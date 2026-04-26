Chồng mất chưa qua 49 ngày, người phụ nữ ôm con đến nhận cha khiến tôi sụp đổ

Chủ Nhật, 06:37, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

Chồng tôi mất chưa được 49 ngày, nỗi đau còn chưa kịp lắng xuống thì một biến cố khác ập đến khiến tôi gần như gục ngã. Cách đây vài hôm, khi cả gia đình đang chuẩn bị cho lễ cúng thì một người phụ nữ lạ dẫn theo một cậu bé khoảng 5 tuổi tìm đến. Chị ta cho biết đứa bé là con của chồng tôi, muốn con được nhận anh em ruột của mình.

Không chỉ thế, chị ta đưa ra một xấp giấy, trong đó có kết quả xét nghiệm AND xác nhận đứa bé có quan hệ huyết thống với chồng tôi. Lúc ấy tôi như ngã quỵ, không đủ bình tĩnh để đọc hết, đầu óc quay cuồng. Suốt bao năm chung sống, chồng tôi luôn được mọi người xung quanh khen là người đàn ông chuẩn mực. Anh ít nói, chăm chỉ, chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn. Còn đối với tôi, anh là người chồng, người cha có trách nhiệm, không có các mối quan hệ phức tạp bên ngoài. Vậy mà giờ đây, trước mặt tôi là một đứa trẻ có ADN là con của anh.

chong mat chua qua 49 ngay, nguoi phu nu om con den nhan cha khien toi sup do hinh anh 1
Tôi sốc khi kết quả xét nghiệm AND xác nhận đứa bé có quan hệ huyết thống với chồng mình (ảnh minh họa)

Các con tôi phản ứng rất gay gắt, chúng không chấp nhận đứa em ngoài giá thú của bố. Các con tôi còn cho rằng người phụ nữ kia đang bịa đặt, lợi dụng lúc gia đình đang tang gia để gây rối. Các con tôi đã đuổi mẹ con chị ta ra khỏi nhà, bất chấp việc tôi chưa kịp nói gì.

Trước khi ra khỏi nhà tôi, người phụ nữ ấy chỉ nói rằng không có ý định tranh giành tài sản, chỉ mong các con tôi và đứa bé kia được nhận nhau là anh em. Câu nói ấy khiến tôi càng thêm rối bời, nếu chị ta thực sự chỉ muốn như vậy, thì tại sao lại chọn thời điểm này. Và nếu điều chị nói là sự thật, thì tôi phải đối diện với nó như thế nào?

Những ngày sau đó, tôi gần như sống trong trạng thái kiệt quệ. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, giờ lại thêm cú sốc về một sự thật mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi vừa giận vừa thất vọng, vừa cảm thấy như bị phản bội, tôi không biết mình chồng mình là người như thế nào nữa. Tôi không biết phải làm gì khi lòng tôi rối bời, cảm xúc lẫn lộn.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Tag: Chồng mất chồng có con riêng sốc khi chồng qua đời con ngoài giá thú bí mật hôn nhân xét nghiệm ADN bi kịch gia đình
Tin liên quan

VOV.VN - Chưa đầy 30 tuổi, tôi trở thành mẹ đơn thân vì chồng ngoại tình. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ trở thành “con giáp thứ 13” nhưng trớ trêu khi trái tim một lần nữa rung động, tôi lại vô tình bước vào một mối quan hệ ngang trái với người đàn ông có gia đình...

VOV.VN - Chưa đầy 30 tuổi, tôi trở thành mẹ đơn thân vì chồng ngoại tình. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ trở thành “con giáp thứ 13” nhưng trớ trêu khi trái tim một lần nữa rung động, tôi lại vô tình bước vào một mối quan hệ ngang trái với người đàn ông có gia đình...

VOV.VN - 10 năm trước, tôi vui vẻ cho em chồng vay toàn bộ 30 cây vàng tích cóp để mua nhà mà không tính toán điều gì. Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

VOV.VN - 10 năm trước, tôi vui vẻ cho em chồng vay toàn bộ 30 cây vàng tích cóp để mua nhà mà không tính toán điều gì. Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

VOV.VN - 10 năm hôn nhân tưởng chừng viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng cú sốc phát hiện vợ ngoại tình khiến mọi thứ sụp đổ. Tôi chọn tha thứ vì còn yêu và vì con cái, nhưng tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt gia đình và đồng nghiệp...

VOV.VN - 10 năm hôn nhân tưởng chừng viên mãn với hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng cú sốc phát hiện vợ ngoại tình khiến mọi thứ sụp đổ. Tôi chọn tha thứ vì còn yêu và vì con cái, nhưng tôi trở thành “kẻ hèn” trong mắt gia đình và đồng nghiệp...

