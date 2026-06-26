6 mẹo giúp ngôi nhà nhỏ trông rộng hơn mà không tốn nhiều tiền

Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp không gian trông rộng hơn thực tế. Các chuyên gia khuyến khích giữ cho cửa sổ thông thoáng, hạn chế sử dụng rèm dày hoặc màu tối vì chúng có thể khiến căn phòng trở nên nặng nề và bí bách. Thay vào đó, nên ưu tiên rèm mỏng, màu sáng để ánh sáng lan tỏa khắp không gian.

Ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp không gian trông rộng hơn thực tế

Ngoài ra, việc đặt gương đối diện hoặc gần cửa sổ cũng giúp phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác căn phòng có chiều sâu và rộng hơn.

Chọn màu sơn sáng và đồng nhất

Màu sắc có tác động rất lớn đến cảm nhận về diện tích. Những gam màu sáng như trắng ngà, kem, be hoặc pastel nhẹ giúp phản xạ ánh sáng tốt hơn, từ đó tạo cảm giác thoáng đãng.

Màu sơn đồng nhất giúp căn phòng trông liền mạch hơn

Các nhà thiết kế cũng gợi ý sử dụng bảng màu thống nhất cho tường, trần và các chi tiết nội thất để làm mờ ranh giới thị giác, giúp căn phòng trông liền mạch hơn.

Ưu tiên nội thất phù hợp với diện tích

Một sai lầm phổ biến là sử dụng những món đồ quá khổ trong không gian nhỏ. Theo các chuyên gia, nội thất cần có tỷ lệ hài hòa với diện tích phòng và được sắp xếp sao cho các lối đi luôn thông thoáng.

Nội thất hài hòa

Đặc biệt, những mẫu ghế sofa hoặc ghế đơn có chân cao sẽ giúp lộ ra nhiều diện tích sàn hơn, tạo cảm giác nhẹ nhàng và rộng rãi.

Đầu tư vào nội thất đa năng

Trong những ngôi nhà nhỏ, mỗi mét vuông đều cần được tận dụng hiệu quả. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn những món đồ có nhiều công năng như ghế đôn tích hợp ngăn chứa đồ, bàn trà có khoang lưu trữ hoặc giường ngủ có hộc kéo phía dưới.

Trong những ngôi nhà nhỏ, mỗi mét vuông đều cần được tận dụng hiệu quả

Những món nội thất này không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn giảm bớt tình trạng bừa bộn - yếu tố khiến không gian trở nên chật chội hơn.

Tận dụng chiều cao của căn phòng

Thay vì chỉ tập trung vào diện tích sàn, hãy khai thác không gian theo chiều dọc. Kệ sách cao sát trần, hệ tủ treo hoặc các giải pháp lưu trữ trên cao sẽ giúp tăng diện tích sử dụng mà không làm căn phòng thêm chật.

Khai thác không gian theo chiều dọc

Một mẹo khác là treo rèm gần sát trần thay vì ngay phía trên cửa sổ. Cách làm này tạo cảm giác trần nhà cao hơn và giúp căn phòng có vẻ rộng rãi hơn.

Giữ không gian gọn gàng

Dù áp dụng bao nhiêu mẹo thiết kế, một căn phòng bừa bộn vẫn sẽ trông nhỏ hơn thực tế. Các chuyên gia cho rằng việc loại bỏ đồ dùng không cần thiết, duy trì mặt bàn và kệ gọn gàng là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để cải thiện cảm giác về không gian.

Loại bỏ đồ dùng không cần thiết, giữ không gian sống gọn gàng

Thay vì trưng bày quá nhiều vật dụng trang trí nhỏ lẻ, hãy chọn một vài điểm nhấn lớn như tranh khổ lớn hoặc đèn trang trí nổi bật để tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn.

Ngôi nhà nhỏ vẫn có thể rộng rãi

Theo các nhà thiết kế, bí quyết không nằm ở việc sở hữu thêm diện tích mà là tận dụng thông minh những gì đang có. Ánh sáng, màu sắc, cách bố trí nội thất và sự gọn gàng đều có thể tạo nên khác biệt lớn, giúp một ngôi nhà nhỏ trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn nhiều so với diện tích thực tế.