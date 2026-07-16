Có nên ly hôn khi cuộc sống hôn nhân đi vào bế tắc?

VOV.VN - Cuộc sống hiện đại khắc nghiệt cũng gây ra không ít đau khổ, mệt mỏi trong hôn nhân. Ly hôn để giải thoát hay sống tạm qua ngày hay giải pháp gì để có thể khắc phục? Cùng nhà thơ Lữ Mai chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.
VOV.VN - Tôi đã hai lần lấy vợ và cũng đã ly hôn cả hai. Điều đáng nói là cả hai người cứ sinh con xong là vợ ôm con người bỏ về ngoại, người thì bỏ đi mất. Tôi không hiểu lý do vì sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Vợ tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi phải ở nhà một mình nuôi con. Vì thế, tôi phải thủ dâm để tự giải tỏa. Nhưng hình như vì thế mà khiến tôi bị bất lực. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Đời sống với nhiều điều lo lắng về cơm áo gạo tiền hay không tìm tiếng nói chung trong chuyện chăn gối khiến gây ra sự lệch pha trong đời sống tình dục. Giải pháp nào xử lý vấn đề này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Chỉ đưa bạn nhậu say xỉn đến lối vào cầu thang rồi rời đi, 3 người đàn ông Trung Quốc phải bồi thường do toà án quy trách nhiệm về cái chết của người bạn này.