  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Thứ Bảy, 06:09, 25/04/2026
VOV.VN - Cách đây 10 năm, bố mẹ tôi nói chia 1000m2 đất cho 3 anh trai mỗi người 300m2, tôi con gái được chia 100m2. Nhưng gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai

Tôi là con gái trong gia đình có ba anh trai, từ nhỏ đã quen với việc được bố mẹ yêu thương theo cách khác, không quá đặt nặng chuyện hơn thua. Bố mẹ có một mảnh đất hơn 1.000m2 và cách đây 10 năm, khi nói chuyện phân chia tài sản, ông bà nói sẽ chia cho ba anh trai mỗi người 300m2, còn tôi là con gái được chia 100m2.

Thực sự tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện này vì nghĩ tài sản là của bố mẹ, cho ai bao nhiêu là quyền của ông bà. Việc mình nhận được bao nhiêu không quan trọng bằng việc gia đình hòa thuận.

Chồng muốn tôi về nói chuyện với bố mẹ, đề xuất chia lại để các con được phần bằng nhau (ảnh minh họa: AI)

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi giá đất bắt đầu tăng mạnh trong vài năm gần đây. Mảnh đất ở quê bỗng trở nên có giá trị gấp nhiều lần, chỉ riêng phần 100m2 mà bố mẹ dự định cho tôi giờ đã có giá gần 2 tỷ đồng. Chồng tôi bắt đầu nhắc đến việc các con nên được đối xử công bằng, trai gái phải được chia đều như nhau.

Ban đầu, anh chỉ nói xa gần, tôi nghe nhưng không đáp lại, nghĩ rằng đó chỉ là những câu nói thoáng qua nhưng dần dần, anh nói nhiều hơn đến việc chia đất. Chồng cho rằng việc phân chia như trước là không hợp lý. Anh ấy còn nói khi đất chưa làm sổ, mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Chồng muốn tôi về nói chuyện với bố mẹ, đề xuất chia lại để các con được phần bằng nhau.

Tôi từ chối vì không phải vì tôi không hiểu ý chồng, anh cũng chỉ nghĩ cho gia đình nhỏ của mình, nhưng với tôi việc quay về đòi hỏi bố mẹ như vậy là điều khó chấp nhận. Tôi không muốn vì tiền bạc mà làm khó bố mẹ, càng không muốn tạo ra sự so bì giữa các anh em.

Từ khi biết tôi không đồng ý đề nghị của mình, chồng tôi bắt đầu khó chịu và vợ chồng thường xuyên cãi vã. Chồng nói tôi không biết nghĩ, đang bỏ qua quyền lợi chính đáng của mình.

Tôi không biết mình nên thế nào cho yên ấm vì từ khi đất đai lên giá, không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn, những cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng sự im lặng nặng nề. Liệu tôi có nên nhượng bộ chồng để mọi chuyện êm đẹp hơn?.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu
Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

VOV.VN - 30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

VOV.VN - 10 năm trước, tôi vui vẻ cho em chồng vay toàn bộ 30 cây vàng tích cóp để mua nhà mà không tính toán điều gì. Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

Bạn trai chia tiền đến cả bữa ăn, bạn bè khuyên tôi chia tay

VOV.VN - Chỉ mới quen nhau 3 tháng, bạn trai tôi ghi điểm vì sự quan tâm, chiều chuộng nhưng trong mọi khoản chi tiêu, anh luôn rạch ròi. Bạn bè thì nói nên chia tay vì đây là kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khiến tôi bắt đầu dao động…

