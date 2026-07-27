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Cụ bà 101 tuổi tiết lộ điều luôn làm sau mỗi lần cãi nhau với chồng

Thứ Hai, 09:13, 27/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn 30 năm chung sống cùng chồng trước khi ông qua đời, cụ bà Eloise Marinato (101 tuổi, Australia) cho rằng bí quyết giữ gìn hôn nhân là luôn tha thứ sau mỗi lần bất đồng, trò chuyện nhiều hơn và đừng bao giờ đi ngủ khi vẫn còn giận nhau.

Eloise quen chồng là ông Michael trong thời gian cả hai cùng làm việc tại Tổng cục Bưu điện ở Sydney (Australia) vào thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ông Michael làm công việc vận hành máy điện báo và thường mang bữa ăn lên tầng 9, nơi Eloise làm việc. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, bà đã có thiện cảm với người đàn ông hiền lành, lịch thiệp và có ngoại hình ưa nhìn. Tuy nhiên, theo Eloise, chính Michael là người chủ động theo đuổi bà trong những ngày đầu.

Sau đó, hai người kết hôn vào giữa thập niên 1960 và cùng nhau chu du nhiều nơi trên thế giới như Nga, Thụy Sĩ, Anh, Ireland và Nhật Bản. Những chuyến đi này được trang trải từ khoản trợ cấp mà Michael nhận được nhờ từng phục vụ trong quân đội.

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Cụ bà Eloise Marinato cho biết đừng bao giờ đi ngủ khi vẫn còn giận nhau (Nguồn: Metro North Health)   

Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, Eloise cho biết chồng luôn đối xử tử tế và luôn tìm cách mang lại niềm vui cho bà. Điều đó khiến bà cảm thấy mình rất may mắn khi có một người bạn đời như vậy.

Hiện sống tại một viện dưỡng lão ở bang Queensland (Australia), Eloise cho biết hai vợ chồng rất hiếm khi cãi nhau. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, cả hai đều cố gắng làm hòa trước khi đi ngủ.

Theo bà, các cặp đôi muốn gắn bó lâu dài cần biết hợp tác, hạn chế tranh cãi, đối xử tử tế với nhau và luôn ghi nhớ lý do khiến cả hai yêu nhau ngay từ đầu. Điều quan trọng là không để những bất đồng nhỏ làm tổn hại đến tình cảm.

Không chỉ chia sẻ về hôn nhân, cụ bà trăm tuổi còn cho rằng tránh những căng thẳng không cần thiết cũng góp phần giúp con người sống khỏe và sống lâu. Bà khuyên mọi người nên duy trì cuộc sống ổn định, năng động, tích cực giao lưu với người khác và dành thời gian cho những sở thích lành mạnh.

Là người yêu thích làm vườn, Eloise tin rằng nhiều giá trị của các thế hệ trước vẫn còn nguyên ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại. Theo bà, thay vì quá phụ thuộc vào điện thoại, các cặp đôi nên dành nhiều thời gian trò chuyện trực tiếp và cùng chăm sóc một chậu cây hoặc khu vườn nhỏ.

Gửi lời nhắn nhủ đến các cặp vợ chồng, Eloise cho rằng nếu có tranh cãi, hãy tha thứ cho nhau trước khi đi ngủ, luôn đối xử bằng sự tử tế và đừng bao giờ xem sự hiện diện của người mình yêu là điều hiển nhiên. Bởi không ai biết còn có thể ở bên nhau bao lâu trong cuộc đời.

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Muốn chấm dứt cuộc hôn nhân sau 20 năm bị chồng bạo hành, đánh đập

VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi và thường xuyên bạo hành vợ. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng vẫn băn khoăn trước quyết định của mình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên.

An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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