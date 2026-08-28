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7 cách rán cá vàng giòn, không tróc da, không dính chảo

Thứ Sáu, 06:07, 28/08/2026
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VOV.VN - Rán cá tưởng đơn giản nhưng nếu không biết cách, cá rất dễ bị nát, tróc da hoặc dính chặt vào đáy chảo. Một vài mẹo nhỏ trong khâu chuẩn bị và chế biến có thể giúp cá vàng giòn, nguyên miếng và đẹp mắt hơn.

Làm nóng chảo trước khi rán

Chảo cần được làm nóng trước khi cho dầu và cá vào. Khi bề mặt chảo đủ nhiệt, cá sẽ hạn chế tiết nước, giúp phần da nhanh săn lại và giảm nguy cơ bị dính, bong tróc trong quá trình rán.

Áo một lớp bột mì mỏng

Trước khi rán, có thể phủ một lớp bột mì thật mỏng lên bề mặt cá. Lớp bột này giúp tạo lớp vỏ vàng giòn, đồng thời hạn chế da cá tiếp xúc trực tiếp với đáy chảo nên ít bị dính hơn.

Làm cá thật khô trước khi rán

Cá còn nhiều nước khi gặp dầu nóng dễ bắn dầu và khiến lớp da khó giòn, đồng thời tăng nguy cơ dính chảo. Vì vậy, sau khi sơ chế, nên để cá ráo nước hoặc dùng khăn giấy thấm kỹ toàn bộ bề mặt trước khi cho vào chảo.

7 cach ran ca vang gion, khong troc da, khong dinh chao hinh anh 1
 Rán cá tưởng đơn giản nhưng nếu không biết cách, cá rất dễ bị nát, tróc da hoặc dính chặt vào đáy chảo

Điều chỉnh lửa vừa phải

Không nên để lửa quá lớn trong suốt quá trình rán. Nhiệt quá cao có thể khiến bề mặt cá nhanh cháy trong khi bên trong chưa chín, đồng thời làm cá tiết nước khiến da dễ bám vào đáy chảo. Nên duy trì mức lửa vừa để cá chín đều và có màu vàng đẹp.

Chà gừng lên mặt chảo

Gừng tươi là một mẹo dân gian được nhiều người áp dụng để hạn chế cá dính chảo. Trước tiên, dùng một lát gừng chà đều lên bề mặt chảo. Sau đó đặt chảo lên bếp, làm nóng rồi thêm dầu và tiến hành rán cá như bình thường.

Rán ngập dầu

Với cá nguyên con hoặc các món cá chiên xù, rán ngập dầu giúp nhiệt truyền đều quanh miếng cá, tạo lớp vỏ giòn và hạn chế tình trạng cá bị vỡ khi trở mặt. Khi dầu đủ nóng, nhẹ nhàng cho cá vào và rán đến khi vàng đều.

Ưu tiên chảo chống dính

Sử dụng chảo chống dính là cách đơn giản giúp giảm đáng kể tình trạng cá bám đáy chảo. Tuy nhiên, để bảo vệ lớp chống dính, nên cho dầu vào chảo từ đầu rồi mới bật bếp, tránh để chảo không quá nóng trong thời gian dài trước khi thêm dầu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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