6 kiểu ghế sofa khiến phòng khách trông lỗi thời, nên thay sớm

Theo các nhà thiết kế nội thất, nếu phòng khách vẫn mang cảm giác cũ kỹ, nguyên nhân có thể đến từ chính kiểu dáng của bộ sofa. Dưới đây là 6 mẫu sofa đang dần lỗi thời và những lựa chọn thay thế hiện đại hơn.

Sofa ngả lưng cồng kềnh

Sofa ngả lưng cồng kềnh không còn phù hợp với xu hướng nội thất hiện đại. (Nguồn: Getty Images)

Những mẫu sofa ngả lưng với phần đệm dày, phồng và kích thước lớn từng rất phổ biến nhưng hiện không còn phù hợp với xu hướng nội thất hiện đại.

Các chuyên gia cho rằng nhiều gia chủ ngày nay vẫn ưu tiên sự thoải mái nhưng lựa chọn các mẫu sofa có thiết kế thanh mảnh, gọn gàng hơn. Những mẫu sofa module hoặc sofa "cloud" với kiểu dáng tối giản vừa đảm bảo công năng vừa giúp không gian trông rộng và hiện đại hơn.

Sofa Chesterfield

(Nguồn: Getty Images)

Những chiếc sofa Chesterfield với hàng cúc bọc nổi, tay vịn cuộn và kiểu dáng vuông vức từng là biểu tượng của sự sang trọng. Tuy nhiên, hiện nay chúng lại dễ khiến phòng khách trở nên nặng nề và có phần lỗi thời.

Các nhà thiết kế khuyến nghị nên lựa chọn những mẫu sofa có đường nét mềm mại, ít chi tiết trang trí và kiểu dáng đơn giản. Sofa bo cong hoặc thiết kế tối giản sẽ dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất, đồng thời giữ được vẻ hiện đại lâu dài.

Sofa microfiber màu nâu hoặc be

Sofa microfiber màu nâu hoặc be không còn được đánh giá cao. (Nguồn: Getty Images)

Màu nâu đang trở lại trong xu hướng nội thất nhưng không phải chất liệu nào cũng phù hợp.

Các mẫu sofa microfiber màu nâu hoặc be từng rất phổ biến vào đầu những năm 2000 nhưng hiện không còn được đánh giá cao. Loại vải này dễ xuống cấp, bạc màu hoặc mòn không đồng đều sau thời gian sử dụng.

Thay vào đó, các chất liệu như bouclé, linen hoặc nhung được đánh giá bền hơn, mang lại vẻ cao cấp và tinh tế cho phòng khách.

Sofa có quá nhiều chi tiết trang trí

Sofa có quá nhiều chi tiết trang trí khiến không gian trở nên nặng nề và rối mắt (Nguồn: Getty Images)

Những mẫu sofa chạm khắc cầu kỳ, nhiều đường nét hoặc họa tiết rườm rà từng thể hiện sự xa hoa nhưng hiện dễ khiến không gian trở nên nặng nề và rối mắt.

Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên những mẫu sofa mang phong cách sang trọng hiện đại với thiết kế tinh giản, vừa đẹp mắt vừa phù hợp với xu hướng nội thất ngày nay.

Bộ sofa đồng bộ hoàn toàn

Bộ sofa đồng bộ hoàn toàn bị đánh giá là quá an toàn và thiếu điểm nhấn (Nguồn: Getty Images)

Trước đây, việc mua cả bộ sofa, ghế băng và ghế đơn giống hệt nhau là lựa chọn phổ biến nhằm tạo sự thống nhất.

Tuy nhiên, cách bài trí này hiện bị đánh giá là quá an toàn và thiếu điểm nhấn. Thay vì sử dụng một bộ nội thất giống nhau hoàn toàn, các nhà thiết kế khuyến khích kết hợp một chiếc sofa nổi bật với các ghế đơn hoặc bàn trà có phong cách khác biệt để tạo chiều sâu và cá tính cho không gian.

Sofa nhiều họa tiết hoặc bề mặt quá nhiều kết cấu

Không nên chọn những mẫu có quá nhiều hoa văn hoặc kết cấu phức tạp (Nguồn: Getty Images)

Một chiếc sofa nổi bật có thể trở thành điểm nhấn cho phòng khách, nhưng các chuyên gia cho rằng không nên chọn những mẫu có quá nhiều hoa văn hoặc kết cấu phức tạp.

Những chiếc sofa màu trơn, ít họa tiết sẽ dễ phối với các món nội thất khác và không nhanh lỗi mốt. Nếu muốn tạo điểm nhấn bằng màu sắc, nên chọn một gam màu đơn như tông ngọc hoặc màu pastel thay vì phối nhiều màu trên cùng một bộ sofa.