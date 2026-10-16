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7 món quà 20/10 không đắt nhưng phụ nữ luôn mong đợi

Thứ Sáu, 08:21, 16/10/2026
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VOV.VN - Món quà 20/10 mà hầu hết chị em đều thích không nhất thiết phải đắt tiền; chọn được món quà như vậy chứng tỏ bạn phải là người rất hiểu, yêu và trân trọng phụ nữ.

 

 

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để bày tỏ tình cảm, sự trân trọng dành cho những người phụ nữ yêu thương. Trong ngày này, quà tặng không nhất thiết phải có giá trị vật chất lớn. Đôi khi, điều khiến phụ nữ cảm động lại là sự tinh tế, chân thành và những hành động nhỏ cho thấy họ luôn được quan tâm.

Bó hoa nhỏ cùng lời chúc chân thành

Hoa tươi là món quà quen thuộc trong những dịp lễ dành cho phụ nữ. Không cần một bó hoa cầu kỳ hay đắt tiền, vài bông hoa được lựa chọn theo sở thích của người nhận cũng đủ mang lại niềm vui.

Điều khiến món quà trở nên ý nghĩa không chỉ nằm ở những bông hoa mà còn ở lời chúc đi kèm. Một lời cảm ơn, lời yêu thương hay sự ghi nhận những cố gắng thường ngày có thể khiến người nhận cảm thấy mình được trân trọng.

7 mon qua 20 10 khong dat nhung phu nu luon mong doi hinh anh 1
Hoa tươi là món quà quen thuộc trong những dịp lễ dành cho phụ nữ.

Bữa ăn do chính tay người thân chuẩn bị

Với nhiều phụ nữ, niềm vui trong ngày 20/10 có thể đến từ một bữa ăn không phải tự tay chuẩn bị. Đó có thể là bữa sáng được mang đến tận giường, bữa tối do chồng nấu hoặc một bữa cơm gia đình có đủ những người thân yêu.

Giá trị của món quà nằm ở sự chủ động và sẻ chia. Khi người phụ nữ thường xuyên đảm nhận việc bếp núc được nghỉ ngơi, còn những người thân dành thời gian chuẩn bị bữa ăn, sự quan tâm ấy có thể mang ý nghĩa hơn nhiều món quà vật chất.

Món quà nhỏ đúng sở thích

Một cuốn sách yêu thích, món đồ chăm sóc cá nhân, chiếc khăn hay món phụ kiện phù hợp đều có thể trở thành món quà ý nghĩa. Không nhất thiết phải chạy theo những sản phẩm đắt tiền, người tặng chỉ cần dành thời gian tìm hiểu sở thích và nhu cầu của người nhận.

Sự tinh tế thể hiện ở việc món quà cho thấy người tặng thực sự lắng nghe. Một món đồ nhỏ nhưng đúng điều người phụ nữ mong muốn đôi khi khiến họ vui hơn món quà giá trị lớn nhưng thiếu sự phù hợp.

7 mon qua 20 10 khong dat nhung phu nu luon mong doi hinh anh 2
Món đồ chăm sóc cá nhân, chiếc khăn hay món phụ kiện phù hợp đều có thể trở thành món quà ý nghĩa.

Một ngày được nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân

Giữa công việc, gia đình và những trách nhiệm thường nhật, không phải người phụ nữ nào cũng có đủ thời gian dành riêng cho bản thân. Vì vậy, tặng họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng là cách thể hiện sự quan tâm thiết thực.

Đó có thể là một buổi sáng ngủ thêm, vài giờ đọc sách, đi dạo, chăm sóc bản thân hoặc đơn giản là được làm điều mình thích mà không phải lo lắng về những công việc còn dang dở.

Món quà này không tốn nhiều chi phí nhưng đòi hỏi người thân biết san sẻ trách nhiệm, để người phụ nữ thực sự có thời gian nghỉ ngơi thay vì chỉ được khuyên hãy chăm sóc bản thân.

Lời cảm ơn và sự ghi nhận

Không phải tình cảm nào cũng cần được thể hiện bằng quà tặng. Đôi khi, lời cảm ơn chân thành dành cho những điều người phụ nữ đã làm cho gia đình, công việc hay những người xung quanh lại là món quà đáng nhớ.

Một lời ghi nhận về sự nỗ lực, kiên trì hay những hy sinh thầm lặng có thể giúp họ cảm thấy công sức của mình được nhìn thấy. Thay vì mặc định những việc họ làm là trách nhiệm đương nhiên, sự trân trọng được nói thành lời sẽ khiến ngày 20/10 thêm ý nghĩa.

Cùng nhau đi dạo hoặc dành thời gian trò chuyện

Một buổi đi dạo, uống cà phê, xem phim hoặc cùng nhau trò chuyện cũng là lựa chọn phù hợp cho ngày 20/10. Không cần lịch trình cầu kỳ, điều quan trọng là hai người thực sự dành thời gian cho nhau.

Trong cuộc sống bận rộn, những cuộc trò chuyện trọn vẹn đôi khi trở nên hiếm hoi. Việc chủ động gác lại công việc, cất điện thoại và lắng nghe người phụ nữ chia sẻ về niềm vui, nỗi lo hay những dự định của mình có thể giúp tình cảm thêm gắn bó.

Sự sẻ chia công việc nhà

Một món quà thiết thực khác là chủ động làm những công việc mà người phụ nữ thường đảm nhận, từ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đến chăm sóc con cái. Đây là cách thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở lời chúc.

7 mon qua 20 10 khong dat nhung phu nu luon mong doi hinh anh 3
Sự sẻ chia công việc nhà là cách thể hiện tình cảm bằng hành động.

Điều đáng quý hơn cả là sự sẻ chia không chỉ diễn ra trong ngày lễ. Khi các thành viên cùng có trách nhiệm với gia đình, người phụ nữ sẽ bớt áp lực và có thêm thời gian cho bản thân.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 có thể là dịp để bắt đầu những thay đổi nhỏ ấy. Bởi sau cùng, món quà khiến nhiều phụ nữ hạnh phúc không nằm ở giá tiền, mà ở cảm giác được yêu thương, tôn trọng và đồng hành trong cuộc sống hằng ngày.

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Đắk Lắk: Tôn vinh nữ doanh nhân nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

VOV.VN - Chiều tối nay (20/10), Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và Hội thi Nữ Doanh nhân Thanh lịch lần thứ 3 với chủ đề Nữ doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình.

Nhật Thùy/VTC News
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