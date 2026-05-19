12 cuộc đời được hồi sinh từ 2 người hiến tạng chết não

Thông tin được bệnh viện công bố ngày 19/5. Theo đó, trước dịp lễ 30/4-1/5, các ê-kíp đã liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép tạng xuyên ngày đêm với sự phối hợp của nhiều bệnh viện trong khu vực.

Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân N.T.N.D (SN 1971, ngụ Đồng Tháp), bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Khi được xác định không còn khả năng cứu chữa, gia đình đã quyết định hiến mô, tạng để cứu người.

Gia đình đến thăm nạn nhân lần cuối trước khi hiến tạng (Ảnh: BVCC)

Sau hội chẩn liên viện, ê-kíp chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy được cử xuống phối hợp đánh giá và thực hiện quy trình hiến tạng. Do điều kiện chuyên môn tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu, người hiến được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện lấy và ghép tạng.

Từ nguồn tạng hiến này, các bác sĩ đã tiếp nhận 1 tim, 1 gan, 2 thận và 1 giác mạc, ghép thành công cho 6 bệnh nhân chỉ trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý, lá gan được chia đôi để ghép đồng thời cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Theo các bác sĩ, đây là ca ghép có áp lực chuyên môn rất lớn vì phải tính toán chính xác thể tích gan phù hợp cho cả người lớn và trẻ em trong “thời gian vàng” rất ngắn.

Ba ngày sau, đêm 22/4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng từ nam bệnh nhân B.M.T (SN 1985, quê Thanh Hóa), bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Gia đình cho biết bệnh nhân từng bày tỏ mong muốn hiến mô, tạng sau khi qua đời để cứu người. Khi tình trạng chết não được xác định, người thân đã đồng thuận thực hiện tâm nguyện này. Đặc biệt, vợ bệnh nhân cũng đăng ký hiến mô, tạng của chính mình ngay khi ký đơn đồng ý hiến tạng cho chồng.

Từ nguồn tạng hiến thứ hai, các ê-kíp tiếp tục thực hiện thành công thêm 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc cho các bệnh nhân nguy kịch.

Trong số này có nhiều trường hợp được đánh giá ở mức “cấp cứu tối khẩn”, gần như không còn cơ hội sống nếu không được ghép tạng kịp thời. Điển hình là một bệnh nhân 18 tuổi, ngụ Lâm Đồng bị suy tim nặng do bệnh cơ tim giãn và bệnh nhân khác bị suy gan cấp do viêm gan B bùng phát sau khi tự ý ngưng thuốc điều trị.

Theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, phụ trách Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy, trong 12 ca ghép vừa qua có 4 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hai bệnh nhân ghép tim còn rất trẻ. Nhờ sự hỗ trợ từ bảo hiểm y tế cùng các mạnh thường quân, các bệnh nhân đã được ghép tạng kịp thời.

Đến nay, 11/12 bệnh nhân đã hồi phục ổn định và xuất viện, trường hợp ghép gan còn lại cũng đang diễn tiến tích cực.

Cha của bệnh nhân N.G.V được ghép tim xúc động chia sẻ: “Thật sự cảm xúc của em giờ rất vui và rất mừng. Vì con đã tương đối khỏe mạnh. Hàng ngày chỉ biết vô thăm và động viên con, lúc nào cũng nói với con là hãy cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện cho người hiến tạng cho con. Giờ em rất tri ân người hiến tim và gia đình của người hiến rất nhiều”.

Ca phẫu thuật nhận tạng hiến (Ảnh: BVCC)

Từ thực tế các ca ghép tạng vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng xây dựng mạng lưới kết nối hiến - ghép tạng tại các bệnh viện khu vực phía Nam và Tây Nguyên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng, tăng cường phối hợp hồi sức, bảo quản và vận chuyển mô - tạng hiến kịp thời cho bệnh nhân nguy kịch.

Bệnh viện cũng định hướng đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho các cơ sở y tế ở nhiều khu vực, góp phần hạn chế lãng phí nguồn tạng hiến do khoảng cách địa lý và kéo dài thời gian vận chuyển, qua đó tăng cơ hội sống cho người bệnh cần ghép tạng.