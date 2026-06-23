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Đừng chất đống túi vải trong nhà, đây là 10 cách tận dụng cực hay

Thứ Ba, 13:08, 23/06/2026

VOV.VN - Nhiều gia đình có cả một chồng túi vải sau mỗi lần đi siêu thị hoặc mua sắm nhưng lại không biết dùng vào việc gì. Theo các chuyên gia, những chiếc túi này có thể được tận dụng theo nhiều cách thông minh, giúp tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí và giữ không gian sống gọn gàng hơn.

Na Võ/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: VOV túi vải tái chế lãng phí
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Những chiếc túi vải đi chợ, túi tote hay túi vải nhận được từ các siêu thị ngày càng xuất hiện nhiều trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, không ít người lại chất đống chúng trong tủ hoặc góc nhà vì nghĩ rằng không còn tác dụng. Thay vì bỏ quên hoặc vứt đi, những chiếc túi vải này có thể được tận dụng theo nhiều cách thông minh, từ lưu trữ đồ đạc, sắp xếp nhà cửa đến hỗ trợ các chuyến du lịch và bảo quản thực phẩm.
Dung chat dong tui vai trong nha, day la 10 cach tan dung cuc hay hinh anh 2
Dùng làm nơi chứa đồ tái chế: Những chiếc túi vải cỡ lớn rất phù hợp để đựng chai nhựa, lon nước ngọt hay các vật dụng tái chế khác trong gia đình. Bạn có thể treo túi ở góc bếp hoặc ban công để phân loại rác ngay từ đầu, giúp việc thu gom trở nên thuận tiện hơn.
Dung chat dong tui vai trong nha, day la 10 cach tan dung cuc hay hinh anh 3
Biến thành thùng rác mini trên ô tô: Một chiếc túi vải có thể trở thành nơi chứa giấy ăn, vỏ bánh kẹo hoặc hóa đơn bỏ đi khi di chuyển trên xe. Giải pháp đơn giản này giúp khoang xe gọn gàng hơn mà không cần mua thêm phụ kiện chuyên dụng.
Dung chat dong tui vai trong nha, day la 10 cach tan dung cuc hay hinh anh 4
Cất gọn cả "bộ sưu tập" túi vải: Nếu trong nhà có quá nhiều túi vải, hãy dùng một chiếc túi lớn để đựng toàn bộ số còn lại. Cách làm này giúp tiết kiệm diện tích và tránh tình trạng túi bị nhét ở nhiều ngăn tủ khác nhau.
Dung chat dong tui vai trong nha, day la 10 cach tan dung cuc hay hinh anh 5
Dùng để đựng giày khi đi du lịch: Giày dép thường mang theo bụi bẩn và có thể làm bẩn quần áo trong vali. Một chiếc túi vải sạch sẽ giúp tách riêng giày dép khỏi các vật dụng khác, đồng thời bảo vệ hành lý tốt hơn.
Dung chat dong tui vai trong nha, day la 10 cach tan dung cuc hay hinh anh 6
Đựng quần áo bẩn: Trong những chuyến du lịch dài ngày, túi vải là giải pháp đơn giản để phân loại quần áo đã mặc và quần áo sạch. Nhờ đó, vali luôn gọn gàng và dễ sắp xếp hơn.
Dung chat dong tui vai trong nha, day la 10 cach tan dung cuc hay hinh anh 7
Tự làm đồ thủ công: Nếu yêu thích sáng tạo, bạn có thể vẽ, thêu hoặc trang trí túi vải theo sở thích cá nhân để tạo ra những món đồ độc đáo và mang dấu ấn riêng.
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Thay thế túi gói quà: Một chiếc túi vải đẹp mắt có thể trở thành bao bì quà tặng thân thiện với môi trường. Chỉ cần thêm một chiếc nơ hoặc tấm thiệp nhỏ là món quà đã trở nên ấn tượng hơn.
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Làm túi đựng quần áo từ thiện: Đặt một chiếc túi vải trong tủ quần áo để chứa những món đồ không còn sử dụng là cách giúp bạn dễ dàng sàng lọc và quyên góp khi cần.
Dung chat dong tui vai trong nha, day la 10 cach tan dung cuc hay hinh anh 10
Làm túi đi biển: Những chiếc túi vải cỡ lớn có thể đựng khăn tắm, kem chống nắng, nước uống và nhiều vật dụng cần thiết khác cho chuyến đi biển hoặc hồ bơi. Những công dụng ít người nghĩ tới của túi vải trong gia đình
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Bảo quản rau củ: Các loại túi vải hoặc túi lưới thoáng khí rất phù hợp để đựng hành, tỏi, khoai tây hoặc táo. Khả năng lưu thông không khí tốt giúp thực phẩm khô ráo và bảo quản được lâu hơn.

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