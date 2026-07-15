English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt

Thứ Tư, 09:12, 15/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người chuộng ăn khoai lang luộc vào bữa sáng để giảm cân, giữ dáng nhưng thói quen ăn uống đơn điệu này kéo dài dễ khiến cơ thể suy nhược.

Khoai lang từ lâu được ví như loại “siêu thực phẩm” trong thực đơn của những người ăn kiêng. Với hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các vitamin A, C, E, một củ khoai lang khoảng 200g cung cấp chừng 240 kcal.

chi an khoai lang vao bua sang sai lam giam can khien co the suy kiet hinh anh 1
Nhiều người chuộng ăn khoai lang luộc vào bữa sáng để giảm cân, giữ dáng. (Ảnh minh hoạ)

Lượng năng lượng này đủ cho một buổi sáng làm việc nhẹ nhàng tại văn phòng, đồng thời giúp no lâu, ổn định đường huyết và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Tuy nhiên, nếu xem khoai lang là giải pháp thay thế hoàn toàn cho các món ăn sáng truyền thống, cơ thể bạn sẽ sớm lên tiếng.

TS Từ Ngữ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, phân tích rằng một bữa sáng khoa học cần tối thiểu 300 kcal và phải đảm bảo sự cân bằng của 4 nhóm chất: tinh bột, đạm, béo và vitamin.

Trong khi đó, điểm yếu lớn nhất của khoai lang là gần như không có chất béo và lượng protein cực kỳ nghèo nàn. Nếu so với một bát bún, phở hay đĩa cơm tấm vốn chứa đầy đủ đạm và lipid từ thịt, trứng và nước dùng ninh xương, khoai lang tỏ ra lép vế về mặt cung cấp dưỡng chất cho các hoạt động thể lực mạnh. Do đó, những người lao động tay chân hoặc chơi thể thao nặng nếu chỉ ăn khoai lang vào buổi sáng sẽ rất nhanh bị hụt hơi, mệt mỏi.

Nguy hiểm hơn, việc duy trì thực đơn sáng chỉ có khoai lang từ ngày này qua ngày khác nhằm mục đích ép cân sẽ đẩy cơ thể vào tình trạng suy dinh dưỡng thể ẩn. Việc thiếu hụt nghiêm trọng protein và lipid kéo dài làm suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tái tạo của các tế bào.

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn các món ăn khác, bạn có thể biến khoai lang thành một phần của bữa sáng lành mạnh bằng cách kết hợp thêm một ly sữa tươi, một quả trứng luộc hoặc một vài loại hạt dinh dưỡng. Sự bổ sung này vừa giúp bạn kiểm soát tốt cân nặng, vừa nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả mà không lo thiếu chất.

Như Loan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn khoai lang cả vỏ đem lại vô vàn lợi ích với sức khỏe lại ít người biết
Ăn khoai lang cả vỏ đem lại vô vàn lợi ích với sức khỏe lại ít người biết

VOV.VN - Nhiều người có thói quen gọt sạch vỏ khoai lang trước khi ăn vì sợ bẩn hoặc không ngon miệng. Tuy nhiên, việc ăn cả vỏ không chỉ giúp giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng mà còn mang lại những tác động tích cực không ngờ cho cơ thể.

Ăn khoai lang cả vỏ đem lại vô vàn lợi ích với sức khỏe lại ít người biết

Ăn khoai lang cả vỏ đem lại vô vàn lợi ích với sức khỏe lại ít người biết

VOV.VN - Nhiều người có thói quen gọt sạch vỏ khoai lang trước khi ăn vì sợ bẩn hoặc không ngon miệng. Tuy nhiên, việc ăn cả vỏ không chỉ giúp giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng mà còn mang lại những tác động tích cực không ngờ cho cơ thể.

Ăn khoai lang mỗi sáng, vì sao mỡ vẫn không giảm?
Ăn khoai lang mỗi sáng, vì sao mỡ vẫn không giảm?

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ, tạo no lâu nên thường được chọn để giảm cân. Tuy nhiên, nếu ăn sai loại hoặc chế biến không phù hợp, thực phẩm tưởng lành mạnh này có thể làm chậm quá trình kiểm soát cân nặng, thậm chí phản tác dụng.

Ăn khoai lang mỗi sáng, vì sao mỡ vẫn không giảm?

Ăn khoai lang mỗi sáng, vì sao mỡ vẫn không giảm?

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ, tạo no lâu nên thường được chọn để giảm cân. Tuy nhiên, nếu ăn sai loại hoặc chế biến không phù hợp, thực phẩm tưởng lành mạnh này có thể làm chậm quá trình kiểm soát cân nặng, thậm chí phản tác dụng.

Ăn khoai lang lúc nào để no lâu và tốt cho sức khỏe?
Ăn khoai lang lúc nào để no lâu và tốt cho sức khỏe?

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ và dưỡng chất, giúp no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng thời điểm, loại củ này có thể gây đầy bụng, khó tiêu, làm giảm hiệu quả dinh dưỡng, vì vậy việc lựa chọn thời điểm sử dụng phù hợp là rất quan trọng.

Ăn khoai lang lúc nào để no lâu và tốt cho sức khỏe?

Ăn khoai lang lúc nào để no lâu và tốt cho sức khỏe?

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ và dưỡng chất, giúp no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng thời điểm, loại củ này có thể gây đầy bụng, khó tiêu, làm giảm hiệu quả dinh dưỡng, vì vậy việc lựa chọn thời điểm sử dụng phù hợp là rất quan trọng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe