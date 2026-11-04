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Cơ thể cần nước mỗi ngày: Uống thế nào mới thực sự tốt?

Thứ Tư, 06:06, 04/11/2026
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VOV.VN - Nước đóng vai trò thiết yếu trong việc điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất, hỗ trợ trao đổi chất và đào thải chất thải. Tuy nhiên, uống bao nhiêu, vào thời điểm nào và như thế nào để cơ thể đủ nước không phải ai cũng biết.

 

Tầm quan trọng của việc uống đủ nước

Nước không cung cấp năng lượng như chất đạm, chất béo hay carbohydrate nhưng tham gia vào hầu hết hoạt động sinh lý của cơ thể. Nước chiếm khoảng 50-70% trọng lượng người trưởng thành, có tác dụng điều hòa thân nhiệt, duy trì độ ẩm cho các mô, bôi trơn khớp và hỗ trợ hoạt động của não bộ, các cơ quan nội tạng. Bên cạnh đó, nước giúp vận chuyển dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, trao đổi chất và đào thải chất thải qua nước tiểu, mồ hôi. Thiếu nước có thể gây mệt mỏi, đau đầu, khô miệng và giảm khả năng tập trung. Vì vậy, bổ sung nước hợp lý mỗi ngày giúp duy trì các chức năng cơ thể, trong đó có sức khỏe làn da, nhưng uống càng nhiều không đồng nghĩa da càng đẹp hay ngăn ngừa lão hóa.

Hướng dẫn cách uống nước đúng cách

Uống nước đều đặn trong ngày

Thay vì chờ đến khi khát mới uống hoặc uống một lượng lớn cùng lúc, nên chia lượng nước cần thiết thành nhiều lần trong ngày. Cách này giúp duy trì nguồn nước ổn định cho cơ thể, đồng thời hạn chế tình trạng uống quá nhiều trong một thời điểm.

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 Nước đóng vai trò thiết yếu trong việc điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất, hỗ trợ trao đổi chất và đào thải chất thải

Uống từng ngụm nhỏ

Khi uống nước, nên uống từ từ với từng ngụm vừa phải thay vì uống quá nhanh. Điều này giúp việc bổ sung nước diễn ra thuận tiện, tránh cảm giác đầy bụng hoặc khó chịu khi uống quá nhiều trong thời gian ngắn.

Không đợi khát mới uống nước

Khát là một trong những tín hiệu cho thấy cơ thể cần được bổ sung nước. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, đặc biệt là người cao tuổi, cảm giác khát có thể không còn nhạy bén. Vì vậy, nên duy trì thói quen uống nước định kỳ trong ngày, thay vì chỉ bổ sung khi xuất hiện cảm giác khát.

Bổ sung nước trước và sau khi tập luyện

Trong quá trình vận động, cơ thể mất nước thông qua mồ hôi và hơi thở. Nếu không được bù đắp kịp thời, tình trạng thiếu nước có thể ảnh hưởng đến sức bền và khả năng vận động.

Do đó, nên uống nước trước khi tập, bổ sung từng lượng nhỏ trong quá trình luyện tập và tiếp tục uống sau khi kết thúc để bù lại lượng nước đã mất. Với những buổi vận động kéo dài hoặc ra nhiều mồ hôi, cần chú ý bổ sung cả chất điện giải phù hợp.

Lựa chọn nhiệt độ nước phù hợp

Nước lọc ở nhiệt độ thường hoặc nước ấm đều có thể sử dụng để bổ sung nước hàng ngày. Tùy sở thích và khả năng dung nạp, mỗi người có thể lựa chọn nhiệt độ phù hợp.

Uống một cốc nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để bổ sung lượng nước cơ thể đã mất trong lúc ngủ. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy nước ấm giúp thanh lọc cơ thể hoặc kích thích tiêu hóa tốt hơn nước ở nhiệt độ thường.

Điều chỉnh lượng nước theo tình trạng sức khỏe

Nhu cầu nước không giống nhau ở tất cả mọi người mà phụ thuộc vào cân nặng, độ tuổi, giới tính, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Một cách ước tính thường được áp dụng là khoảng 30-40 ml nước/kg cân nặng mỗi ngày. Chẳng hạn, người nặng 60 kg có thể tham khảo mức 1,8-2,4 lít/ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, không phải định mức bắt buộc cho tất cả mọi người.

Ngoài nước uống trực tiếp, cơ thể còn nhận nước từ thực phẩm như rau xanh, trái cây, canh và súp. Những người thường xuyên vận động, làm việc ngoài trời hoặc sống trong môi trường nóng ẩm có thể cần bổ sung thêm nước do mất nhiều mồ hôi. Ngược lại, người mắc một số bệnh lý cần tuân thủ lượng nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Gợi ý thời gian uống nước phù hợp trong ngày

Có thể tham khảo 8 khung giờ uống nước trong ngày để hình thành thói quen bổ sung nước thường xuyên: 6-7h uống một cốc sau khi thức dậy để bù lượng nước mất đi trong lúc ngủ; 8-9h bổ sung nước sau bữa sáng hoặc trước khi làm việc; 11-12h uống nước trước bữa trưa; 13-14h bổ sung nước sau giờ nghỉ trưa; 15-16h uống thêm trong thời gian làm việc; 17-18h bổ sung nước sau vận động hoặc trước bữa tối.

19-20h uống thêm nếu cơ thể còn thiếu nước; 21-22h chỉ nên uống một lượng nhỏ khi khát để tránh ảnh hưởng giấc ngủ. Đây là những khung giờ gợi ý, không phải lịch uống nước bắt buộc. Lượng nước cần bổ sung tùy thuộc vào nhu cầu mỗi người, mức độ vận động, thời tiết và lượng nước có trong thực phẩm, đồ uống hàng ngày.

Những lưu ý khi uống nước để có sức khỏe tốt nhất

Nên uống nước theo sở thích về nhiệt độ, không cần kiêng uống trong bữa ăn nhưng tránh uống quá nhiều cùng lúc. Người mắc bệnh tim, thận, gan hoặc rối loạn chuyển hóa cần hỏi ý kiến bác sĩ về lượng nước phù hợp. Ưu tiên nước lọc, hạn chế đồ uống nhiều đường, kiểm soát caffeine và rượu bia. Không uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn vì có thể gây hạ natri máu. Lượng nước bổ sung cần phù hợp với nhu cầu, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

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Uống nước đúng cách có thể giúp giảm cân như thế nào?

VOV.VN - Uống đủ nước có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giảm lượng calo nạp vào và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nước không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa, vì vậy cần kết hợp uống nước hợp lý với chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên để giảm cân hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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