English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 thực phẩm, đồ uống có thể âm thầm ảnh hưởng đến mùi cơ thể

Thứ Ba, 06:12, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến mùi mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. Trong đó, rau họ cải, măng tây, tỏi, hải sản và rượu bia là những thực phẩm, đồ uống có thể làm thay đổi mùi cơ thể.

 

Rau họ cải có thể làm thay đổi mùi cơ thể

Bông cải xanh, súp lơ và bắp cải giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh. Trong quá trình tiêu hóa, những hợp chất này có thể tạo ra chất chuyển hóa mang mùi đặc trưng, làm thay đổi hơi thở hoặc mùi cơ thể ở một số người.

Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào lượng ăn và khả năng chuyển hóa của mỗi người. Tuy nhiên, không cần loại bỏ rau họ cải khỏi thực đơn; nếu nhận thấy mùi thay đổi sau khi ăn nhiều, bạn có thể điều chỉnh khẩu phần và theo dõi phản ứng của cơ thể.

5 thuc pham, do uong co the am tham anh huong den mui co the hinh anh 1
Bông cải xanh, súp lơ và bắp cải giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh có thể làm thay đổi mùi cơ thể.

Măng tây có thể khiến nước tiểu có mùi đặc trưng

Măng tây có thể khiến nước tiểu xuất hiện mùi đặc trưng do các hợp chất chứa lưu huỳnh hình thành trong quá trình chuyển hóa. Tuy nhiên, không phải ai ăn măng tây cũng nhận thấy hiện tượng này, do khác biệt về khả năng tạo và cảm nhận mùi.

Đây thường là hiện tượng sinh lý bình thường. Nếu mùi khó chịu kéo dài hoặc đi kèm tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Tỏi có thể làm hơi thở và mùi cơ thể nồng hơn

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh khiến hơi thở có mùi sau khi ăn. Một số chất được hấp thu, chuyển hóa rồi đào thải qua hơi thở nên đánh răng, súc miệng không phải lúc nào cũng loại bỏ mùi ngay lập tức.

5 thuc pham, do uong co the am tham anh huong den mui co the hinh anh 2
Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh khiến hơi thở có mùi sau khi ăn.

Tỏi vẫn có giá trị dinh dưỡng và không cần kiêng hoàn toàn. Để hạn chế mùi, bạn có thể giảm lượng tỏi sử dụng, vệ sinh răng miệng đúng cách và uống đủ nước.

Hải sản có thể liên quan đến mùi cơ thể ở một số người

Cá và hải sản giàu protein, vitamin, khoáng chất nhưng hiếm khi gây mùi cơ thể ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, người mắc trimethylaminuria (hội chứng mùi cá) có thể gặp tình trạng mùi tanh ở mồ hôi, nước tiểu và hơi thở do cơ thể không chuyển hóa hiệu quả hợp chất trimethylamine.

Nếu mùi tanh kéo dài, xuất hiện ở nhiều bộ phận mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám thay vì tự ý loại bỏ hải sản hoặc các nhóm thực phẩm khác khỏi thực đơn.

Rượu bia có thể làm thay đổi mùi hơi thở và mồ hôi

Rượu bia có thể làm thay đổi mùi cơ thể do ethanol được chuyển hóa và một phần đào thải qua hơi thở, da. Ở một số người, rượu còn làm tăng tiết mồ hôi, khiến mùi cơ thể rõ hơn khi mồ hôi tương tác với vi khuẩn trên da. Để hạn chế tình trạng này, nên giảm hoặc tránh đồ uống có cồn, uống đủ nước và giữ vệ sinh cơ thể. Tuy nhiên, uống nước hay tắm rửa không giúp cơ thể đào thải rượu nhanh hơn đáng kể.

thực phẩm.jpg

Những thực phẩm quen mặt hàng ngày đang âm thầm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

VOV.VN - Ung thư dạ dày đang nằm trong nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam. Đáng lo ngại, nhiều thói quen quen thuộc như ăn mặn, dùng thực phẩm chế biến sẵn, uống rượu bia hay ăn uống thất thường lại chính là những yếu tố âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà không phải ai cũng nhận ra.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh báo bệnh qua mùi của cơ thể
Cảnh báo bệnh qua mùi của cơ thể

VOV.VN - Mùi cơ thể xuất hiện cùng các triệu chứng như mệt mỏi, khô miệng, khó thở hoặc đau bụng, có thể là tín hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang có vấn đề.

Cảnh báo bệnh qua mùi của cơ thể

Cảnh báo bệnh qua mùi của cơ thể

VOV.VN - Mùi cơ thể xuất hiện cùng các triệu chứng như mệt mỏi, khô miệng, khó thở hoặc đau bụng, có thể là tín hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang có vấn đề.

Cách siêu đơn giản trị dứt điểm mùi cơ thể
Cách siêu đơn giản trị dứt điểm mùi cơ thể

VOV.VN - Vùng da dưới cánh có mùi chắc hẳn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Học 7 mẹo sau để dứt điểm "hôi cánh" nhanh và hiệu quả.

Cách siêu đơn giản trị dứt điểm mùi cơ thể

Cách siêu đơn giản trị dứt điểm mùi cơ thể

VOV.VN - Vùng da dưới cánh có mùi chắc hẳn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Học 7 mẹo sau để dứt điểm "hôi cánh" nhanh và hiệu quả.

Tiết lộ mùi cơ thể cho biết về sức khỏe của bạn
Tiết lộ mùi cơ thể cho biết về sức khỏe của bạn

VOV.VN - Mùi cơ thể có thể là dấu hiệu của những điều đáng nói hơn là vệ sinh cơ thể của bạn.

Tiết lộ mùi cơ thể cho biết về sức khỏe của bạn

Tiết lộ mùi cơ thể cho biết về sức khỏe của bạn

VOV.VN - Mùi cơ thể có thể là dấu hiệu của những điều đáng nói hơn là vệ sinh cơ thể của bạn.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản