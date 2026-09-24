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Dùng tỏi đuổi gián: Có hiệu quả như lời đồn?

Thứ Năm, 06:09, 24/09/2026
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VOV.VN - Tỏi được nhiều gia đình tận dụng để xua đuổi gián nhờ mùi hăng đặc trưng. Vậy cách này có thực sự hiệu quả và cần lưu ý gì khi áp dụng tại nhà?

Tại sao gián lại có thể xâm nhập vào nhà?

Trước khi tìm cách đuổi gián, cần xác định những yếu tố thu hút chúng. Thức ăn thừa để lâu, không che đậy hoặc bảo quản không đúng cách, đặc biệt là thực phẩm chứa đường, thịt, phô mai và dầu mỡ, có thể thu hút gián. Bên cạnh đó, rác thải thực phẩm, chai lọ hoặc vật dụng có mùi cũng là nguồn thức ăn của chúng. Sách, giấy vụn, hộp carton, đồ gỗ và các vật liệu hữu cơ khác có thể trở thành nơi gián kiếm thức ăn hoặc trú ẩn.

Cách đuổi gián bằng tỏi có hiệu quả không?

Tỏi thường được dùng để xua đuổi gián nhờ mùi cay, nồng có thể khiến chúng khó chịu và thay đổi hướng di chuyển. Có thể đặt tỏi tươi hoặc bột tỏi ở những nơi gián thường xuất hiện, nhưng đây chỉ là biện pháp xua đuổi tạm thời, không thể tiêu diệt tận gốc. Khi mùi tỏi giảm, gián vẫn có thể quay lại. Vì vậy, nên đặt tỏi ở góc kín, đồng thời giữ nhà cửa sạch sẽ, bảo quản thực phẩm đúng cách và loại bỏ nguồn thức ăn của gián.

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Hướng dẫn cách đuổi gián bằng tỏi

Cách dùng tỏi xua đuổi gián khá đơn giản: Bóc vỏ, thái lát hoặc băm nhỏ tỏi để tăng mùi, sau đó đặt vào bát nhỏ ở góc nhà, khu vực bếp và những nơi gián thường xuất hiện. Có thể dùng bột tỏi thay thế. Khi mùi giảm, nên thay tỏi mới và kết hợp vệ sinh, dọn dẹp nơi gián có thể trú ẩn.

Những hạn chế của cách đuổi gián bằng tỏi

Dùng tỏi có thể hỗ trợ xua đuổi gián nhưng không phải giải pháp tiêu diệt hoàn toàn. Khi mùi tỏi giảm hoặc không tiếp tục sử dụng, gián có thể trở lại nếu trong nhà vẫn còn nguồn thức ăn và nơi trú ẩn phù hợp. Ngoài ra, mùi tỏi khá nồng và có thể gây khó chịu cho một số thành viên trong gia đình. Do đó, không nên chỉ dựa vào tỏi mà cần kết hợp với các biện pháp vệ sinh, giữ nhà cửa khô thoáng và hạn chế nguồn thức ăn thu hút gián.

Một số cách đuổi gián phổ biến

Nếu không dùng tỏi, có thể tham khảo một số cách xua đuổi gián khác như dùng tinh dầu bạc hà pha loãng với nước để xịt ở bồn rửa, góc bếp, phòng tắm; đặt vỏ cam, chanh, bưởi khô tại nơi gián thường lui tới; thái lát hành tây đặt ở các khu vực gián xuất hiện hoặc dùng nước phèn chua pha loãng để lau sàn. Tuy nhiên, các cách này chủ yếu hỗ trợ xua đuổi, nên kết hợp vệ sinh nhà cửa, bảo quản thực phẩm kín, xử lý rác thường xuyên và bịt các khe hở để hạn chế gián quay lại.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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