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5 thói quen bảo quản thực phẩm khiến tủ lạnh thành "ổ" vi khuẩn

Thứ Bảy, 06:10, 11/07/2026
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VOV.VN - Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, nhưng nếu sử dụng sai cách lại có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Những thói quen bảo quản tưởng chừng vô hại như tích trữ quá nhiều thực phẩm hay cất đồ không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhồi nhét thực phẩm làm giảm hiệu quả bảo quản

Chất quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh, đặc biệt là ngăn đông, sẽ cản trở luồng khí lạnh lưu thông, khiến một số vị trí không đạt nhiệt độ bảo quản lý tưởng (dưới -18°C). Điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại và phát triển.

Bên cạnh đó, việc để lẫn thực phẩm sống với thực phẩm chín cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Vi khuẩn từ thịt, cá sống có thể bám sang thức ăn đã chế biến, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đừng để thực phẩm mốc trong tủ lạnh

Nhiều người chỉ cắt bỏ phần bị mốc trên bánh mì, trái cây hay cơm rồi tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, nấm mốc có thể đã xâm nhập sâu vào thực phẩm, đặc biệt với những loại có độ ẩm cao.

5 thoi quen bao quan thuc pham khien tu lanh thanh o vi khuan hinh anh 1
Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, nhưng nếu sử dụng sai cách lại có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển

Tủ lạnh không thể tiêu diệt vi khuẩn hay nấm mốc mà chỉ làm chậm sự phát triển của chúng. Tiếp tục sử dụng thực phẩm hư hỏng có thể khiến cơ thể hấp thụ độc tố, trong đó một số loại nấm mốc có khả năng gây hại cho gan và hệ tiêu hóa nếu tích tụ lâu dài.

Bảo quản thức ăn thừa không đúng cách

Thức ăn chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cất vào tủ lạnh sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Nhiệt độ thấp chỉ làm chậm, chứ không tiêu diệt hoàn toàn các vi sinh vật này.

Ngoài ra, một số thực phẩm giàu nitrat như rau lá xanh nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách có thể làm tăng lượng nitrit. Việc hâm đi hâm lại nhiều lần, nhất là sau khi để thức ăn ở nhiệt độ phòng, cũng làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển và ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

Để hạn chế vi khuẩn phát triển và bảo đảm an toàn thực phẩm, mỗi gia đình nên rửa sạch, để ráo và chia nhỏ thực phẩm trước khi cấp đông; bảo quản trong hộp kín hoặc túi chuyên dụng, tách riêng thực phẩm sống và chín; sắp xếp gọn gàng, ghi ngày bảo quản và vệ sinh tủ lạnh định kỳ. Đồng thời, cần loại bỏ ngay thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, sử dụng thức ăn thừa trong vòng 3-4 ngày nếu được bảo quản đúng cách và chỉ mua lượng thực phẩm vừa đủ để tránh lưu trữ quá lâu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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