Đàn ông bỗng chăm dọn rửa ô tô nhiều khả năng đang ngoại tình

Thứ Hai, 10:41, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thám tử tư nổi tiếng nhận định, đàn ông chăm chỉ dọn rửa ô tô là một dấu hiệu báo động đỏ: "Họ luôn bắt đầu việc ngoại tình bằng cách rửa chiếc xe yêu quý của mình".

Nữ thám tử tư từng lật tẩy vô số vụ ngoại tình chia sẻ về sự khác biệt thú vị giữa cách đàn ông và phụ nữ lừa dối bạn đời. Tất nhiên, mục đích cuối cùng của cả hai bên đều là vụng trộm sau lưng đối phương; điểm khác biệt nằm ở cách các dấu hiệu ngoại tình thể hiện qua hành vi hàng ngày.

Cassie Crofts, người điều hành trang web kiểm tra lý lịch hẹn hò Venus Investigations tại Australia, chuyên cung cấp dịch vụ xác minh đối tượng hẹn hò và điều tra những nghi ngờ về lòng chung thủy. Cô giải thích rằng việc tìm các manh mối ngoại tình thường phụ thuộc vào chuyện đối tượng bị nghi vấn là nam hay nữ.

Theo lời nữ thám tử, đàn ông khi ngoại tình sẽ thay đổi sang hình tượng sạch sẽ, còn phụ nữ ngoại tình thì tâm trạng tích cực hơn.

"Dấu hiệu một người phụ nữ ngoại tình thực sự rất khác so với đàn ông. Với đàn ông, các biểu hiện thiên về thể chất như anh ta bắt đầu tập thể dục, dùng nước hoa hoặc đột nhiên chăm dọn dẹp xe hơi. Trong khi đó, ở phụ nữ, dấu hiệu lại thiên về cảm xúc. Họ đột nhiên trở nên hạnh phúc và yêu đời hơn. Thậm chí, người vợ ngoại tình có thể ngâm nga theo những bản nhạc vui tươi nhất của Taylor Swift", nữ thám tử cho biết.

Từng phát hiện hàng trăm vụ lừa dối bạn đời, Cassie nhấn mạnh thêm, đàn ông chăm chỉ dọn rửa xe ô tô là một dấu hiệu báo động đỏ, cực kỳ khả nghi. Cô nắm được điều này từ những thám tử tư lành nghề, giàu kinh nghiệm và kể từ đó, cô liên tục thấy dấu hiệu đó lặp lại trong rất nhiều vụ "ăn vụng quên chùi mép".

Nữ thám tử giải thích: "Có một tâm lý chung ở đàn ông khi bắt đầu cuộc tình mới là luôn muốn sở hữu chiếc xe bóng loáng. Nếu người đàn ông của bạn bỗng dưng cọ rửa xe sạch bong từ trong ra ngoài dù trước đó anh ta chẳng mảy may quan tâm đến việc hút bụi dưới sàn xe thì đó là một manh mối đắt giá".

Raymond Ranno, một thám tử tư khác có 30 năm kinh nghiệm, cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng việc dọn xe sạch sẽ phần lớn là để chuẩn bị đưa đón nhân tình. "Ngay khi thấy ai đó đi rửa xe, tôi liền nghĩ: 'À ha, bước tiếp theo là gì đây?'. Thật kinh ngạc là họ luôn bắt đầu việc ngoại tình bằng cách rửa chiếc xe yêu quý của mình".

Theo Cassie, đàn ông chăm chỉ dọn rửa xe ô tô là một dấu hiệu báo động đỏ.

Theo kinh nghiệm của Raymond, đàn ông thường đón đưa trong các cuộc hẹn vụng trộm để gây ấn tượng với đối phương. Rất hiếm trường hợp họ chịu nhảy lên xe của phụ nữ. Thậm chí, một số ông chồng còn táo tợn đến mức đón nhân tình ngay trên chính con phố mà mình đang sống cùng vợ, để rồi bị bắt quả tang.

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

VOV.VN - Tôi có cậu bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Hai gia đình chúng tôi gắn bó đến mức hàng xóm vẫn thường đùa là hai nhà như một. Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.

Hoàng Hà/VTC News
Ladbible
Tag: ngoại tình thám tử tư dọn rửa ô tô
Tin liên quan

Vợ ngoại tình với đồng nghiệp, tôi chết lặng khi nhận ra lỗi lớn nhất lại là mình

VOV.VN - Tin rằng mình có một gia đình êm ấm, người đàn ông 33 tuổi chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là lý do vợ đưa ra: cảm thấy bị thờ ơ, thiếu sự quan tâm từ chồng. Dù vợ đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, anh vẫn giằng xé giữa việc tha thứ để giữ gia đình.

Chồng đột ngột giảm ham muốn vợ lo ngoại tình nhưng sự thật khiến bất ngờ

VOV.VN - Từng có đời sống vợ chồng đều đặn, người phụ nữ bỗng rơi vào hoang mang khi chồng liên tục “né” chuyện chăn gối, khó cương và không thể xuất tinh suốt nhiều tháng. Nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng, chị tìm đến bác sĩ và nhận về lời giải thích liên quan đến sức khỏe khiến không ít người giật mình.

Vợ vất vả chăm con và bố mẹ chồng vẫn bị nghi ngoại tình chỉ vì đồng nghiệp nam

VOV.VN - Một mình chăm con nhỏ, quán xuyến việc nhà và lo cho bố mẹ chồng khi chồng thường xuyên vắng nhà, người phụ nữ 35 tuổi không ngờ chỉ vì những tin nhắn hỏi han với đồng nghiệp mà bị chồng nghi ngờ phản bội. Mâu thuẫn bùng phát khiến người chồng bỏ đi, cắt đứt liên lạc, đẩy cuộc hôn nhân vào tình thế đầy bất ổn.

Hành vi ngoại tình sẽ tăng gấp đôi mức phạt từ 18/5

VOV.VN - Theo quy định mới, người đang có vợ, chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác có thể bị phạt 5-10 triệu đồng, gấp đôi mức cũ là 3-5 triệu đồng.

