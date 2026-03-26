Bỏ việc nhà nước về làm nội trợ, ông bố lặng người trước câu nói của con trai

Thứ Năm, 06:00, 26/03/2026
VOV.VN - 5 năm trước, tôi rời bỏ vị trí viên chức nhà nước để về làm "ông bố nội trợ". Ngày đó, vợ tôi đứng trước cơ hội thăng tiến lớn, chúng tôi đã ngồi lại và đồng lòng ai đang có đà thì xông pha, người kia sẽ lùi lại làm hậu phương. Tôi tự nguyện cất tấm bằng kỹ sư vào ngăn kéo, thay bộ vest bằng chiếc tạp dề.

Những ngày đầu, tôi hạnh phúc với vai trò mới. Tôi tự tay chuẩn bị từng bữa sáng, đưa đón con đi học và chăm lo nhà cửa để vợ yên tâm chinh chiến thương trường. Vợ tôi thành công, thu nhập của cô ấy gấp nhiều lần lương tôi trước đây. Nhưng tỉ lệ thuận với sự giàu sang của gia đình lại là sự rạn nứt trong cách nhìn của các con đối với bố.

bo viec nha nuoc ve lam noi tro, ong bo lang nguoi truoc cau noi cua con trai hinh anh 1
Ảnh minh họa, nguồn: AI

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào tuần trước, khi tôi chuẩn bị đi họp phụ huynh cho con trai lớp 9. Con ngập ngừng rồi bảo: "Hay để mẹ đi đi bố. Mẹ là giám đốc, nói năng oai hơn. Bố suốt ngày quanh quẩn ở nhà...".

Câu nói của đứa trẻ 15 tuổi như một nhát dao chí mạng cứa vào lòng tự tôn của tôi. Tôi nhận ra, trong mắt các con, hình ảnh người cha mạnh mẽ, am hiểu sự đời đã bị thay thế hoàn toàn bởi hình ảnh một người đàn ông lam lũ với mắm muối, dưa cà. Chúng mặc định sự hy sinh của tôi là một loại "thất nghiệp", là sự thấp kém so với vẻ hào nhoáng của người mẹ.

Vợ tôi vẫn yêu thương và trân trọng chồng, nhưng chính sự im lặng chịu đựng của tôi và việc cô ấy quá bận rộn đã vô tình tạo nên một lỗ hổng trong giáo dục. Tôi đã quên mất rằng, để con cái kính trọng, người cha không chỉ cần tình yêu thương mà còn cần một vị thế riêng, dù là trong hay ngoài xã hội.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tag: bỏ việc nhà nước làm nội trợ bố làm nội trợ con trai
Hy hữu: Mẹ cất tiền vàng trong tủ lạnh cũ, con trai không biết đem bán sát vụn
Hy hữu: Mẹ cất tiền vàng trong tủ lạnh cũ, con trai không biết đem bán sát vụn

VOV.VN - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã vô tình bán một chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu lưu động mà không hề hay biết ở đó chứa tiền, vàng mẹ cất giấu.

Hy hữu: Mẹ cất tiền vàng trong tủ lạnh cũ, con trai không biết đem bán sát vụn

Hy hữu: Mẹ cất tiền vàng trong tủ lạnh cũ, con trai không biết đem bán sát vụn

VOV.VN - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã vô tình bán một chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu lưu động mà không hề hay biết ở đó chứa tiền, vàng mẹ cất giấu.

Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 năm
Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 năm

VOV.VN - Chồng tôi bí mật lập một khoản quỹ đen, âm thầm chuyển cho 2 người lạ lớn tuổi hàng tháng, không phải bố mẹ chồng hay họ hàng thân thiết nhà chồng mà là người tôi không ngờ tới.

Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 năm

Phát hiện "quỹ đen" của chồng và bí mật anh cất giữ suốt 10 năm

VOV.VN - Chồng tôi bí mật lập một khoản quỹ đen, âm thầm chuyển cho 2 người lạ lớn tuổi hàng tháng, không phải bố mẹ chồng hay họ hàng thân thiết nhà chồng mà là người tôi không ngờ tới.

Giá vàng cao, chị dâu "mất ngủ" tính quà mừng cưới em chồng
Giá vàng cao, chị dâu "mất ngủ" tính quà mừng cưới em chồng

VOV.VN - Những ngày gần đây giá vàng nhúc nhích giảm nhẹ, nhưng vẫn rất cao, gần đến ngày cưới em chồng, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ lo quà mừng cưới, mừng ít thì ngại, mà mừng nhiều thì không đủ tiền.

Giá vàng cao, chị dâu "mất ngủ" tính quà mừng cưới em chồng

Giá vàng cao, chị dâu "mất ngủ" tính quà mừng cưới em chồng

VOV.VN - Những ngày gần đây giá vàng nhúc nhích giảm nhẹ, nhưng vẫn rất cao, gần đến ngày cưới em chồng, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ lo quà mừng cưới, mừng ít thì ngại, mà mừng nhiều thì không đủ tiền.

