5 thực phẩm, đồ uống có thể âm thầm ảnh hưởng đến mùi cơ thể

Rau họ cải có thể làm thay đổi mùi cơ thể

Bông cải xanh, súp lơ và bắp cải giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh. Trong quá trình tiêu hóa, những hợp chất này có thể tạo ra chất chuyển hóa mang mùi đặc trưng, làm thay đổi hơi thở hoặc mùi cơ thể ở một số người.

Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào lượng ăn và khả năng chuyển hóa của mỗi người. Tuy nhiên, không cần loại bỏ rau họ cải khỏi thực đơn; nếu nhận thấy mùi thay đổi sau khi ăn nhiều, bạn có thể điều chỉnh khẩu phần và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Bông cải xanh, súp lơ và bắp cải giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất nhưng cũng chứa các hợp chất lưu huỳnh có thể làm thay đổi mùi cơ thể.

Măng tây có thể khiến nước tiểu có mùi đặc trưng

Măng tây có thể khiến nước tiểu xuất hiện mùi đặc trưng do các hợp chất chứa lưu huỳnh hình thành trong quá trình chuyển hóa. Tuy nhiên, không phải ai ăn măng tây cũng nhận thấy hiện tượng này, do khác biệt về khả năng tạo và cảm nhận mùi.

Đây thường là hiện tượng sinh lý bình thường. Nếu mùi khó chịu kéo dài hoặc đi kèm tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Tỏi có thể làm hơi thở và mùi cơ thể nồng hơn

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh khiến hơi thở có mùi sau khi ăn. Một số chất được hấp thu, chuyển hóa rồi đào thải qua hơi thở nên đánh răng, súc miệng không phải lúc nào cũng loại bỏ mùi ngay lập tức.

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh khiến hơi thở có mùi sau khi ăn.

Tỏi vẫn có giá trị dinh dưỡng và không cần kiêng hoàn toàn. Để hạn chế mùi, bạn có thể giảm lượng tỏi sử dụng, vệ sinh răng miệng đúng cách và uống đủ nước.

Hải sản có thể liên quan đến mùi cơ thể ở một số người

Cá và hải sản giàu protein, vitamin, khoáng chất nhưng hiếm khi gây mùi cơ thể ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, người mắc trimethylaminuria (hội chứng mùi cá) có thể gặp tình trạng mùi tanh ở mồ hôi, nước tiểu và hơi thở do cơ thể không chuyển hóa hiệu quả hợp chất trimethylamine.

Nếu mùi tanh kéo dài, xuất hiện ở nhiều bộ phận mà không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám thay vì tự ý loại bỏ hải sản hoặc các nhóm thực phẩm khác khỏi thực đơn.

Rượu bia có thể làm thay đổi mùi hơi thở và mồ hôi

Rượu bia có thể làm thay đổi mùi cơ thể do ethanol được chuyển hóa và một phần đào thải qua hơi thở, da. Ở một số người, rượu còn làm tăng tiết mồ hôi, khiến mùi cơ thể rõ hơn khi mồ hôi tương tác với vi khuẩn trên da. Để hạn chế tình trạng này, nên giảm hoặc tránh đồ uống có cồn, uống đủ nước và giữ vệ sinh cơ thể. Tuy nhiên, uống nước hay tắm rửa không giúp cơ thể đào thải rượu nhanh hơn đáng kể.