中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chồng bỗng nhiên cho nhiều tiền hơn, tôi sinh nghi và phát hiện anh "nuôi bồ"

Thứ Hai, 15:17, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hóa ra 15 triệu đồng mà anh đưa thêm mỗi tháng là số tiền trước đây anh dùng để nuôi bồ, nay anh đã cắt đứt với cô ta nên số tiền ấy mới trở về tay tôi.

Tôi 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng với mức thu nhập ổn định 16 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, làm kinh doanh tự do. Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào anh. Đều đặn mỗi tháng, anh đưa tôi 20 triệu đồng để lo chi phí sinh hoạt và tích lũy.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi suốt mấy năm qua trôi qua rất bình lặng. Giữa hai vợ chồng gần như không có mâu thuẫn lớn, chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Tuy nhiên, bình yên đó thiếu đi ngọn lửa của sự nồng nhiệt.

Chúng tôi sống bên nhau cứ bằng phẳng, đều đều, đôi khi tạo cảm giác tẻ nhạt. Tôi từng nghĩ hôn nhân của ai rồi cũng sẽ trở nên nguội lạnh như vậy theo thời gian.

Rồi tôi tham gia các hội nhóm chia sẻ chuyện gia đình trên mạng xã hội. Hằng ngày đọc tâm sự của chị em về áp lực kinh tế, chồng vô tâm, ngoại tình hay gia đình lục đục, tôi giật mình nhìn lại, thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Chồng tôi chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với gia đình và không để vợ con thiếu thốn.

Sự thức tỉnh đó khiến tôi thay đổi thái độ sống. Tôi bắt đầu chủ động hâm nóng tình cảm vợ chồng; học cách nói năng ngọt ngào hơn, quan tâm đến tâm tư của anh sau mỗi ngày làm việc. Tôi chú ý chăm sóc ngoại hình, thay đổi phong cách ăn mặc khi ở nhà. Trong chuyện chăn gối, tôi rũ bỏ sự thụ động trước đây, trở nên chủ động và chiều chuộng chồng nhiều hơn.

Sự thay đổi của tôi mang lại hiệu quả rõ rệt. Gia đình trở nên hạnh phúc, không khí ấm áp hơn hẳn. Chồng tôi bắt đầu ở nhà nhiều hơn trước. Dù công việc kinh doanh bận rộn, anh luôn cố gắng thu xếp để về ăn cơm tối cùng vợ con. Tôi cảm nhận được sự gắn kết mà từ lâu hai vợ chồng đã bỏ quên.

chong bong nhien cho nhieu tien hon, toi sinh nghi va phat hien anh nuoi bo hinh anh 1
Chồng bỗng nhiên đưa nhiều tiền khiến tôi sinh nghi ngờ. (Ảnh: iStock)

Đến tháng 12/2025, trước Tết Nguyên đán, chồng bất ngờ tăng số tiền đưa cho tôi lên 35 triệu đồng mỗi tháng. Anh giải thích rằng công việc kinh doanh dạo này gặp thời, làm ăn ngày càng được lộc. Nhận thêm 15 triệu đồng mỗi tháng cùng sự quan tâm của chồng, tôi ngập tràn trong niềm vui và sự tự hào.

Sự thật chỉ tình cờ lộ diện trong một buổi tiệc liên hoan cuối năm. Chồng đưa tôi đi cùng để gặp gỡ các đối tác và bạn bè làm ăn chung. Ngồi ở bàn tiệc, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa những người đồng nghiệp của anh. Họ liên tục than vãn về tình hình thị trường khó khăn, công việc đình trệ, thu nhập giảm sút nghiêm trọng.

Lời than vãn của họ khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Trong bối cảnh chung ai cũng thua lỗ, tại sao công việc của chồng tôi lại có thể tăng trưởng mạnh mẽ đến vậy.

Trở về nhà, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện. Tôi nhận ra từ lúc đưa thêm tiền, anh lại rảnh rỗi hơn hẳn. Anh ở nhà thường xuyên, không còn những chuyến công tác đột xuất hay những đêm đi tiếp khách qua đêm như những năm trước.

Sự mâu thuẫn giữa thời gian và thu nhập thúc đẩy tôi âm thầm tìm hiểu. Kết quả điều tra khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra, suốt một thời gian dài trước đây, chồng tôi đã có nhân tình bên ngoài. Số tiền anh kiếm được thực chất rất nhiều, nhưng anh giữ lại một phần lớn để chu cấp cho người phụ nữ đó.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Sự ngọt ngào, quan tâm và những đổi mới trong đời sống vợ chồng của tôi đã kéo anh trở về. Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia. Số tiền 15 triệu đồng tăng thêm mỗi tháng đưa cho tôi chính là khoản tiền trước đây anh dùng để nuôi bồ, chứ không phải do kinh doanh thuận lợi.

Hiện tại, tôi rơi vào trạng thái bế tắc và tổn thương sâu sắc. Cả tuần nay, tôi sống trong im lặng, không biết phải đối diện với chồng ra sao.

Tôi đối mặt với sự thật trớ trêu rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc hiện tại lại được xây dựng từ sự phản bội trong quá khứ. Nhiều lúc, tôi ước giá như mình đừng quá nhạy cảm, giá như mình cứ mãi ngây thơ không tìm hiểu. Biết được sự thật giúp tôi sáng mắt ra, nhưng nỗi đau này quá lớn để có thể lập tức tha thứ.

Bảo Uyên/VTC News
Tag: ngoại tình hôn nhân dấu hiệu phản bội tiền bạc gia đình tâm sự phụ nữ hôn nhân rạn nứt hạnh phúc tình yêu nuôi bồ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung
Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

VOV.VN - Tôi có cậu bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Hai gia đình chúng tôi gắn bó đến mức hàng xóm vẫn thường đùa là hai nhà như một. Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

VOV.VN - Tôi có cậu bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Hai gia đình chúng tôi gắn bó đến mức hàng xóm vẫn thường đùa là hai nhà như một. Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình
Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình

VOV.VN - Tin rằng mình có một gia đình êm ấm, người đàn ông 33 tuổi chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là lý do vợ đưa ra: cảm thấy bị thờ ơ, thiếu sự quan tâm từ chồng. Dù vợ đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, anh vẫn giằng xé giữa việc tha thứ để giữ gia đình.

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình

VOV.VN - Tin rằng mình có một gia đình êm ấm, người đàn ông 33 tuổi chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là lý do vợ đưa ra: cảm thấy bị thờ ơ, thiếu sự quan tâm từ chồng. Dù vợ đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, anh vẫn giằng xé giữa việc tha thứ để giữ gia đình.

Chồng đột ngột giảm ham muốn vợ lo ngoại tình nhưng sự thật khiến bất ngờ
Chồng đột ngột giảm ham muốn vợ lo ngoại tình nhưng sự thật khiến bất ngờ

VOV.VN - Từng có đời sống vợ chồng đều đặn, người phụ nữ bỗng rơi vào hoang mang khi chồng liên tục “né” chuyện chăn gối, khó cương và không thể xuất tinh suốt nhiều tháng. Nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng, chị tìm đến bác sĩ và nhận về lời giải thích liên quan đến sức khỏe khiến không ít người giật mình.

Chồng đột ngột giảm ham muốn vợ lo ngoại tình nhưng sự thật khiến bất ngờ

Chồng đột ngột giảm ham muốn vợ lo ngoại tình nhưng sự thật khiến bất ngờ

VOV.VN - Từng có đời sống vợ chồng đều đặn, người phụ nữ bỗng rơi vào hoang mang khi chồng liên tục “né” chuyện chăn gối, khó cương và không thể xuất tinh suốt nhiều tháng. Nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng, chị tìm đến bác sĩ và nhận về lời giải thích liên quan đến sức khỏe khiến không ít người giật mình.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản