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp, vẫn có một số biện pháp tự nhiên giúp giảm số lượng hoặc loại bỏ các đàn kiến lửa ngay tại nhà mà không cần lạm dụng thuốc hóa học.

Kiến lửa nguy hiểm như thế nào?

Kiến lửa đỏ có nguồn gốc từ Nam Mỹ nhưng đã lan rộng ở nhiều khu vực có khí hậu nóng. Chúng thường sống thành đàn lớn dưới lòng đất và tạo thành những ụ đất nổi trên mặt vườn, bãi cỏ hoặc các khe nứt ven lối đi.

Loài kiến này có tính tấn công rất cao. Khi tổ bị quấy rầy, chúng sẽ đồng loạt lao ra đốt đối tượng xâm nhập. Những vết đốt không chỉ gây đau mà còn có thể dẫn đến phản ứng dị ứng ở người nhạy cảm. Ngoài ra, các ụ kiến còn ảnh hưởng đến cảnh quan sân vườn và hệ sinh thái bản địa.

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Kiến lửa đỏ là một trong những loài côn trùng xâm lấn gây nhiều phiền toái nhất đối với các gia đình có sân vườn (ảnh Getty Images)

Đổ nước sôi trực tiếp vào tổ kiến

Theo các chuyên gia, đây là một trong những phương pháp tự nhiên phổ biến và hiệu quả nhất đối với những tổ kiến lửa đã hình thành rõ trên mặt đất. Thời điểm thích hợp là vào mùa xuân hoặc mùa thu, đặc biệt sau những trận mưa. Khi đó kiến chúa và ấu trùng thường di chuyển lên gần mặt đất để tận dụng nhiệt độ ấm hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị đổ khoảng 4 lít nước sôi trực tiếp lên ụ kiến vào cuối buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao có thể tiêu diệt phần lớn ấu trùng và kiến chúa trong tổ. Sau khi đổ nước, có thể dùng que khuấy nhẹ để phá vỡ cấu trúc tổ, giúp tăng hiệu quả xử lý. Nếu cần thiết, lặp lại vài lần cho đến khi tổ kiến bị xóa sổ hoàn toàn.

Tuy nhiên, cần cẩn trọng vì nước sôi có thể gây bỏng và làm hư hại cỏ hoặc cây trồng xung quanh.

Đào bỏ cả tổ kiến

Đây là phương pháp đòi hỏi sự cẩn thận nhưng có thể giúp loại bỏ tổ kiến mà không cần hóa chất.

Theo hướng dẫn của chuyên gia côn trùng học Robert T. Puckett thuộc Đại học Texas A&M, người thực hiện nên chuẩn bị một chiếc xô lớn, phủ bột phấn em bé ở mặt trong để tạo bề mặt trơn khiến kiến không thể bò ra ngoài. Sau đó dùng xẻng sắc đào toàn bộ ụ kiến và chuyển nhanh vào xô.

Sau vài lần xúc và thu gom, có thể xử lý bằng nước sôi hoặc tiêu hủy an toàn. Trong suốt quá trình thực hiện cần mặc quần áo dài tay, đeo găng, đi ủng và tránh để trẻ em hoặc vật nuôi tiếp cận khu vực có tổ kiến.

Khi nào nên dùng bả sinh học?

Đối với các ổ kiến lớn hoặc xuất hiện trên diện rộng, chuyên gia cho rằng các biện pháp thủ công có thể không đủ hiệu quả. Trong trường hợp này, có thể cân nhắc sử dụng các loại bả sinh học có hoạt chất nguồn gốc tự nhiên như spinosad - một hoạt chất được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ tại Mỹ.

Loại hoạt chất này tác động lên hệ thần kinh của kiến nhưng không gây chết ngay lập tức. Nhờ vậy, kiến thợ sẽ mang bả về tổ, giúp tiêu diệt cả đàn từ bên trong thay vì chỉ xử lý những cá thể xuất hiện trên bề mặt.

Các chuyên gia lưu ý rằng nhiều tổ kiến lửa non tồn tại dưới lòng đất trong nhiều tháng trước khi hình thành ụ đất nổi. Vì vậy, các biện pháp như đào tổ hoặc đổ nước sôi chỉ hiệu quả với những tổ đã phát triển đủ lớn để nhìn thấy. Trong khi đó, bả có thể giúp kiểm soát cả những đàn kiến còn đang ở giai đoạn đầu.

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Võ Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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