5 cách tiết kiệm tiền điện đơn giản nhưng ít người để ý

Thứ Sáu, 06:14, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chi phí điện năng luôn chiếm tỷ trọng đáng kể trong chi tiêu sinh hoạt của mỗi gia đình. Trước biến động giá điện, việc sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý không chỉ giúp giảm hóa đơn hàng tháng mà còn góp phần sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững hơn.

 Dưới đây là 5 giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt:

Thay bóng đèn chiếu sáng

Một trong những giải pháp tiết kiệm điện dễ áp dụng nhất là thay thế hệ thống chiếu sáng trong gia đình. Thay vì sử dụng bóng đèn sợi đốt truyền thống, người dùng nên chuyển sang bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn LED tiết kiệm điện.

Loại bóng đèn này có khả năng tiêu thụ điện năng thấp hơn đáng kể, chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/3 so với bóng đèn thông thường. Không chỉ vậy, tuổi thọ của chúng cũng vượt trội, có thể kéo dài gấp nhiều lần, giúp giảm chi phí thay thế và bảo trì. Đây là khoản đầu tư ban đầu nhỏ nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho gia đình.

Tắt hết thiết bị điện trước khi ra ngoài

Trước khi rời khỏi nhà, việc kiểm tra và tắt toàn bộ các thiết bị điện là bước đơn giản nhưng rất quan trọng. Điều này giúp tránh tình trạng lãng phí điện không cần thiết khi không có người sử dụng.

Bạn nên tạo thói quen rà soát nhanh các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, điều hòa, tivi… trước khi ra khỏi nhà. Đây là hành động nhỏ nhưng góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể mỗi tháng, đồng thời thể hiện ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5 cach tiet kiem tien dien don gian nhung it nguoi de y hinh anh 1
Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà... là những bước đơn giản nhưng rất quan trọng để tiết kiệm điện

Thường xuyên vệ sinh các thiết bị điện

Việc vệ sinh thiết bị điện định kỳ là thói quen đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả tiết kiệm điện đáng kể. Khi các thiết bị hoạt động trong tình trạng sạch sẽ, chúng sẽ vận hành ổn định và ít tiêu hao năng lượng hơn.

Ví dụ, bóng đèn sạch sẽ cho ánh sáng tốt hơn, giúp giảm nhu cầu sử dụng thêm thiết bị chiếu sáng. Điều hòa khi được vệ sinh bộ lọc thường xuyên sẽ làm lạnh nhanh và hiệu quả hơn. Tương tự, nồi cơm điện, bếp điện hay quạt máy nếu được làm sạch định kỳ cũng giúp thiết bị hoạt động trơn tru, giảm tình trạng quá tải và hao điện không cần thiết.

Rút phích cắm các thiết bị không sử dụng

Một thói quen nhỏ nhưng nhiều người thường bỏ qua là để thiết bị điện ở chế độ chờ hoặc vẫn cắm điện ngay cả khi không sử dụng. Thực tế, các thiết bị như sạc điện thoại, laptop, tivi… vẫn tiêu thụ một lượng điện nhất định dù không hoạt động.

Vì vậy, hãy hình thành thói quen rút phích cắm khi không sử dụng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn góp phần đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ chập cháy điện trong gia đình.

Đóng kín cửa, hạn chế thất thoát nhiệt

Nhiều gia đình thường không để ý rằng, các khe hở nhỏ ở cửa sổ, cửa ra vào hay tường nhà có thể khiến không khí lạnh hoặc mát thất thoát ra bên ngoài. Điều này làm cho các thiết bị như điều hòa, quạt làm mát phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến tiêu tốn điện năng lớn hơn.

Vì vậy, bạn nên kiểm tra định kỳ các khu vực này và tiến hành bịt kín bằng keo chuyên dụng hoặc vật liệu cách nhiệt phù hợp. Việc giữ không gian trong nhà kín hơn không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn nâng cao hiệu quả làm mát, mang lại sự thoải mái cho sinh hoạt hàng ngày.

Nhìn chung, tiết kiệm điện không đòi hỏi những thay đổi quá lớn mà bắt đầu từ chính những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Khi mỗi gia đình chủ động điều chỉnh cách sử dụng điện hợp lý, không chỉ hóa đơn tiền điện giảm xuống mà còn góp phần xây dựng lối sống tiết kiệm, văn minh và thân thiện với môi trường.

tiet kiemn.jpg

Cách tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa hè

VOV.VN - Tiết kiệm điện năng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp tăng tuổi thọ các thiết bị điện, đặc biệt là vào thời điểm mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: tiết kiệm điện 5 cách tiết kiệm tiền điện sử dụng năng lượng hiệu quả chi phí điện năng
