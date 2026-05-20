"Anh có dậy đâu" và lời tiễn biệt xé lòng của người vợ hiến tạng chồng

Trong căn phòng bệnh ngập tràn tiếng khóc, những người thân nghẹn ngào tiễn biệt người đàn ông 39 tuổi, quê Phú Thọ. Từng là trụ cột vững chãi của cả gia đình, ngày ngày bươn chải để nuôi con thơ 3 tuổi và chăm sóc cha mẹ già, anh nay nằm lại lặng im sau tai nạn ngặt nghèo.

Bên giường bệnh, người vợ trẻ ôm mặt khóc nấc. Giữa lồng ngực nghẹn thắt trong giờ phút chia ly, chị gọi chồng bằng một câu nói xé lòng: “Con bảo em gọi anh dậy, mà anh có dậy đâu…”.

Ngồi cạnh con trai, bà H. liên tục xoa bàn tay đã lạnh dần của anh, như muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng. Người mẹ đau đớn nhìn con ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ. “Mẹ đau lắm nhưng mẹ không làm thế nào được con ơi”, bà nghẹn giọng.

Trong tận cùng mất mát, gia đình anh quyết định đặc biệt: hiến tạng của người con, người chồng thân yêu để cứu sống những bệnh nhân khác đang cận kề ranh giới sinh tử.

Theo người nhà, họ mong sự sống của anh được tiếp nối theo một cách khác, để nhiều gia đình khác không phải trải qua cảnh chia ly. “Để những đứa trẻ khác vẫn còn có cha, có mẹ”, bà H. nói. Từ quyết định đầy nhân văn ấy, nhiều cuộc đời đã được thắp lên hy vọng.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các êkíp thực hiện đồng thời những ca ghép tạng từ nguồn hiến của anh.

Gan và một quả thận được ghép cho hai bệnh nhân tại bệnh viện. Đến nay, bệnh nhân ghép gan đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng ổn định và chuẩn bị chuyển về Trung tâm Ghép tạng để tiếp tục theo dõi. Người nhận thận cũng có chức năng thận hồi phục tốt, hậu phẫu ổn định.

Quả thận còn lại được vận chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để ghép cho bệnh nhân khác.

Trái tim của anh tiếp tục hành trình xuyên Việt bằng đường hàng không vào TP.HCM, nơi các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện ca ghép tim cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Các bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát sau phẫu thuật.

Các bác sĩ cho biết, mỗi ca hiến tạng không chỉ cứu sống nhiều người mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái.

Trong căn phòng bệnh ngày tiễn biệt, nỗi đau của gia đình anh vẫn hiện hữu trong từng tiếng nấc nghẹn. Nhưng từ quyết định đầy dũng cảm của họ, sự sống được nối dài ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước.

Người đàn ông 39 tuổi không thể trở về nhà với cha mẹ già và đứa con thơ. Nhưng trái tim, lá gan và những quả thận của anh vẫn đang tiếp tục đập, tiếp tục hồi sinh những cuộc đời khác.

PGS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết trước năm 2023 tỷ lệ hiến tạng từ người chết não tại Việt Nam chỉ dưới 5%. Năm 2024, con số tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt 18,9%, tương đương mức tăng gấp 3-4 lần. Thành quả này là nhờ công tác vận động hiến tạng được đẩy mạnh tại các bệnh viện và nhiều gia đình hiểu về ý nghĩa hiến tạng hơn trước.

"Tuy nhiên, đây vẫn là mức rất thấp nếu so với nhiều quốc gia khác", ông Hệ nói, thêm rằng ở Trung Quốc và Thái Lan tỷ lệ này khoảng 80%, trong khi Việt Nam hiện chưa đạt 20% số ca hiến ghép tạng. Số ca ghép còn lại chủ yếu từ người hiến còn sống hoặc ghép tự thân.