Đừng chất đống túi vải trong nhà, đây là 10 cách tận dụng cực hay

VOV.VN - Nghe nói đến việc ăn ốc sên, nhiều người Việt Nam sẽ "thấy ghê", nhưng ốc sên lại là thực phẩm được yêu thích tại châu Âu, thậm chí là thực phẩm cao cấp.
VOV.VN - Nghe nói đến việc ăn ốc sên, nhiều người Việt Nam sẽ "thấy ghê", nhưng ốc sên lại là thực phẩm được yêu thích tại châu Âu, thậm chí là thực phẩm cao cấp.
VOV.VN - Dầu mỡ là "kẻ thù thầm lặng" của mọi căn bếp. Trong quá trình nấu nướng hằng ngày, đặc biệt là khi chiên, xào ở nhiệt độ cao, các hạt dầu li ti liên tục phát tán vào không khí rồi bám lên tường, mặt bếp và đặc biệt là hệ thống tủ bếp.
VOV.VN - Dầu mỡ là "kẻ thù thầm lặng" của mọi căn bếp. Trong quá trình nấu nướng hằng ngày, đặc biệt là khi chiên, xào ở nhiệt độ cao, các hạt dầu li ti liên tục phát tán vào không khí rồi bám lên tường, mặt bếp và đặc biệt là hệ thống tủ bếp.
VOV.VN - Dâu tây là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thích nghi tốt và có thể trồng trong chậu, trên ban công hoặc ngoài vườn. Tuy nhiên, không ít người làm vườn gặp tình trạng cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh tốt nhưng lại rất ít hoa hoặc không kết trái.
VOV.VN - Dâu tây là loại cây được nhiều người yêu thích nhờ khả năng thích nghi tốt và có thể trồng trong chậu, trên ban công hoặc ngoài vườn. Tuy nhiên, không ít người làm vườn gặp tình trạng cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh tốt nhưng lại rất ít hoa hoặc không kết trái.