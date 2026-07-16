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Có nên ly hôn khi cuộc sống hôn nhân đi vào bế tắc?
Thứ Năm, 10:00, 16/07/2026

Có nên ly hôn khi cuộc sống hôn nhân đi vào bế tắc?

VOV.VN - Cuộc sống hiện đại khắc nghiệt cũng gây ra không ít đau khổ, mệt mỏi trong hôn nhân. Ly hôn để giải thoát hay sống tạm qua ngày hay giải pháp gì để có thể khắc phục? Cùng nhà thơ Lữ Mai chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.

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PV/VOV2
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