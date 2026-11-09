Ăn khoai lang thay bữa sáng mỗi ngày có tốt?

Khoai lang từ lâu được nhiều người xem là thực phẩm lành mạnh nhờ giàu chất xơ, vitamin, dễ chế biến và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Không ít người còn chọn loại củ này thay thế hoàn toàn bữa sáng, với suy nghĩ vừa đủ no, vừa hạn chế nạp quá nhiều năng lượng.

Nhiều người chọn khoai lang thay bữa sáng để giảm cân. (Ảnh minh hoạ: SHUTTERSTOCK)

Theo Tiến sĩ Từ Ngữ, chuyên gia Hội Dinh dưỡng Việt Nam, khoai lang có thể là một phần của bữa sáng nhưng không nên được xem là thực phẩm cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Với người làm việc văn phòng, ít vận động, một củ khoai lang cỡ vừa, khoảng 200g, cung cấp năng lượng tương đối phù hợp cho bữa sáng nhẹ. Nếu ăn kèm trứng luộc hoặc một cốc sữa, bữa ăn sẽ cân đối hơn về thành phần dinh dưỡng.

Hàm lượng chất xơ trong khoai lang giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và góp phần kiểm soát đường huyết. Đây cũng là lý do loại củ này thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn giảm cân.

Dù vậy, nhu cầu năng lượng không giống nhau ở tất cả mọi người. Người thường xuyên vận động, làm việc chân tay hoặc chơi thể thao cần nhiều năng lượng hơn so với người ngồi làm việc tại văn phòng. Nếu chỉ ăn một củ khoai lang vào buổi sáng, khẩu phần này có thể không đáp ứng đủ nhu cầu của họ.

Trong trường hợp vẫn muốn chọn khoai lang làm món chính, người ăn nên kết hợp thêm trứng, sữa, các loại hạt hoặc trái cây để bổ sung năng lượng và những dưỡng chất còn thiếu.

Ăn khoai lang lâu ngày có thể thiếu chất gì?

Khoai lang chủ yếu cung cấp tinh bột, chất xơ cùng một số vitamin như A, C, E. Tuy nhiên, hàm lượng protein và chất béo trong loại củ này khá thấp. Vì vậy, nếu chỉ ăn khoai lang mà không bổ sung các nhóm thực phẩm khác, khẩu phần ăn sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng.

So với một củ khoai lang đơn lẻ, những món ăn sáng như phở, bún hay bánh mì kẹp trứng thường có sự kết hợp của nhiều nguyên liệu hơn. Thịt, trứng, nước dùng và các thành phần đi kèm giúp cung cấp protein, chất béo cùng nhiều vi chất cần thiết.

Đặc biệt, protein và chất béo đều đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Protein tham gia xây dựng, duy trì cơ bắp và sửa chữa các mô; trong khi chất béo cần thiết cho quá trình hấp thu một số vitamin, cấu tạo màng tế bào và hoạt động nội tiết.

Vì vậy, việc duy trì thực đơn chỉ có khoai lang trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, có thể khiến chế độ ăn mất cân đối, nhất là khi người ăn không bổ sung đủ đạm và chất béo từ những nguồn khác.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, ăn khoai lang vào buổi sáng không phải thói quen xấu. Vấn đề nằm ở việc người ăn sử dụng thực phẩm này như thế nào và có bảo đảm sự đa dạng trong khẩu phần hay không.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn khoai lang hoặc dùng nó thay thế mọi món ăn sáng, mỗi người có thể luân phiên thực phẩm theo sở thích và nhu cầu năng lượng. Một củ khoai lang ăn cùng trứng, sữa hoặc một ít hạt sẽ là lựa chọn hợp lý hơn so với chỉ ăn khoai lang đơn độc.

Điều quan trọng là không nên vì muốn giảm cân nhanh mà cắt bỏ những nhóm chất thiết yếu. Một chế độ ăn lành mạnh cần đủ năng lượng, cân đối protein, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Khoai lang có thể góp mặt thường xuyên trong thực đơn, nhưng không nên trở thành món ăn duy nhất kéo dài từ ngày này qua ngày khác.