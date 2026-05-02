中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn

Thứ Bảy, 06:15, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tôi đã sống 20 năm với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn và mất đến 5 năm tôi mới hoàn tất được việc ly hôn. Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh

Chồng cũ của tôi là một người đàn ông vũ phu và ghen tuông đến mức bệnh hoạn. Những ngày tháng sống cùng chồng là chuỗi dài căng thẳng, sợ hãi và chịu đựng. Tôi đã sống chung đến gần 20 năm mà không dám ly hôn vì con cái, sĩ diện và cũng vì tôi đã quen với việc nhẫn nhịn. Phải mất đến 5 năm dùng dằng kể từ khi có ý định chia tay, tôi mới đủ can đảm để ly hôn. Khi cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cũng là lúc tôi đã thấy mình kiệt sức.

Từ đó, tôi chọn một cuộc sống một mình nuôi con mà không cần có người bầu bạn vì sợ ràng buộc. Những năm tháng ấy không hề dễ dàng, nhưng tôi cảm thấy an toàn. Ít nhất tôi không còn phải sống trong nỗi lo bị kiểm soát, bị nghi ngờ hay bị bạo hành.

Am anh ve qua khu bi chong cu bao hanh, 20 nam troi qua toi chua dam tai hon hinh anh 1
Tôi sợ mình lại rơi vào một vòng luẩn quẩn như sống với người chồng trước (ảnh minh họa: AI)

Thời gian trôi qua, các con tôi dần trưởng thành, lập gia đình riêng. Căn nhà nay trở nên yên tĩnh hơn, tôi cũng đã bước vào tuổi gần 60 với cảm giác vừa thanh thản nhưng cũng trống trải.

Và rồi, tôi gặp một người đàn ông điềm đạm, nhẹ nhàng và biết quan tâm. Chúng tôi quen nhau qua những lần gặp gỡ bạn bè, rồi dần trở nên thân thiết. Anh không vồ vập, chỉ âm thầm ở bên, chia sẻ cùng tôi những câu chuyện đời thường.

Ở bên anh, tôi thấy mình được tôn trọng, không có những cơn ghen vô lý, không có áp lực hay kiểm soát. Chỉ là hai người trưởng thành, đủ từng trải để hiểu giá trị của sự bình yên.

Sau một thời gian, anh ngỏ ý muốn kết hôn, muốn cùng tôi sống chung một cách đàng hoàng, có danh phận rõ ràng. Các con tôi biết chuyện đều ủng hộ bởi tôi đã vất vả cả đời, giờ là lúc được sống cho bản thân.

Nhưng càng được ủng hộ, tôi lại càng thấy sợ. Tôi sợ cảm giác cũ quay trở lại, sợ một ngày nào đó, con người hiền lành trước mặt tôi hôm nay sẽ thay đổi. Sợ mình lại rơi vào một vòng luẩn quẩn như sống với người chồng trước, tôi sẽ không còn đủ sức để chống đỡ.

Lý trí nhiều khi thấy mình có đang quá yếu đuối, tôi đã dám chịu đựng cả 20 năm trời người chồng ghen tuông bệnh hoạn, vũ phu vậy mà bây giờ, khi có cơ hội được hạnh phúc, tôi lại chùn bước.

Tôi không nghi ngờ anh nhưng lại nghi ngờ bản thân mình, có lẽ vì ám ảnh quá khứ quá nặng nề, làm thế nào để tôi vượt qua được nỗi sợ hãi để được sống những năm tháng còn lại một cách trọn vẹn?

quan-he-tinh-duc-an-toan-family-health.jpg

Đàn ông làm công chức được cho là "nhịn yêu" kém nhất vì lý do này

VOV.VN - Không phải ai cũng có khả năng kìm nén nhu cầu tình dục giống nhau. Theo chuyên gia, đặc thù công việc và mức độ áp lực trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng “nhịn yêu” của nam giới, trong đó nhóm làm công chức thường được cho là có xu hướng khó kiềm chế hơn so với nhiều đối tượng khác.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tag: chồng bạo hành chồng cũ bạo hành ám ảnh quá khứ bạo hành gia đình chồng cũ vũ phu nỗi sợ tái hôn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ
Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

VOV.VN - Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

VOV.VN - Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới
Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

VOV.VN - Tôi từng có cuộc hôn nhân đầu với người chồng hiền lành từ thời đại học, nhưng tôi lại thấy cuộc sống tẻ nhạt nên khi gặp một người đàn ông biết chiều chuộng, tôi đã chia tay chồng. Nhưng chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

Bỏ người chồng “tẻ nhạt”, tôi trả giá đắt khi lấy người mới

VOV.VN - Tôi từng có cuộc hôn nhân đầu với người chồng hiền lành từ thời đại học, nhưng tôi lại thấy cuộc sống tẻ nhạt nên khi gặp một người đàn ông biết chiều chuộng, tôi đã chia tay chồng. Nhưng chỉ sau 2 năm lấy người mới, tôi rơi vào cuộc sống bị kiểm soát, ghen tuông và bạo hành

Ngoại tình vì đào hoa, liệu còn cơ hội giữ được hạnh phúc gia đình?
Ngoại tình vì đào hoa, liệu còn cơ hội giữ được hạnh phúc gia đình?

VOV.VN - Cho rằng “đào hoa” là lý do khiến mình sa vào ngoại tình, người đàn ông giờ đứng trước câu hỏi lớn: Liệu còn cơ hội quay về và giữ lại mái ấm gia đình? Câu chuyện được nhà văn Uông Triều phân tích, đưa ra góc nhìn thẳng thắn về lựa chọn và trách nhiệm.

Ngoại tình vì đào hoa, liệu còn cơ hội giữ được hạnh phúc gia đình?

Ngoại tình vì đào hoa, liệu còn cơ hội giữ được hạnh phúc gia đình?

VOV.VN - Cho rằng “đào hoa” là lý do khiến mình sa vào ngoại tình, người đàn ông giờ đứng trước câu hỏi lớn: Liệu còn cơ hội quay về và giữ lại mái ấm gia đình? Câu chuyện được nhà văn Uông Triều phân tích, đưa ra góc nhìn thẳng thắn về lựa chọn và trách nhiệm.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản