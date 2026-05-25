中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyên gia lý giải vì sao không nên bật quạt cả đêm dù trời nóng đỉnh điểm

Thứ Hai, 09:27, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bật quạt quay vào người cả đêm tưởng là làm mát nhưng thực tế lại làm giảm chất lượng giấc ngủ, chuyên gia lý giải nguyên nhân và hướng dẫn cách dùng quạt đúng.

Mùa hè đem đến những đợt nắng nóng khủng khiếp khiến giấc ngủ không còn trọn vẹn. Nhiều người thường bật quạt phả thẳng vào người cả đêm để ngon giấc, nhưng theo chuyên gia, cách làm này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo chuyên gia trị liệu giấc ngủ Natalie Pennicotte-Collier từ tổ chức MattressNextDay tại Anh, để quạt bật thẳng vào người suốt cả đêm có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như khô xoang, mệt mỏi, tỉnh giấc.

Giải thích về nguyên nhân, bà cho biết: “Một chiếc quạt có thể giúp bạn dễ ngủ hơn lúc ban đầu. Thế nhưng khi căn phòng lạnh hơn vào lúc gần sáng, nhiệt độ cơ thể bắt đầu thay đổi. Lúc này, chiếc quạt có thể khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến đứt đoạn giấc ngủ".

chuyen gia ly giai vi sao khong nen bat quat ca dem du troi nong dinh diem hinh anh 1
Bật quạt quay thẳng vào người khiến chất lượng giấc ngủ bị giảm

Trên thực tế, quạt có thể gây tác động tiêu cực đến cơ chế tự điều hòa thân nhiệt. Khi quạt chạy suốt đêm, luồng gió liên tục sẽ làm khô không khí xung quanh, khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút.

Để đảm bảo sức khỏe, chuyên gia khuyên mọi người hẹn giờ tắt quạt vào lúc gần sáng. Thay vì hướng vào người, quạt nên hướng vào tường để gió mát luân chuyển khắp phòng.

Bên cạnh đó, việc vệ sinh quạt vô cùng quan trọng. Lượng bụi bẩn lâu ngày trong quạt dễ phát tán khắp căn phòng, từ đó ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Đồng quan điểm, Tiến sỹ Naheed Ali từ tổ chức Vera Clinic cho biết việc bật quạt trong phòng ngủ cả đêm có thể tạo ra căng thẳng tiềm ẩn cho cơ thể.

"Không khí mát tác động lên cơ bắp và khớp trong 7 hoặc 8 giờ có thể gây ra sự giảm nhẹ nhiệt độ mô. Cổ cứng và vai đau nhức khi thức dậy là những dấu hiệu thường gặp", vị tiến sỹ nói thêm.

Quạt làm mát da bằng cách đẩy nhanh quá trình bay hơi. Luồng không khí liên tục đó có thể khiến đường mũi và cổ họng bị khô, khó chịu vào buổi sáng

Đường thở khô sẽ khiến chất nhầy đặc hơn, có thể giữ lại các chất gây dị ứng và chất kích thích gần các mô nhạy cảm. Theo thời gian, điều này dễ gây ra ho, khàn giọng hoặc nghẹt xoang kéo dài suốt cả ngày.

Chuyên gia giải thích thêm: "Các cơ bị lạnh sẽ co lại như một phản ứng tự vệ. Co cơ có thể kéo dài cho đến khi tắm nước ấm hoặc làm các động tác giãn cơ nhẹ nhàng giúp khôi phục lưu thông máu bình thường".

Về cách dùng quạt đúng, tiến sỹ Naheed Ali khuyến nghị có thể bật nhiều quạt trong phòng để làm mát trong ngày nóng. Tuy nhiên, không được để quạt thẳng trực tiếp vào người suốt đêm. Ngoài ra, những người hay bị khô miệng nên đặt một cốc nước ở đầu giường để thỉnh thoảng nhấp một vài ngụm.

Hoàng Hà/VTC News
(Nguồn: Ladbibble)
Tag: Quạt Quạt gió bật quạt kỹ năng bật bạt bật quạt mùa hè
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghỉ hưu, chồng "đổ đốn" công khai tình cảm với phụ nữ lăng nhăng và già hơn tôi
Nghỉ hưu, chồng "đổ đốn" công khai tình cảm với phụ nữ lăng nhăng và già hơn tôi

VOV.VN - Trước đây, chồng tôi chỉ dấm dúi chơi bời, lăng nhăng. Hai năm gần đây, kể từ khi về hưu ông ấy công khai ngoại tình, toàn tâm, toàn ý với bồ. Tôi phải làm sao khi vào giai đoạn cuối cuộc đời? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ đang đau khổ.

Nghỉ hưu, chồng "đổ đốn" công khai tình cảm với phụ nữ lăng nhăng và già hơn tôi

Nghỉ hưu, chồng "đổ đốn" công khai tình cảm với phụ nữ lăng nhăng và già hơn tôi

VOV.VN - Trước đây, chồng tôi chỉ dấm dúi chơi bời, lăng nhăng. Hai năm gần đây, kể từ khi về hưu ông ấy công khai ngoại tình, toàn tâm, toàn ý với bồ. Tôi phải làm sao khi vào giai đoạn cuối cuộc đời? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ đang đau khổ.

Niềm tin đổ vỡ khi vợ ngoại tình nơi đất khách
Niềm tin đổ vỡ khi vợ ngoại tình nơi đất khách

VOV.VN - Có những nỗi đau hôn nhân không đến từ tiếng cãi vã, mà từ khoảnh khắc niềm tin tan vỡ. Câu chuyện về chàng trai 27 tuổi phát hiện vợ ngoại tình nơi đất khách là lời nhắc về giá trị của lòng tin, sự dũng cảm và quyền được hạnh phúc.

Niềm tin đổ vỡ khi vợ ngoại tình nơi đất khách

Niềm tin đổ vỡ khi vợ ngoại tình nơi đất khách

VOV.VN - Có những nỗi đau hôn nhân không đến từ tiếng cãi vã, mà từ khoảnh khắc niềm tin tan vỡ. Câu chuyện về chàng trai 27 tuổi phát hiện vợ ngoại tình nơi đất khách là lời nhắc về giá trị của lòng tin, sự dũng cảm và quyền được hạnh phúc.

Không chỉ để giữ lạnh: Đá khô có thể khiến bạn bất ngờ vì điều này
Không chỉ để giữ lạnh: Đá khô có thể khiến bạn bất ngờ vì điều này

VOV.VN - Đá khô là vật liệu làm lạnh phổ biến trong bảo quản thực phẩm, dược phẩm và tạo hiệu ứng khói. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc đá khô giữ lạnh được bao lâu và sử dụng thế nào cho an toàn, hiệu quả.

Không chỉ để giữ lạnh: Đá khô có thể khiến bạn bất ngờ vì điều này

Không chỉ để giữ lạnh: Đá khô có thể khiến bạn bất ngờ vì điều này

VOV.VN - Đá khô là vật liệu làm lạnh phổ biến trong bảo quản thực phẩm, dược phẩm và tạo hiệu ứng khói. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc đá khô giữ lạnh được bao lâu và sử dụng thế nào cho an toàn, hiệu quả.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản