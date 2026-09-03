6 cách xử lý lông chó mèo bám sofa cực nhanh

5 bước làm sạch lông thú cưng trên ghế nhanh chóng

Để làm sạch sofa nhanh và hạn chế lông phát tán, có thể thực hiện 5 bước: dùng găng tay cao su ẩm chà theo một chiều để gom lông; dùng băng dính hoặc cây lăn bụi lấy phần lông còn trên bề mặt; dùng miếng mút khô xử lý lông mắc trong khe, góc khuất; hút kỹ toàn bộ sofa, nhất là khe ghế và đường may; dùng khăn microfiber hơi ẩm pha loãng nước xả vải lau nhẹ để giảm tĩnh điện, hạn chế lông bám trở lại.

Tại sao lông thú cưng lại bám chặt vào ghế?

Lông chó, mèo bám dai trên sofa chủ yếu do cấu trúc sợi lông và tĩnh điện. Lông chứa keratin với các lớp vảy nhỏ, dễ mắc vào sợi vải như nỉ, nhung, vải bố. Trong khi đó, ma sát giữa thú cưng và sofa tạo tĩnh điện, khiến lông nhẹ bị hút và bám chặt hơn.

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Găng tay cao su thấm nước

Đây là một trong những cách đơn giản và hiệu quả để gom lông trên sofa. Làm ẩm găng tay, sau đó chà nhẹ theo một chiều trên bề mặt ghế. Ma sát giữa cao su và vải giúp lông kết thành từng mảng, dễ thu gom hơn, đồng thời hạn chế tình trạng lông bay trong không khí.

Miếng mút rửa bát khô

Miếng mút khô có thể phát huy tác dụng ở những vị trí nhỏ, nhiều khe như góc ghế, đường may hoặc kẽ giữa các đệm. Chà nhẹ mặt nhám lên bề mặt sofa giúp kéo những sợi lông mắc sâu ra ngoài. Tuy nhiên, nên thử trước ở một góc khuất để tránh làm hỏng chất liệu.

Băng dính bản lớn

Băng dính có thể được dùng để lấy nhanh phần lông bám trên bề mặt sofa. Chỉ cần quấn băng dính quanh tay, mặt keo hướng ra ngoài rồi áp nhẹ lên vùng có nhiều lông. Nên chọn loại có độ dính vừa phải để tránh làm bong sợi vải hoặc để lại keo trên ghế.

Bóng bay

Bóng bay có thể tạo ra tĩnh điện khi được chà xát vào bề mặt. Sau đó, đưa bóng lại gần những vùng có lông tơ nhẹ để thu gom. Cách này phù hợp với một lượng nhỏ lông trên bề mặt, nhưng hiệu quả không cao với những sợi lông đã mắc sâu trong vải.

Thanh gạt kính cao su

Thanh gạt kính với phần lưỡi cao su mềm có thể hỗ trợ gom lông trên những bề mặt sofa tương đối phẳng. Di chuyển thanh gạt theo một chiều, lông sẽ được gom lại thành từng cụm để dễ thu dọn. Không nên dùng lực quá mạnh, đặc biệt với sofa có chất liệu mỏng hoặc dễ xước.

Nước xả vải pha loãng

Một lượng nhỏ nước xả vải pha loãng có thể được dùng để lau sofa sau khi đã loại bỏ phần lớn lông. Phương pháp này giúp giảm tĩnh điện trên bề mặt, từ đó hạn chế tình trạng lông tiếp tục bám trở lại. Cần pha loãng và thử trên vùng khuất trước, nhất là với sofa có màu sáng.