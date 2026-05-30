Dùng máy đuổi chuột sóng siêu âm: Hiệu quả đến đâu, có ảnh hưởng sức khỏe không?

Thứ Bảy, 06:15, 30/05/2026
VOV.VN - Sóng siêu âm đuổi chuột được đánh giá an toàn với sức khỏe con người nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, để thiết bị phát huy hiệu quả tối ưu, người dùng cần lựa chọn công suất và vị trí lắp đặt phù hợp.

Sóng siêu âm đuổi chuột có hại không?

Sóng siêu âm từ máy đuổi chuột có tần số trên 20.000Hz, vượt ngoài ngưỡng nghe của con người nên hầu như không ảnh hưởng đến thính giác hay hệ thần kinh. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn vẫn phụ thuộc vào công suất, chất lượng thiết bị và cách lắp đặt.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị đuổi chuột bằng sóng siêu âm

Máy đuổi chuột bằng sóng siêu âm hoạt động bằng cách phát ra âm thanh có tần số từ 20kHz - 60kHz, khiến chuột cảm thấy khó chịu, mất phương hướng và phải tránh xa khu vực có thiết bị. Tuy nhiên, hiệu quả xua đuổi còn phụ thuộc vào không gian sử dụng, bởi sóng siêu âm khó xuyên qua tường dày, đồ nội thất lớn hoặc những nơi có nhiều vật cản.

Sóng siêu âm đuổi chuột được đánh giá an toàn với sức khỏe con người nếu sử dụng đúng cách

Sóng siêu âm có ảnh hưởng đến con người không?

Do tai người không nghe được sóng siêu âm nên loại sóng này hầu như không gây ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác. Các nghiên cứu cho thấy, sóng siêu âm dưới 100dB được đánh giá an toàn với người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm như phụ nữ mang thai, người cao tuổi có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc đau đầu nếu tiếp xúc lâu dài.

Trong khi đó, vật nuôi như chó và mèo có thể bị ảnh hưởng vì chúng nghe được tần số cao hơn con người. Vì vậy, nên chọn thiết bị có khả năng điều chỉnh tần số để hạn chế gây khó chịu cho thú cưng.

Tai người có thể nghe được bao nhiêu Hz?

Tai người thường nghe được âm thanh trong khoảng 20Hz - 20.000Hz, trong đó trẻ em có khả năng nghe tốt hơn người lớn. Trong khi đó, nhiều loài động vật như chuột, mèo hay dơi có thể nghe âm thanh ở tần số cao tới 60.000Hz - 100.000Hz.

Giọng nói của con người thường dao động từ 250Hz - 4.000Hz, với mức âm lượng phổ biến khoảng 30 - 70dB tùy cường độ nói nhỏ hay lớn.

Lưu ý khi sử dụng máy đuổi chuột bằng sóng siêu âm

Để máy đuổi chuột bằng sóng siêu âm hoạt động hiệu quả, nên đặt thiết bị ở vị trí chuột thường xuất hiện như góc tường, khu vực bếp hoặc gầm tủ và tránh các vật cản lớn. Không đặt máy ở nơi ẩm thấp hay nhiệt độ cao để hạn chế hư hỏng linh kiện.

Người dùng nên duy trì thiết bị hoạt động liên tục, đồng thời thay đổi tần số định kỳ vì chuột có thể thích nghi sau thời gian dài. Bên cạnh đó, cần hạn chế để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi tiếp xúc gần thiết bị, thường xuyên vệ sinh máy và kết hợp giữ nhà cửa sạch sẽ để tăng hiệu quả xua đuổi chuột.

Một số cách đuổi chuột tự nhiên, an toàn

Ngoài sóng siêu âm, nhiều nguyên liệu tự nhiên như hạt tiêu đen, giấm, bạc hà hay ớt cũng có tác dụng đuổi chuột hiệu quả nhờ mùi hăng và cay đặc trưng. Người dùng có thể đặt hoặc rải các nguyên liệu này tại góc tường, khe hở hay khu vực chuột thường xuất hiện để hỗ trợ xua đuổi chuột an toàn trong nhà.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
