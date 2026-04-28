Có vô duyên khi để mã QR chuyển khoản trong thiệp cưới?

Thứ Ba, 09:07, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều cặp tân lang, tân nương in mã QR chuyển khoản lên thiệp cưới và coi như điều hiển nhiên. Thế nhưng, tôi lại thấy làm vậy quá vô duyên, thiếu tinh tế.

Mới đây tôi nhận được thiệp cưới từ một người bạn học cũ. Tấm thiệp được thiết kế kỳ công trên giấy mỹ thuật dập nổi, ép kim tên cô dâu chú rể lấp lánh và thoang thoảng mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng. Mẫu rất đẹp nhưng lại có một chi tiết lệch tông.

co vo duyen khi de ma qr chuyen khoan trong thiep cuoi hinh anh 1
Nhiều người gắn QR tài khoản ngân hàng lên thiệp cưới để quan khách dễ mừng. (Ảnh minh họa: AI)

Ngay dưới dòng chữ "Sự hiện diện của bạn là niềm vinh dự cho gia đình chúng tôi" là một mã QR đen trắng vuông vức kèm theo dòng chữ: "Mọi yêu thương chúng mình xin nhận ở đây".

Tôi phì cười, không ngờ ở tuổi 30, bạn tôi vẫn còn vụng về trong chuyện giao thiệp như thế. Ngày nay, việc in QR chuyển khoản lên thiệp cưới không còn hiếm. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tôi và có lẽ là của không ít người, đây thực sự là biểu hiện của sự thiếu tinh tế, nếu không muốn nói là vô duyên.

Đầu tiên, hãy nói về bản chất của tấm thiệp cưới. Trong văn hóa Việt Nam, thiệp cưới không đơn thuần là một tờ giấy báo tin. Nó là "lời chào cao hơn mâm cỗ", sự trân trọng mà gia chủ gửi gắm đến khách mời. Tấm thiệp ấy đại diện cho tình cảm, cho mong muốn được sẻ chia khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời người. Khi bạn in mã QR chuyển khoản trực tiếp lên thiệp, đã vô tình làm biến chất cuộc đối thoại giữa người mời và người được mời.

Thứ hai, đây là sự thiếu tôn trọng đối với các bậc trưởng bối và những giá trị truyền thống. Một đám cưới không chỉ là tiệc vui của riêng giới trẻ, mà còn là sự kiện trọng đại của bạn bè hai bên gia đình, dòng họ.

Không ít đám cưới, nói thẳng ra quan hệ của bố mẹ chiếm 90%. Con cái chỉ mời vài người bạn hay đồng nghiệp.

Trong một danh sách khách mời, luôn có những bậc cao niên, những người coi trọng đạo lý và sự kín đáo. Thử hỏi, một người bác, người chú sẽ cảm thấy thế nào khi cầm tấm thiệp của cháu mình và đập vào mắt là cái ô vuông vô tri dùng để chuyển tiền?

Với họ, tiền mừng là chuyện tế nhị, luôn được bao bọc trong phong bì kín đáo và trao gửi tận tay. Việc phơi bày mã tài khoản ngay trên lời mời chẳng khác nào làm mất đi sự lễ độ của thế hệ đi trước. Nó cho thấy sự hời hợt của cô dâu chú rể khi chỉ chạy theo sự tiện lợi cá nhân mà quên đi cảm nhận của những người xung quanh.

Tiếp đến, mã QR ngân hàng tạo ra một áp lực tâm lý vô hình và sự sòng phẳng quá mức. Khi nhận một tấm thiệp có sẵn mã chuyển khoản, khách mời dễ rơi vào trạng thái cảm thấy mình bị đòi nợ. Ngay cả khi chưa quyết định có đi dự hay không, tiền phải gửi trước đã.

Thông điệp của cô dâu chú rể rất rõ ràng: "Mong bạn đến chung vui; nếu bạn không đến được, cũng đừng quên quét mã". Sự tinh tế của người mời khách nằm ở chỗ làm sao để khách cảm thấy thoải mái nhất, chứ không phải cung cấp sẵn công cụ để khách chuyển tiền cho nhanh.

Trong nhiều trường hợp, việc gửi mã QR ngay trong thiệp cưới như một lời khẳng định ngầm rằng gia chủ đang rất quan tâm đến phần kinh phí bù đắp cho tiệc cưới. Điều này vô tình hạ thấp giá trị của sự hiếu khách.

Sự vô duyên nằm ở việc mã QR xuất hiện ở nơi mà đáng nhẽ nó không nên có. Một đám cưới vui, đẹp thì nên để lại ấn tượng với khác ngay từ lúc phát thiệp. Mỗi người khách đều cảm nhận được sự trân trọng và hơi ấm của tình cảm.

