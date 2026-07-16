Có nên ly hôn khi cuộc sống hôn nhân đi vào bế tắc?

Qua hai đời vợ, tôi đều rơi vào cảnh vợ sinh con rồi bỏ đi

VOV.VN - Tôi đã hai lần lấy vợ và cũng đã ly hôn cả hai. Điều đáng nói là cả hai người cứ sinh con xong là vợ ôm con người bỏ về ngoại, người thì bỏ đi mất. Tôi không hiểu lý do vì sao? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.