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Bức thư bé trai lớp 6 gửi mẹ kế nhân ngày 20/10 gây bão mạng

Thứ Hai, 00:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Bức thư đầy tình cảm chân thành và sự biết ơn sâu sắc mà cậu bé gửi đến mẹ kế khiến nhiều cư dân mạng xúc động nhận ra tình thân không chỉ đến từ máu mủ.

 

Một bức thư của người con riêng đang học lớp 6 gửi mẹ kế nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không có món quà đắt tiền hay lời chúc cầu kỳ, từng dòng chữ trong thư khiến nhiều người xúc động bởi tình cảm chân thành mà đứa trẻ dành cho người phụ nữ đã bước vào cuộc sống của mình.

Bức thư không dài, nguyên văn như sau: “Mẹ ơi, các cụ có câu ‘Công sinh không bằng công dưỡng’, dù mẹ không có công sinh nhưng con vẫn yêu mẹ rất nhiều.

Từ lúc bố mới cưới mẹ về con vẫn luôn lo lắng về việc "mẹ kế đối xử không tốt với con riêng chồng". Nhưng mẹ đã giúp con thoát ra khỏi ý nghĩ đấy. Từ lúc ấy đến giờ, mẹ vẫn chưa đánh con lần nào có việc gì sai mẹ chỉ luôn nhắc con, hôm trước lúc mẹ bảo con viết bản kiểm điểm về việc con đi vệ sinh không dựng nắp bồn cầu.

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Bức thư con riêng của chồng gửi mẹ kế nhân ngày 20/10 gây bão mạng. (Nguồn: @phamhuyen4376)

Các bà mẹ khác thì dỗi con cái khi con cái như vậy, nhưng mẹ lại giúp cất quần áo, mẹ còn rán bánh cho con ăn chỉ lo con về đói. Lúc đó, con rất xúc động vì lòng bao dung nhân hậu của mẹ, con đã hứa trong đầu rằng con sẽ không bao giờ mắc lỗi hay làm mẹ tổn thương nữa.

Lúc con làm lật võng mà trong võng có em đang nằm mà con vẫn bảo vệ em được, mẹ cũng xin bố không cho con ăn đòn. Con rất yêu mẹ và con sẽ chăm chỉ học hành và con sẽ không bao giờ làm mẹ tổn thương hay đau lòng một lần nữa!”.

Góc bên phải nơi vẽ hình trang trí, cậu bé viết thêm: “Con yêu mẹ rất nhiều”.

Một số người cho biết bức thư gợi cho họ nhiều suy nghĩ về mối quan hệ mẹ kế - con chồng, vốn thường bị nhìn nhận bằng những định kiến và câu chuyện không mấy vui vẻ. Từ cách quan tâm trong cuộc sống thường ngày đến sự kiên nhẫn vun đắp tình cảm gia đình, những điều tưởng chừng nhỏ bé lại trở thành sợi dây gắn kết hai người.

“Trẻ con thật biết nói những lời nói hoa mỹ, cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm cầu kỳ như người lớn. Các con nhớ ai đối xử tốt với mình, ai chăm sóc mình lúc ốm, ai kiên nhẫn lắng nghe mình mỗi ngày, để yêu thương”; “Tình cảm không tự nhiên có chỉ vì hai người sống chung một nhà. Người lớn phải kiên nhẫn, trẻ con cũng cần thời gian để mở lòng”.

“Một đứa trẻ có thể gọi một người là mẹ bằng rất nhiều cách, không nhất thiết phải vì người đó sinh ra mình. Mong rằng cậu bé sẽ luôn được sống trong tình yêu thương như thế này, lớn lên bình an và biết trân trọng người phụ nữ đã dành cho mình tình cảm chân thành”...

Nhật Anh viết: “Đến khi một đứa trẻ tự viết thư bày tỏ tình cảm với mẹ kế, có lẽ đó là kết quả của rất nhiều ngày tháng quan tâm mà người ngoài không nhìn thấy. Đáng quý nhất không phải bức thư được bao nhiêu người khen, mà là tình cảm thật sự giữa hai người”.

Quang Hà bình luận: “Làm mẹ đã vất vả, làm mẹ kế còn phải đối diện với nhiều áp lực hơn. Thương con thì sợ bị nói là cố lấy lòng, nghiêm khắc một chút lại dễ bị cho là không thương con chồng. Bởi vậy, để một đứa trẻ có thể yêu thương và chủ động viết thư cho mình như thế này chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi nghĩ người mẹ kế cũng đã phải cố gắng rất nhiều để tạo cảm giác an toàn cho con, để con hiểu rằng mình không phải người ngoài trong gia đình mới”.

Đọc bức thư, không ít dân mạng viết rằng họ hiểu ra tình thân không nhất thiết phải bắt đầu từ quan hệ huyết thống, mà có thể được xây dựng bằng sự chân thành, thấu hiểu và yêu thương qua năm tháng. “Tôi luôn nghĩ một gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải có một khởi đầu hoàn hảo, mà quan trọng là những người trong gia đình đối xử với nhau như thế nào. Mẹ kế hay mẹ ruột đều có thể yêu thương con hết lòng; con riêng hay con chung cũng đều xứng đáng được chăm sóc và tôn trọng. Bức thư của cậu bé khiến tôi tin rằng trẻ con có cách cảm nhận tình yêu rất riêng”, Mai Chi viết.

Hồng Quân chia sẻ: “Càng lớn tôi càng nhận ra, người thân không chỉ là những người có chung dòng máu với mình. Có những người chẳng có quan hệ huyết thống nhưng lại sẵn sàng ở bên lúc mình khó khăn, chăm sóc mình khi đau ốm và kiên nhẫn với mình ngay cả những lúc mình chưa ngoan.

Tình cảm giữa mẹ kế và con chồng cũng vậy, đâu thể chỉ nhìn vào cách họ bắt đầu mối quan hệ mà đánh giá. Một người thật lòng yêu thương, một người biết đón nhận và trân trọng, qua thời gian tự nhiên sẽ trở thành gia đình của nhau”.

Hoàng Hà/VTC News
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