Cuối cùng, văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng vốn coi trọng sự kín đáo trong chuyện tiền bạc, đặc biệt là trong các dịp lễ nghĩa. Việc đưa mã QR trực diện vào thiệp cưới vô tình phá truyền thống tốt đẹp ấy.

Thời hiện đại, nhiều thứ có thể thay đổi nhanh chóng hơn, hiện đại hơn. Vậy nhưng, khi một lễ cưới thiếu đi những giá trị truyền thống, nó cũng tự nhiên mất đi cái "sang" vốn có. Cái "sang" ở đây không nằm ở giá trị của những món quà hay sự xa hoa của sảnh tiệc, mà nằm ở sự tinh tế và ý nhị trong cách đối đãi giữa người với người.

Khách muốn mừng thì họ sẽ tìm cách. Còn nếu khách không muốn mừng thì dù bạn có dán 10 cái QR vào thiệp cưới, họ cũng bơ đi mà thôi.

Việc đưa thông tin chuyển khoản vào lời mời dường như đang đánh giá thấp sự chủ động và lòng thành của người nhận. Trong thời đại công nghệ số, ai cũng có trong tay một chiếc điện thoại thông minh, việc tìm kiếm số tài khoản hay hỏi han thông tin để gửi quà mừng không còn là thử thách khó khăn.

Những người thực tâm yêu quý bạn sẽ luôn tìm được con đường ngắn nhất để gửi gắm lời chúc phúc, bất kể có mã QR hay không.

 

Việt Phương/VTC News
Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô
Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

VOV.VN - Khi tôi lấy chồng được bố mẹ cho một căn chung cư là tài sản tích cóp cả đời để dưỡng già, tôi luôn mang cảm giác áy náy vì chưa thể báo hiếu. Nhưng mới đây chồng tôi lại muốn vay thêm tiền từ bố mẹ vợ để mua ô tô để nở mặt nở mày với ở quê

Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

VOV.VN - Khi tôi lấy chồng được bố mẹ cho một căn chung cư là tài sản tích cóp cả đời để dưỡng già, tôi luôn mang cảm giác áy náy vì chưa thể báo hiếu. Nhưng mới đây chồng tôi lại muốn vay thêm tiền từ bố mẹ vợ để mua ô tô để nở mặt nở mày với ở quê

Cô gái Tây Ninh lấy chồng theo đạo Hồi, mâm cỗ cưới khiến họ hàng ngỡ ngàng
Cô gái Tây Ninh lấy chồng theo đạo Hồi, mâm cỗ cưới khiến họ hàng ngỡ ngàng

Để đảm bảo sự cân bằng giữa hai nền văn hóa, cô gái Tây Ninh và gia đình đã sắp 35 mâm cỗ cưới với nhiều điều khác lạ.

Cô gái Tây Ninh lấy chồng theo đạo Hồi, mâm cỗ cưới khiến họ hàng ngỡ ngàng

Cô gái Tây Ninh lấy chồng theo đạo Hồi, mâm cỗ cưới khiến họ hàng ngỡ ngàng

Để đảm bảo sự cân bằng giữa hai nền văn hóa, cô gái Tây Ninh và gia đình đã sắp 35 mâm cỗ cưới với nhiều điều khác lạ.

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng
Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

VOV.VN - 3 năm sau khi chia tay mối tình đầu, tôi tưởng mình yên ổn để xây dựng gia đình với người con gái yêu tôi, tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Nhưng đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

VOV.VN - 3 năm sau khi chia tay mối tình đầu, tôi tưởng mình yên ổn để xây dựng gia đình với người con gái yêu tôi, tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Nhưng đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ
Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ

VOV.VN - Dù đang yêu nhau vui vẻ, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà tôi và bạn gái lại chia tay trong căng thẳng chỉ vì chuyện sổ đỏ căn nhà.

Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ

Chia tay ngay trước thềm đám cưới vì... không cho bạn gái đứng tên sổ đỏ

VOV.VN - Dù đang yêu nhau vui vẻ, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà tôi và bạn gái lại chia tay trong căng thẳng chỉ vì chuyện sổ đỏ căn nhà.

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng
Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

VOV.VN - Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

Mẹ chồng đòi giữ hộ vàng cưới, con dâu làm điều này khiến nhà chồng ngỡ ngàng

VOV.VN - Đám cưới vừa kết thúc, ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi vào phòng, thẳng thắn yêu cầu chúng tôi đưa lại toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng cưới để bà "giữ hộ".

