Bị mẹ người yêu ngăn cấm vì "nhà nghèo", tôi nên bước tiếp hay dừng lại?

Thứ Năm, 06:21, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tôi và anh yêu nhau ba năm, một khoảng thời gian đủ dài để cả hai thấu hiểu và tin tưởng vào một tương lai chung đôi. Anh là người đàn ông ấm áp, thành đạt và luôn trân trọng tôi. Nhưng ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh lại phản đối kịch liệt khi biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn.

Gia đình anh sống trong một căn biệt thự lộng lẫy giữa lòng Thủ đô, còn nhà tôi chỉ là một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 chị em tôi ăn học, sau tôi vẫn còn 2 em đang học cấp 3 và đại học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẹ anh đã không giấu nổi vẻ thất vọng. Bà không chê tôi kém cỏi, bà chỉ nhìn vào xuất thân của tôi để buông một câu nhẹ bẫng nhưng đau xót: "Nhà mình và nhà cháu không cùng đẳng cấp, lấy nhau về chỉ làm khổ cả hai thôi".

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Kể từ đó, cuộc tình của chúng tôi trở thành một cuộc chiến ngầm. Mẹ anh ra sức phản đối bằng mọi cách, từ việc cắt viện trợ tài chính đến việc bóng gió về những "đám" khác phù hợp hơn. Bà cho rằng, một cô gái nhà nghèo như tôi yêu con trai bà chỉ vì mục đích đổi đời và sự chênh lệch về lối sống, tư duy sẽ sớm bóp chết tình yêu.

Tôi đau đớn và tự ái. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi được học hành tử tế, có một công việc tốt, có lòng tự trọng và sự nỗ lực không ngừng, nhưng tất cả dường như trở nên vô nghĩa trước cái bóng của sự nghèo khó mà gia đình tôi đang mang. Anh vẫn nắm chặt tay tôi, hứa sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Nhưng nhìn anh khổ sở khi phải đứng giữa mẹ và người yêu, lòng tôi thắt lại.

Tôi tự hỏi, liệu tình yêu có thực sự đủ mạnh để khỏa lấp hố sâu ngăn cách về địa vị? Nếu chúng tôi bất chấp để đến với nhau, liệu sự lạnh nhạt của mẹ chồng và nỗi mặc cảm "con nhà nghèo" có khiến cuộc hôn nhân này sớm trở thành nấm mồ của hạnh phúc?

Tôi đứng trước hai ngả đường, một là tiếp tục chiến đấu cho tình yêu nhưng phải đối mặt với một đời giông bão trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu; hai là buông tay để giữ lại lòng tự tôn cuối cùng. Kết hôn là chuyện của hai người, nhưng chung sống lại là chuyện của hai gia đình. Liệu tôi có quá ích kỷ nếu cứ cố chấp bước vào cánh cửa vốn dĩ không dành cho mình?

Khi vợ chồng không cùng “tần số” chuyện chăn gối

VOV.VN - Trong hôn nhân, sự khác biệt về nhu cầu tình dục là điều khá phổ biến. Có người muốn gần gũi mỗi ngày, nhưng cũng có người lại thấy chuyện chăn gối không quá quan trọng. Sự “lệch tần số” này đôi khi khiến các cặp đôi bối rối, thậm chí nghi ngờ tình cảm của nhau.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: môn đăng hộ đối nhà nghèo mẹ người yêu chia tay người yêu
Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu
Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu

VOV.VN - Ngày mới cưới, chúng tôi từng nắm tay nhau đi dưới mưa và tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi gian khó đều có thể vượt qua. Thế nhưng khi cưới nhau về, áp lực kinh tế đè nặng, hoá đơn tiền điện, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con là nguồn cơn của phần lớn các cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng.

Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu

Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu

VOV.VN - Ngày mới cưới, chúng tôi từng nắm tay nhau đi dưới mưa và tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi gian khó đều có thể vượt qua. Thế nhưng khi cưới nhau về, áp lực kinh tế đè nặng, hoá đơn tiền điện, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con là nguồn cơn của phần lớn các cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng.

Vừa ly hôn chồng, tôi phát hiện mình có thai gần 3 tháng
Vừa ly hôn chồng, tôi phát hiện mình có thai gần 3 tháng

VOV.VN-Khi bước chân ra khỏi cổng tòa án, tôi khẽ thở phào một cái, cứ ngỡ rằng từ đây mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tự do và thanh thản. Thế nhưng ngay sau đó tôi lại phát hiện mình có thai đã gần 3 tháng.

Vừa ly hôn chồng, tôi phát hiện mình có thai gần 3 tháng

Vừa ly hôn chồng, tôi phát hiện mình có thai gần 3 tháng

VOV.VN-Khi bước chân ra khỏi cổng tòa án, tôi khẽ thở phào một cái, cứ ngỡ rằng từ đây mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tự do và thanh thản. Thế nhưng ngay sau đó tôi lại phát hiện mình có thai đã gần 3 tháng.

Phía sau tấm thẻ từ của mẹ chồng
Phía sau tấm thẻ từ của mẹ chồng

VOV.VN - Không báo trước, không bấm chuông gõ cửa, mẹ chồng đến nhà riêng vợ chồng tôi bất cứ lúc nào để kiểm tra xem chúng tôi ăn ở thế nào.

Phía sau tấm thẻ từ của mẹ chồng

Phía sau tấm thẻ từ của mẹ chồng

VOV.VN - Không báo trước, không bấm chuông gõ cửa, mẹ chồng đến nhà riêng vợ chồng tôi bất cứ lúc nào để kiểm tra xem chúng tôi ăn ở thế nào.

