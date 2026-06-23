Đừng chất đống túi vải trong nhà, đây là 10 cách tận dụng cực hay

VOV.VN - Nhiều gia đình có cả một chồng túi vải sau mỗi lần đi siêu thị hoặc mua sắm nhưng lại không biết dùng vào việc gì. Theo các chuyên gia, những chiếc túi này có thể được tận dụng theo nhiều cách thông minh, giúp tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí và giữ không gian sống gọn gàng hơn.