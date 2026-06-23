8 cách “đánh bay” mùi hôi giày chỉ trong vài bước đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ

Dùng dung dịch sát khuẩn khử mùi giày

Các loại dung dịch sát khuẩn hoặc xịt khử mùi giày chuyên dụng giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc - nguyên nhân chính gây ra mùi hôi khó chịu. Nhiều sản phẩm còn được bổ sung tinh dầu tự nhiên như tinh dầu cam, bạc hà giúp tạo hương thơm dễ chịu và giữ cho bên trong giày luôn sạch sẽ, khô thoáng.

Nhờ thiết kế dạng phun sương, dung dịch có thể dễ dàng tiếp cận các vị trí bên trong giày, giúp khử mùi nhanh chóng và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Thay giày luân phiên

Một trong những nguyên tắc quan trọng để hạn chế mùi hôi giày là không nên sử dụng duy nhất một đôi giày liên tục trong nhiều ngày. Mồ hôi và hơi ẩm tích tụ bên trong giày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, từ đó gây ra mùi khó chịu.

Vì vậy, hãy chuẩn bị ít nhất từ 2 đôi giày trở lên và thay đổi luân phiên để mỗi đôi có thời gian khô thoáng. Thói quen này không chỉ giúp giảm mùi hôi mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của giày.

Mùi hôi giày thường xuất hiện do sử dụng lâu, giày ẩm hoặc vệ sinh không đúng cách, gây khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn, nấm mốc

Phơi giày dưới ánh nắng mặt trời

Khi giày bị ướt do mưa hoặc đổ nhiều mồ hôi, bạn nên vệ sinh giày sạch sẽ, để ráo nước rồi phơi ở nơi có ánh nắng và không khí lưu thông tốt. Ánh nắng mặt trời cùng nhiệt độ cao có thể giúp làm giảm độ ẩm và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi.

Khi phơi, nên tháo dây giày, kéo lưỡi gà để giày nhanh khô hơn. Tuy nhiên, không nên phơi giày dưới nắng gắt quá thường xuyên vì có thể làm phai màu hoặc khiến chất liệu giày nhanh xuống cấp.

Đặt giày trong ngăn đá tủ lạnh

Đây là mẹo khử mùi khá độc đáo nhưng được nhiều người áp dụng. Bạn chỉ cần cho đôi giày vào túi kín, khóa chặt và đặt trong ngăn đá tủ lạnh qua đêm. Nhiệt độ lạnh có thể làm giảm sự phát triển của một số loại vi khuẩn gây mùi.

Sau khi lấy giày ra, hãy để giày trở về nhiệt độ bình thường và hong khô trước khi sử dụng. Cách làm này phù hợp với những đôi giày có mùi khó chịu nhưng không nên lạm dụng với các chất liệu dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp.

Thay hoặc vệ sinh lót giày thường xuyên

Lót giày là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với lòng bàn chân, dễ hấp thụ mồ hôi và tích tụ vi khuẩn gây mùi. Vì vậy, bạn nên tháo lót giày ra để phơi khô sau khi sử dụng.

Nếu lót giày đã có mùi khó chịu hoặc bị hư hỏng, hãy giặt sạch hoặc thay mới bằng các loại lót có khả năng thấm hút tốt, chẳng hạn như lót làm từ cotton hoặc than hoạt tính để giúp hạn chế mùi hôi hiệu quả hơn.

Dùng túi trà lọc đã qua sử dụng

Túi trà sau khi sử dụng có thể tận dụng để khử mùi giày. Sau khi pha trà, hãy phơi khô túi trà rồi đặt khoảng 3-4 túi vào bên trong giày và để qua đêm.

Các hợp chất tự nhiên trong trà, đặc biệt là tanin, có khả năng hỗ trợ giảm sự phát triển của vi khuẩn gây mùi, đồng thời giúp đôi giày có mùi dễ chịu hơn. Ngoài ra, ngâm chân với nước trà ấm cũng là một mẹo dân gian giúp cải thiện tình trạng hôi chân.

Khử mùi giày bằng vỏ cam, chanh

Vỏ của các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi chứa tinh dầu tự nhiên có mùi thơm dễ chịu, giúp lấn át mùi hôi trong giày. Bên cạnh đó, một số thành phần có tính kháng khuẩn tự nhiên trong vỏ quả cũng hỗ trợ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

Bạn chỉ cần thái nhỏ hoặc để nguyên vỏ cam, chanh, đặt vào bên trong giày và để qua đêm. Sáng hôm sau, giày sẽ bớt mùi hôi và lưu lại hương thơm nhẹ nhàng.

Sử dụng baking soda

Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong việc làm sạch và khử mùi nhờ khả năng hút ẩm tốt. Để khử mùi giày, bạn có thể cho một lượng nhỏ baking soda vào túi lọc hoặc túi vải mỏng, buộc kín rồi đặt vào trong giày qua đêm.

Baking soda sẽ giúp hấp thụ hơi ẩm và giảm mùi khó chịu tích tụ bên trong giày. Đây là cách đơn giản, tiết kiệm và có thể áp dụng với hầu hết các loại giày.