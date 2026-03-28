Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này

Thứ Bảy, 06:24, 28/03/2026
VOV.VN - Tôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.

Năm nay tôi 48 tuổi, còn bố mẹ tôi cũng đã ngoài 70 tuổi. Suốt bao năm qua, tôi bôn ba làm ăn, gây dựng sự nghiệp, tính ra số ngày ở bên bố mẹ mỗi năm cộng lại còn chưa được 20 ngày, chủ yếu là dịp lễ tết. Dịp Tết vừa rồi, trong lần ngồi nói chuyện vui cùng con cháu, mẹ tôi bảo, năm nay ngoài 70 tuổi, chẳng biết còn được bao nhiêu cái Tết nữa cùng con cái, tôi giật mình nhận ra bố mẹ đã già, còn tôi vẫn mải mê với công việc, chẳng mấy khi về thăm bố mẹ được. Sau Tết, tôi quyết định gác lại công việc 1 tháng, chuẩn bị cho một hành trình lớn, đưa bố mẹ đi du lịch xuyên Việt.

Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ Vịnh Hạ Long, đến các tỉnh có biển miền Trung, rồi vào đến miền Nam, địa điểm cuối cùng là Phú Quốc. Gia đình tôi vốn ở miền núi, cả đời bố mẹ tôi chưa từng nhìn thấy biển, cũng chưa từng được đi du lịch. Thời trẻ bố mẹ vất vả làm lụng, hy sinh để anh em tôi có được tương lai tươi sáng.

Trên mỗi chặng đường, tôi không chỉ là người đưa cha mẹ đi, mà tôi cũng đang học lại cách yêu thương, chăm sóc bố mẹ như cách là bố mẹ vẫn làm với tôi suốt gần 50 năm qua. Tôi thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ hằn sâu thêm mỗi khi cười, tôi cảm nhận được sự run rẩy trong đôi tay bố. Càng đi, tôi càng thấy hối tiếc vì mình đã quá muộn màng. Tại sao tôi không làm điều này sớm hơn? Chuyến đi này là một sự bù đắp cho những tháng ngày bố mẹ đã hy sinh, là món quà bất ngờ mà tôi có thể dành tặng họ.

Dẫu cho những nếp nhăn, những bước đi chậm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự thỏa nguyện trên khuôn mặt bố mẹ tôi. 

Nỗi ám ảnh "trẻ, trắng, gầy" của phụ nữ hiện đại

VOV.VN - Dù vấn đề bình đẳng giới ngày càng được quan tâm, quan niệm đàn ông trọng sự nghiệp, phụ nữ cần nhan sắc vẫn phổ biến. Đa số phụ nữ luôn lo lắng về ngoại hình của mình, sợ già, sợ béo, sợ xấu. Nhiều người mệt mỏi vì trở thành nô lệ của cái đẹp.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền
Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền

VOV.VN - Căn nhà cho thuê của gia đình tôi vừa được đền bù hơn 10 tỷ đồng, bố mẹ quyết định chia tiền cho ba anh chị em của tôi và gạch tên tôi ra khỏi phần tài sản chỉ vì 3 năm trước, tôi lấy người bố mẹ không đồng ý

Bí quyết để chuyện "gối chăn" không còn là cảm giác “trả bài cho xong”
Bí quyết để chuyện "gối chăn" không còn là cảm giác “trả bài cho xong”

VOV.VN - Khi tình dục dần trở thành thói quen, lặp lại theo chu kỳ, các cặp đôi liệu có còn cảm nhận được sự đam mê, hứng khởi nữa không hay chuyện "gối chăn" sẽ chỉ còn là cảm giác “trả bài cho xong”? Nếu điều này kéo dài, chuyện gì sẽ xảy ra?

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng
Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

VOV.VN - Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

