Cúi đầu xem điện thoại quá nhiều, nam sinh bàng hoàng khi bị liệt nửa người

Chủ Nhật, 06:30, 05/04/2026
VOV.VN - Một nam sinh viên người Trung Quốc đã trải qua nỗi kinh hoàng tột độ khi thức dậy mà không có cảm giác gì trên cơ thể do một thói quen ngày càng trở nên phổ biến.

Giống như nhiều thanh niên cùng tuổi, Xiao Dong (19 tuổi), sinh viên năm ba tại một trường đại học ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, dành rất nhiều thời gian cúi đầu nhìn điện thoại. Tuy nhiên, hậu quả của thói quen hàng ngày đó đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Sau khi làm thêm công việc rửa bát và lau bàn trong nhiều giờ liền, áp lực lên các mạch máu gần cột sống trở nên quá lớn, cộng thêm việc cậu dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để nhìn điện thoại, chơi game và lướt mạng xã hội.

Ban đầu, cậu bắt đầu cảm thấy tê ở cổ, tay và chân, nhưng vào ngày 30/7/2025, cậu đột ngột bị liệt chi dưới và sức lực ở hai tay cũng yếu dần, buộc phải cấp cứu tại Bệnh viện Số 1 Tuyền Châu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một cục máu đông lớn ở cột sống cổ tại đoạn C4-T1, chèn ép tủy sống và khiến Xiao Dong mất cảm giác ở cả hai chi dưới, liệt từ ngực trở xuống và cơ bắp chi trên suy yếu.

May mắn thay, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ cục máu đông và ngăn ngừa tình trạng liệt vĩnh viễn. Hiện tại, Xiao Dong đang dần lấy lại khả năng điều khiển chi dưới và dự kiến ​​sẽ hồi phục hoàn toàn.

Các bác sĩ giải thích việc cúi đầu trong thời gian dài sẽ tạo áp lực lên các cơ phía sau cổ, gấp 3-5 lần trọng lượng của đầu. Nếu các cơ này mệt mỏi theo thời gian, áp lực có thể tác động trực tiếp lên các dây chằng và mạch máu trong ống sống.

Các trường hợp có dị dạng mạch máu từ trước sẽ dễ bị vỡ và xuất huyết hơn, dẫn đến chèn ép tủy sống cấp tính và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây liệt suốt đời.

Các bác sĩ cảnh báo cột sống cổ là một bộ phận tương đối mỏng manh của cơ thể. Việc duy trì tư thế xấu kéo dài có thể dễ dàng dẫn đến bệnh lý cột sống cổ. Các triệu chứng phổ biến bao gồm co cứng cơ, đau nhức, tê ở bàn tay, bàn chân và đau lan. Nếu xảy ra chèn ép tủy sống, tình trạng có thể tiến triển dẫn đến đi lại không vững, thậm chí bại liệt.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo Oddity Centra
Lấy chồng sau 1 tháng quen, tôi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân “địa ngục”

Lấy chồng sau 1 tháng quen, tôi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân “địa ngục”

VOV.VN - Từng tin lời “anh nuôi” để bước vào hôn nhân sau 1 tháng tìm hiểu, quen biết, người phụ nữ không ngờ đó lại là khởi đầu của chuỗi ngày bị chửi bới, kiểm soát và bạo hành. Có con càng thêm khốn khó, cô đứng giữa lựa chọn quay về hay chấm dứt tất cả.

Làm cách nào để tình yêu lúc nào cũng "màu hồng" như thủa ban đầu?

Làm cách nào để tình yêu lúc nào cũng "màu hồng" như thủa ban đầu?

VOV.VN - Không ít người từng trải qua cảm giác yêu cuồng nhiệt, say đắm ở những ngày đầu, nhưng theo thời gian, cảm xúc ấy dần nhạt đi khiến họ hoài nghi về tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, theo chuyên gia, sự “hạ nhiệt” này là diễn biến tự nhiên của tình yêu, xuất phát từ thay đổi nội tiết tố và áp lực cuộc sống.

Phát hiện nhóm chó thiên tài có thể học từ mới nhờ “nghe lỏm” chủ nói chuyện

Phát hiện nhóm chó thiên tài có thể học từ mới nhờ “nghe lỏm” chủ nói chuyện

VOV.VN - Một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng 1 trên tạp chí Science đã mở rộng hiểu biết về giới hạn năng lực của loài chó.

