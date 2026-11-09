English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn khoai lang thay bữa sáng mỗi ngày có tốt?

Thứ Hai, 08:34, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ, vitamin, giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nên được nhiều người lựa chọn thay bữa sáng. Tuy nhiên, ăn khoai lang đơn độc mỗi ngày trong thời gian dài có thể khiến khẩu phần thiếu protein, chất béo và nhiều dưỡng chất thiết yếu.

Khoai lang từ lâu được nhiều người xem là thực phẩm lành mạnh nhờ giàu chất xơ, vitamin, dễ chế biến và có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Không ít người còn chọn loại củ này thay thế hoàn toàn bữa sáng, với suy nghĩ vừa đủ no, vừa hạn chế nạp quá nhiều năng lượng.

An khoai lang thay bua sang moi ngay co tot hinh anh 1
Nhiều người chọn khoai lang thay bữa sáng để giảm cân. (Ảnh minh hoạ: SHUTTERSTOCK)

Theo Tiến sĩ Từ Ngữ, chuyên gia Hội Dinh dưỡng Việt Nam, khoai lang có thể là một phần của bữa sáng nhưng không nên được xem là thực phẩm cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Với người làm việc văn phòng, ít vận động, một củ khoai lang cỡ vừa, khoảng 200g, cung cấp năng lượng tương đối phù hợp cho bữa sáng nhẹ. Nếu ăn kèm trứng luộc hoặc một cốc sữa, bữa ăn sẽ cân đối hơn về thành phần dinh dưỡng.

Hàm lượng chất xơ trong khoai lang giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và góp phần kiểm soát đường huyết. Đây cũng là lý do loại củ này thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn giảm cân.

Dù vậy, nhu cầu năng lượng không giống nhau ở tất cả mọi người. Người thường xuyên vận động, làm việc chân tay hoặc chơi thể thao cần nhiều năng lượng hơn so với người ngồi làm việc tại văn phòng. Nếu chỉ ăn một củ khoai lang vào buổi sáng, khẩu phần này có thể không đáp ứng đủ nhu cầu của họ.

Trong trường hợp vẫn muốn chọn khoai lang làm món chính, người ăn nên kết hợp thêm trứng, sữa, các loại hạt hoặc trái cây để bổ sung năng lượng và những dưỡng chất còn thiếu.

Ăn khoai lang lâu ngày có thể thiếu chất gì?

Khoai lang chủ yếu cung cấp tinh bột, chất xơ cùng một số vitamin như A, C, E. Tuy nhiên, hàm lượng protein và chất béo trong loại củ này khá thấp. Vì vậy, nếu chỉ ăn khoai lang mà không bổ sung các nhóm thực phẩm khác, khẩu phần ăn sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng.

So với một củ khoai lang đơn lẻ, những món ăn sáng như phở, bún hay bánh mì kẹp trứng thường có sự kết hợp của nhiều nguyên liệu hơn. Thịt, trứng, nước dùng và các thành phần đi kèm giúp cung cấp protein, chất béo cùng nhiều vi chất cần thiết.

Đặc biệt, protein và chất béo đều đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Protein tham gia xây dựng, duy trì cơ bắp và sửa chữa các mô; trong khi chất béo cần thiết cho quá trình hấp thu một số vitamin, cấu tạo màng tế bào và hoạt động nội tiết.

Vì vậy, việc duy trì thực đơn chỉ có khoai lang trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, có thể khiến chế độ ăn mất cân đối, nhất là khi người ăn không bổ sung đủ đạm và chất béo từ những nguồn khác.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, ăn khoai lang vào buổi sáng không phải thói quen xấu. Vấn đề nằm ở việc người ăn sử dụng thực phẩm này như thế nào và có bảo đảm sự đa dạng trong khẩu phần hay không.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn khoai lang hoặc dùng nó thay thế mọi món ăn sáng, mỗi người có thể luân phiên thực phẩm theo sở thích và nhu cầu năng lượng. Một củ khoai lang ăn cùng trứng, sữa hoặc một ít hạt sẽ là lựa chọn hợp lý hơn so với chỉ ăn khoai lang đơn độc.

Điều quan trọng là không nên vì muốn giảm cân nhanh mà cắt bỏ những nhóm chất thiết yếu. Một chế độ ăn lành mạnh cần đủ năng lượng, cân đối protein, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Khoai lang có thể góp mặt thường xuyên trong thực đơn, nhưng không nên trở thành món ăn duy nhất kéo dài từ ngày này qua ngày khác.

an-khoai-lang.png

5 sai lầm khi ăn khoai lang dễ biến thực phẩm vàng thành mối họa cho sức khỏe

VOV.VN - Khoai lang vốn được ví như thực phẩm vàng cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ăn khoai lang đúng cách. Nhiều thói quen quen thuộc hằng ngày vô tình biến loại củ bổ dưỡng này thành "mối họa" cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Như Loan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn khoai lang tốt nhất khi nào?
Ăn khoai lang tốt nhất khi nào?

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, thường được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, ăn khoai lang lúc đói hay vào buổi sáng, buổi tối có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ăn khoai lang tốt nhất khi nào?

Ăn khoai lang tốt nhất khi nào?

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, thường được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, ăn khoai lang lúc đói hay vào buổi sáng, buổi tối có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

5 sai lầm khi ăn khoai lang dễ biến thực phẩm vàng thành mối họa cho sức khỏe
5 sai lầm khi ăn khoai lang dễ biến thực phẩm vàng thành mối họa cho sức khỏe

VOV.VN - Khoai lang vốn được ví như thực phẩm vàng cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ăn khoai lang đúng cách. Nhiều thói quen quen thuộc hằng ngày vô tình biến loại củ bổ dưỡng này thành "mối họa" cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

5 sai lầm khi ăn khoai lang dễ biến thực phẩm vàng thành mối họa cho sức khỏe

5 sai lầm khi ăn khoai lang dễ biến thực phẩm vàng thành mối họa cho sức khỏe

VOV.VN - Khoai lang vốn được ví như thực phẩm vàng cho sức khỏe nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin A, C và các chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ăn khoai lang đúng cách. Nhiều thói quen quen thuộc hằng ngày vô tình biến loại củ bổ dưỡng này thành "mối họa" cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt
Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt

VOV.VN - Nhiều người chuộng ăn khoai lang luộc vào bữa sáng để giảm cân, giữ dáng nhưng thói quen ăn uống đơn điệu này kéo dài dễ khiến cơ thể suy nhược.

Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt

Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt

VOV.VN - Nhiều người chuộng ăn khoai lang luộc vào bữa sáng để giảm cân, giữ dáng nhưng thói quen ăn uống đơn điệu này kéo dài dễ khiến cơ thể suy nhược.

 
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản