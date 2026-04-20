Những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh, ăn vào cực hại sức khỏe

Thứ Hai, 14:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người có thói quen phó mặc mọi loại thực phẩm cho chiếc tủ lạnh và tin rằng nhiệt độ thấp sẽ ngăn chặn mọi vi khuẩn. Tuy nhiên, thực tế là có những loại thực phẩm khi để quá lâu trong tủ lạnh sẽ biến chất, sản sinh độc tố và trở thành mầm mống bệnh tật.

Rau lá xanh đã nấu chín

Rau lá xanh đã nấu chín như rau cải, rau muống hay mồng tơi là nhóm thực phẩm đứng đầu danh sách không nên để lâu trong tủ lạnh. Khi được bảo quản quá 24 giờ, hàm lượng Nitrat trong rau sẽ chuyển hóa thành Nitrit, một hoạt chất khi đi vào dạ dày sẽ kết hợp với các axit amin tạo thành Nitrosamine, một trong những tác nhân chính gây ung thư dạ dày và thực quản.

Hải sản đã qua chế biến

Các loại hải sản như tôm, cua, cá sau khi chế biến nếu để qua đêm sẽ xảy ra hiện tượng thoái hóa protein nghiêm trọng. Quá trình này không chỉ làm mất đi hương vị đặc trưng mà còn giải phóng các gốc tự do và độc tố gây áp lực nặng nề lên gan và thận, về lâu dài có thể dẫn đến các khối u ác tính trong hệ thống bài tiết.

Nhiều người có thói quen phó mặc mọi loại thực phẩm cho chiếc tủ lạnh và tin rằng nhiệt độ thấp sẽ ngăn chặn mọi vi khuẩn. (Ảnh minh họa)

Nấm và mộc nhĩ tươi

Nấm và mộc nhĩ cũng là những cái tên cực kỳ nguy hiểm nếu bạn có thói quen ăn lại đồ cũ. Đặc biệt là mộc nhĩ đã ngâm nước hoặc nấm đã nấu chín khi để trong môi trường ẩm lạnh lâu ngày sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa phát triển, sản sinh ra axit bongkrek – loại độc tố cực mạnh có khả năng gây suy gan, suy thận và kích thích các tế bào ung thư phát triển nhanh chóng.

Trứng chưa chín kỹ

Trứng luộc lòng đào (chưa chín kỹ) là môi trường lý tưởng để vi khuẩn Salmonella sinh sôi nảy nở ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Nếu bạn tiêu thụ trứng lòng đào đã để qua đêm, các vi khuẩn và ký sinh trùng này không chỉ gây ngộ độc cấp tính mà còn tích tụ các chất độc hại làm suy yếu hệ miễn dịch, tạo tiền đề cho các bệnh lý nan y hình thành.

Cơm nguội

Việc bảo quản cơm lâu trong tủ lạnh tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao do vi khuẩn Bacillus cereus – một loại bào tử có khả năng sống sót qua nhiệt độ nấu nướng và sẽ sinh sôi, giải phóng độc tố khi cơm được lưu trữ quá thời gian an toàn. Đồng thời, cơm có tính hút ẩm cao nên rất dễ bị nhiễm khuẩn chéo và ám mùi từ các thực phẩm khác.

Chỉ nên bảo quản cơm trong ngắn mát tủ lạnh trong vòng 3 ngày để đảm bảo sức khỏe.

Salad trái cây hỗn hợp

Mỗi loại trái cây sở hữu nồng độ axit và hệ enzyme riêng biệt, được giải phóng với tốc độ khác nhau ngay sau khi cắt gọt, vô tình tạo nên một môi trường hóa học không ổn định trong tủ lạnh.

Sự tương tác phức tạp này không chỉ phá vỡ cấu trúc dinh dưỡng mà còn biến bề mặt trái cây thành môi trường lý tưởng cho các vi sinh vật có hại và nấm mốc phát triển nhanh chóng. Điều này không chỉ khiến hoa quả nhanh hỏng, biến chất mà còn tiềm ẩn nguy cơ sản sinh độc tố gây hại trực tiếp cho hệ tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

5 nhóm người nên ăn dứa thường xuyên để tăng sức đề kháng

VOV.VN - Dứa giàu vitamin, khoáng chất và enzyme có lợi, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và cải thiện thể trạng. Với một số nhóm đối tượng, bổ sung dứa vào thực đơn hàng ngày có thể mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt.

VOV.VN - Dứa giàu vitamin, khoáng chất và enzyme có lợi, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và cải thiện thể trạng. Với một số nhóm đối tượng, bổ sung dứa vào thực đơn hàng ngày có thể mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt.

Cây thuốc quý bổ tim ngừa ung thư cực tốt, nhiều người lại chỉ trồng làm cảnh
Cây thuốc quý bổ tim ngừa ung thư cực tốt, nhiều người lại chỉ trồng làm cảnh

VOV.VN - Mạch môn từ lâu đã nổi tiếng vị ngọt đắng nhẹ, tốt cho sức khỏe. Với sự tiến bộ của y học hiện đại, các nhà khoa học đã tìm thấy trong mạch môn nhiều hợp chất quý như saponin, flavonoid và các loại đường khử, giúp kháng viêm và tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

VOV.VN - Mạch môn từ lâu đã nổi tiếng vị ngọt đắng nhẹ, tốt cho sức khỏe. Với sự tiến bộ của y học hiện đại, các nhà khoa học đã tìm thấy trong mạch môn nhiều hợp chất quý như saponin, flavonoid và các loại đường khử, giúp kháng viêm và tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Tầm soát thay vì chờ bệnh, bài toán tiết kiệm hàng tỷ đồng cho y tế TP.HCM
Tầm soát thay vì chờ bệnh, bài toán tiết kiệm hàng tỷ đồng cho y tế TP.HCM

VOV.VN - Ngày 8/4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân của thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đề án hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, được khám tầm soát ít nhất một lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm bệnh lý và giảm gánh nặng chi phí.

VOV.VN - Ngày 8/4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân của thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đề án hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, được khám tầm soát ít nhất một lần mỗi năm nhằm phát hiện sớm bệnh lý và giảm gánh nặng chi phí.

