Bé gái bị mẹ kế đánh ở Phú Thọ kể lại những lần bị bạo hành trước đó

Sau khi vụ việc bé gái bị mẹ kế đánh tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ được phát hiện, gia đình cho biết đã biết thêm thông tin về những lần trẻ bị đánh trước đó. Những vết bầm tím từng được giải thích là do ngã cầu thang hoặc va vào cửa nay khiến người thân không khỏi đau lòng.

Video bé gái bị mẹ kế đánh tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, được người dân ghi lại.

Những lần bị đánh mà người thân không hay biết

Trao đổi với phóng viên, bé gái sinh năm 2012 rụt rè kể rằng, trước vụ việc xảy ra ngày 3/10, em đã nhiều lần bị mẹ kế đánh bằng tay và bằng roi.

Theo lời kể của em, có lần vì mải làm một bông hoa giấy để tặng cô giáo nên đến đêm vẫn chưa lên ngủ, em bị mẹ kế đánh. Khi người mẹ kế chuẩn bị quật chiếc roi có mấu xuống, em đứng dậy, va vào phần mấu của roi khiến đầu bị chảy máu.

Bà nội bé gái cho biết, trước đây từng nhiều lần thấy cháu bị bầm tím trên mặt nhưng khi hỏi, cháu đều nói do ngã cầu thang hoặc va mặt vào cửa.

“Những lần đó, tôi không dám hỏi con dâu, cũng không dám nghĩ là cháu mình bị đánh. Tôi lại trách cháu đi đứng thế nào mà bị ngã. Tôi đau lòng lắm”, người bà chia sẻ trong nước mắt.

Theo bà, bố bé gái thường xuyên đi làm xa, hai anh em ở nhà cùng mẹ kế. Nếu không có đoạn video do người dân ghi lại, gia đình có thể vẫn chưa biết rõ sự việc.

Bác dâu của bé gái cũng cho biết, qua những lần trò chuyện với cháu, gia đình được nghe kể về việc em từng bị đánh và dọa nạt. Theo người bác, vì sợ hãi nên bé gái không dám nói thật khi người lớn hỏi về những vết thương.

Thông tin từ gia đình cho thấy, vụ việc ngày 3/10 có thể không phải lần đầu tiên bé gái bị bạo lực. Tuy nhiên, những sự việc trước đó hiện mới được phản ánh qua lời kể của trẻ và người thân, cần tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

Bé gái vẫn sợ hãi sau khi chuyển về ở với ông bà

Sau vụ việc, bé gái đã chuyển về sống cùng ông bà nội. Tuy nhiên, theo người bà, cháu vẫn chưa hết sợ hãi dù không còn ở cùng mẹ kế.

“Cháu vẫn sợ mẹ nó lắm, đi học cũng phải bạn bè đến đón chứ cháu cũng không dám tự đạp xe đi”, bà nội kể.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, bé gái cho biết trước đây luôn làm theo những yêu cầu của mẹ kế, không dám cãi lại, kể cả khi bị trách mắng vì làm việc nhà chưa sạch.

“Mẹ bảo làm gì thì cháu vẫn làm. Cháu không dám cãi mẹ”, em nói.

Bé gái cũng kể rằng, khi bố ở nhà, mẹ kế không đánh em. Điều này phần nào lý giải vì sao người thân không biết hết những gì trẻ đã trải qua.

Ngoài những lần bị đánh, em còn kể về cuộc sống thường ngày với việc học, làm việc nhà và làm đũa. Người thân cũng cho biết, bé gái phải làm nhiều việc nhà và làm đũa từ khi còn nhỏ.

Dù vậy, khi nhắc đến việc học, em vẫn hào hứng chia sẻ sở thích học môn Toán và ước mơ sau này trở thành kế toán.

Chính quyền tiếp tục theo dõi, giám sát vụ việc

Theo Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 5/10/2026 của UBND xã Vĩnh Thành, cơ quan chức năng đã xác minh vụ việc xảy ra tối 3/10. Bé gái cho biết bị mẹ kế tát liên tục vào mặt, túm và giật tóc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trẻ có một vết tím nhỏ ở bên mặt phải.

Báo cáo nêu rõ, người mẹ kế đã thừa nhận hành vi sai trái, lập bản cam kết không tiếp tục xâm phạm thể chất, tinh thần đối với trẻ. Chính quyền địa phương đã giao các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giám sát.

Liên quan đến thông tin bé gái từng bị đánh trước đó, ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng thôn Tân Cương (xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ), cho biết đã nghe người dân phản ánh về tình trạng này nhưng bản thân không trực tiếp chứng kiến.

Theo ông Huy, sau khi vụ việc ngày 3/10 được phát hiện, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã vào cuộc làm việc với gia đình.

Những thông tin về các lần bé gái bị đánh trước đây cần tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để đánh giá đầy đủ vụ việc, đồng thời bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ.